Мечтала стать актрисой, но оказалась легендой телевидения: как Светлана Моргунова вела «Время» и что с ней сегодня

В мире развивающегося телевидения важную роль играли настоящие таланты своего дела. Одним из таких талантов являлась популярная телеведущая и диктор ЦТ СССР 70-80-х годов, заслуженная артистка РСФСР Светлана Моргунова. Трудно представить, сколько миллионов людей в нашей стране знают и искренне любят ее.
Родилась Светлана Михайловна в Москве 6 марта 1940 года. Обучалась в театральной студии при театре имени Моссовета и даже, будучи студенткой, принимала участие в спектаклях. Только судьба повела ее неактерским путем.
Выбор профессии
Однажды Светлана Михайловна увидела объявление: шел набор в школу дикторов. Вести занятия должен был сам Юрий Левитан. Тогда она решила распрощаться с актерской профессией и начала обучение в школе дикторов. В 1961 году Моргунова поступила на работу в Центральное телевидение.
Светлана Моргунова в эфире Центрального телевидения. Кадр из передачи
В роли ведущей она попробовала себя в Малом зале консерватории. На телевидении карьера Моргуновой началась с программы «Время». Когда Светлане Михайловне было 22 года, ее пригласили стать ведущей «Голубого огонька».
Светлана Моргунова вела такой фестиваль как «Песня года» – главное музыкальное событие нашей страны.
Светлана Моргунова и Игорь Кириллов часто вместе вели "Голубой огонек". Фото: Global Look Press
В 70-е и 80-е годы без участия Светланы Моргуновой было невозможно представить ни один концерт. Ей доверяли вести праздничные мероприятия на самых лучших площадках Советского Союза. Она не только объявляла выступления таких звезд эстрады, как Муслим Магомаев или Лев Лещенко, но и дружила с ними.
После упразднения Центрального телевидения Моргунова продолжила трудиться в «Останкино». Работать не перестала и после выхода на пенсию. А в прошлом году, наряду с другими легендами экрана, Светлана Михайловна стала участницей «Галереи звезд» у Останкинской телебашни. Идея создания проекта принадлежит президенту медиахолдинга «Красная Звезда» Алексею Пиманову.
Другие проекты и награды
Полученные актерские навыки пригодились Моргуновой в киноиндустрии. В 1965 году она снялась в фильме «В первый час», в 1972-м – в ленте «За все в ответе». Позднее за вклад в культуру и телевидение звезда получила звание заслуженной (1978), а затем и народной артистки России (2000). В 2011 году ей был вручен Орден Дружбы за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.
Светлана Моргунова. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Светлана Моргунова имела невероятную армию поклонников. Статная теледива имела рост 168 см, ее фото украшали многие советские журналы, женская аудитория копировала стрижки и макияжи, как у Светланы, а почитатели из числа противоположного пола задаривали букетами цветов.
Моргуновой приписывали роман с Муслимом Магомаевым, но спустя годы Светлана Михайловна опровергла этот слух. Они были очень дружны, но чего-то большего между звездами не происходило.
Светлана Моргунова с сыном Максимом. Фото: архив КП
Первый раз замуж Моргунова отправилась в 1967 году, тогда же родила сына Максима от тайного мужа. Наследник пошел по маминым стопам и сделал карьеру на телевидении.
Он был автором и ведущим программы «Военное дело» на НТВ, руководил пресс-службой музея «Коломенское», дважды стал отцом – у него две дочки Дарья и Анна. С мамой Максим Моргунов был очень близок и регулярно общался.
Максим Моргунов. Кадр из программы «Военное дело» на НТВ
Светлана Моргунова рано стала вдовой. Она пробовала снова обрести счастье, повторной выйдя замуж, но брак оказался скоротечным. Поэтому она развелась и посвятила себя сыну и работе.
Смерть сына и болезнь
Максим Моргунов в 2020 году скончался от осложнений после коронавирусной инфекции. Это подкосило Светлану Михайловну. После трагедии она стала затворницей и вскоре ее разбил инсульт.
Светлана Моргунова после инсульта. Кадр из программы "Малахов" телеканала "Россия 1"
После удара телезвезда не смогла восстановиться полностью. Она с трудом передвигается по квартире и без посторонней помощи уже не справляется. Рядом с ней невестка и внучка.
Весной стало известно, что легенде экрана диагностировали деменцию. Светлана Михайловна перестала узнавать знакомых. К телефону она уже не подходит, так что коллеги и друзья не могут дозвониться до звезды.