Мечтала стать актрисой, но оказалась легендой телевидения: как Светлана Моргунова вела «Время» и что с ней сегодня

В мире развивающегося телевидения важную роль играли настоящие таланты своего дела. Одним из таких талантов являлась популярная телеведущая и диктор ЦТ СССР 70-80-х годов, заслуженная артистка РСФСР Светлана Моргунова. Трудно представить, сколько миллионов людей в нашей стране знают и искренне любят ее.

Родилась Светлана Михайловна в Москве 6 марта 1940 года. Обучалась в театральной студии при театре имени Моссовета и даже, будучи студенткой, принимала участие в спектаклях. Только судьба повела ее неактерским путем.

Выбор профессии

Однажды Светлана Михайловна увидела объявление: шел набор в школу дикторов. Вести занятия должен был сам Юрий Левитан. Тогда она решила распрощаться с актерской профессией и начала обучение в школе дикторов. В 1961 году Моргунова поступила на работу в Центральное телевидение.