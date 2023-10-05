Любовь, талант и трудолюбие по-албански: биография молодой поп-звезды Дуа Липы

Кто такая Дуа Липа?
Певица и автор песен Дуа Липа — дочь косовских албанцев, которые были беженцами в Лондоне в 1990-х годах. Ее имя «Дуа» по-албански означает «любовь». Липа была настолько заинтересована в музыкальной карьере, что в 15 лет самостоятельно уехала жить в Лондон. (Ее семья вернулась в Косово несколькими годами ранее.)
Прежде чем подписать контракт с лейблом, она использовала социальные сети для продвижения себя. Липа сказала, что ее ранняя музыка была «дарк-попом», но ее успешный второй альбом Future Nostalgia содержал более ритмичные мелодии. Липа сотрудничала со многими другими артистами, включая Элтона Джона, Майли Сайрус и Криса Мартина.
Дуа Липа выступает на фестивале в Дании, 30 июня 2022 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и семья
Дуа Липа родилась в Лондоне, Англия, 22 августа 1995 года. В 1992 году родители Липы, Дукаджин и Анесса, бежали из Приштины (Косово), спасаясь от конфликта в бывшей Югославии.
Родители Липы прибыли в Лондон как беженцы. Хотя оба были студентами (отец Липы изучал стоматологию, а мать изучала право), они работали в ресторанах, чтобы сводить концы с концами в новом доме. В 1995 году родилась Липа.
Свою первую песню Липа написала примерно в четыре года. У нее были семейные связи с музыкой — помимо учебы в области стоматологии ее отец играл в рок-группе.
«Мой отец был музыкантом, и дома всегда играла музыка, поэтому она всегда оказывала на меня большое влияние», — поделилась она в одном из интервью.
Она выросла, слушая таких артистов, как Блонди, Принс, Боб Дилан, Стинг и Пинк.
В 2006 году родители Липы посчитали, что можно безопасно вернуться на родину. Они привезли 11-летнюю Липу и ее младших брата и сестру Джина и Рину обратно в Косово.
Хотя Липа выросла дома, говоря по-албански, этот переезд показал, что ее языковые навыки были недостаточно хороши, чтобы успешно учиться в школе. Со временем ее албанский язык улучшился.
Она смогла найти друзей, которые рассказали ей о войне, которая произошла в Косово, пока ее семья была в Лондоне. Музыкальная сцена Косово, где преобладает хип-хоп, также познакомила Липу с новой музыкой.
В 15 лет Липа вернулась в Лондон, поселившись у друга семьи. Она убедила родителей поддержать этот переезд, потому что это пойдет на пользу ее образованию. Однако ее истинной целью было заняться пением; она чувствовала, что начать музыкальную карьеру в Косово невозможно. В 2020 году она объяснила CBS News:
«Я подумала: я хочу заниматься музыкой, но хочу делать это в глобальном масштабе. Мне нужно вернуться туда, где все происходит».
Дуа Липа выступает на фестивале на Дунайском острове, Вена, 24.06.2016 г. Фото: Global Look Press
Ранняя карьера и «Дуа Липа»
В Лондоне Липа училась в Театральной школе Сильвии Янг, до того, как ее семья переехала в Косово. Она также разместила каверы на песни на YouTube, пытаясь привлечь внимание.
«В глубине души я хотел добиться эффекта Джастина Бибера, чтобы кто-нибудь нашел меня на YouTube!» сказала она в интервью 2020 года.
Липа зарабатывала деньги, работая в ресторане. Она также подписала контракт с модельным агентством, полагая, что это может способствовать ее карьере. Однако поскольку она не была заинтересована в похудении, как того хотело агентство, ей удалось найти лишь несколько рабочих мест.
По-прежнему сосредоточенная на музыке, Липа делилась песнями на SoundCloud. Хотя она не появлялась в реалити-шоу X-Factor, ориентированном на выступления, она пела в рекламе шоу.
Со временем Липе предложили сделку по изданию музыки, что положило начало цепочке случайных событий. Липа обратилась к юристу за советом по сделке. Адвокат связал ее с менеджером, который также управлял Ланой Дель Рей. В итоге Липа подписала контракт с этим менеджером.
В 2015 году Липа заключила контракт со звукозаписывающей компанией. В том же году вышел ее первый сингл New Love. Последовали и другие песни, но ее одноименный альбом вышел только в 2017 году. Синглы с этого альбома имели средний успех, пока не был выпущен New Rules. Видео к этому блокбастеру было просмотрено на YouTube более двух миллиардов раз. Еще один сингл с альбома «IDGAF» стал платиновым.
Растущая известность привела к некоторой негативной реакции на Липу, например, ее раскритиковали за тусклую хореографию в 2018 году. Однако она восприняла комментарии спокойно и использовала их как топливо для танцевальных тренировок.
Дуа Липа выступает в Мэдисон Сквер Гарден, 7 декабря 2018 года в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press
Растущий успех и Future Nostalgia
На 61-й церемонии вручения премии «Грэмми» в 2019 году Липа стала лучшей новой артисткой. В том же году она выиграла вторую премию «Грэмми»: «Лучшая танцевальная запись» за Electricity.
Второй альбом Липы Future Nostalgia был более личным, чем ее дебютный релиз. Она придумала название, находясь в Лас-Вегасе, и была автором всех песен для пластинки. В начале марта 2020 года Липа готовилась к выпуску Future Nostalgia. Затем альбом просочился в сеть, когда мир закрылся из-за пандемии COVID-19. Многие другие артисты поставили свою работу на паузу, но Липа решила выпустить Future Nostalgia на неделю раньше.
Учитывая глобальный кризис, Липа не была уверена, стоит ли продолжать выпуск альбома, хотя утечка информации поставила ее в затруднительное положение. К счастью, ее творчество было оценено слушателями. Хотя Липа описывала свои ранние песни как «дарк-поп», этот альбом был более танцевальным. Треки демонстрируют связь с музыкой 1970-х, 80-х и 90-х годов, но при этом содержат нотки современности.
Липа стала лучшей артисткой в чартах прослушивания Spotify на неделе, когда вышел ее альбом. Поскольку в 2020 году гастроли не обсуждались, в ноябре Липа вела прямую трансляцию концерта под названием Studio 2054, на котором выступили Кайли Миноуг, Bad Bunny и Джон. Трансляцию посмотрели более 5 миллионов человек, что стало рекордом по платным просмотрам.
Липа получила шесть номинаций на 63-ю премию «Грэмми». Future Nostalgia победил в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».
Анвар Хадид и Дуа Липа на 62-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», 26 января 2020 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Активизм и причины
Липа поделилась своей поддержкой палестинцев, прав на аборт, прав женщин, Black Lives Matter. Она призвала людей в Соединенном Королевстве голосовать за Лейбористскую партию и поддержала Берни Сандерса во время президентской кампании в США в 2020 году.
Вместе со своим отцом Липа создала Фонд Санни Хилл, организацию, которая помогает молодым людям в Косово. Опыт ее семьи заставляет ее беспокоиться о будущем статусе иммигрантов и беженцев в Соединенном Королевстве.
В национальный день Испании 2020 автомобили с флагами проезжает мимо рекламного плаката духов «Libre» Ива Сен-Лорана с Дуа Липой, 12.10.2020 г., Мадрид, Испания. Фото: Global Look Press
Личная жизнь и парень
Липа встречается с Анваром Хадидом, моделью и младшим братом Джиджи и Беллы Хадид, с 2019 года.
До отношений с Хадид Липа была связана с Исааком Кэрью.
Дуа Липа и Исаак Кэрью на премьере фильма «Алита: Боевой ангел», Лондон, Великобритания. 01.01.2019 г. Фото: Global Look Press