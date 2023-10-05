Любовь, талант и трудолюбие по-албански: биография молодой поп-звезды Дуа Липы

Ранняя жизнь и семья

Дуа Липа родилась в Лондоне, Англия, 22 августа 1995 года. В 1992 году родители Липы, Дукаджин и Анесса, бежали из Приштины (Косово), спасаясь от конфликта в бывшей Югославии.

Родители Липы прибыли в Лондон как беженцы. Хотя оба были студентами (отец Липы изучал стоматологию, а мать изучала право), они работали в ресторанах, чтобы сводить концы с концами в новом доме. В 1995 году родилась Липа.

Свою первую песню Липа написала примерно в четыре года. У нее были семейные связи с музыкой — помимо учебы в области стоматологии ее отец играл в рок-группе.

«Мой отец был музыкантом, и дома всегда играла музыка, поэтому она всегда оказывала на меня большое влияние», — поделилась она в одном из интервью.

Она выросла, слушая таких артистов, как Блонди, Принс, Боб Дилан, Стинг и Пинк.

В 2006 году родители Липы посчитали, что можно безопасно вернуться на родину. Они привезли 11-летнюю Липу и ее младших брата и сестру Джина и Рину обратно в Косово.

Хотя Липа выросла дома, говоря по-албански, этот переезд показал, что ее языковые навыки были недостаточно хороши, чтобы успешно учиться в школе. Со временем ее албанский язык улучшился.

Она смогла найти друзей, которые рассказали ей о войне, которая произошла в Косово, пока ее семья была в Лондоне. Музыкальная сцена Косово, где преобладает хип-хоп, также познакомила Липу с новой музыкой.

В 15 лет Липа вернулась в Лондон, поселившись у друга семьи. Она убедила родителей поддержать этот переезд, потому что это пойдет на пользу ее образованию. Однако ее истинной целью было заняться пением; она чувствовала, что начать музыкальную карьеру в Косово невозможно. В 2020 году она объяснила CBS News: