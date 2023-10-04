Как жизнь Николая Носкова раскололась на до и после: страшные времена и триумфальное возвращение музыканта

«Паранойя», «Зимняя ночь», «Это здорово» — песни в исполнении Николая Носкова давно стали любимыми у поклонников всех музыкальных жанров. Артисту пришлось многое пережить, и мало кто догадывается, насколько трудными выдались для него последние годы.

Талантливый самоучка

Николай Носков родился 12 января 1956 года в городе Гжатске Смоленской области. Многодетной семье (у родителей было пятеро детей) приходилось непросто. Мама работала на стройке, отец — на мясокомбинате. Когда Коле исполнилось восемь лет, Носковы перебрались в Череповец. Там он пошел в первый класс. В свободное время Николай пел в хоре, но вскоре бросил это занятие: объяснил, что ему больше нравится выступать сольно.

Родители не стали его ругать — а подарили баян. И через короткое время мальчик научился подбирать на нем мелодии. Затем последовали фортепиано, гитара, а потом способный школьник самостоятельно освоил ударные инструменты и трубу. В 14 лет Николай Носков стал победителем регионального музыкального конкурса.

Несмотря на это, отец настоял на получении «нормальной» специальности: Коля поступил в ПТУ, чтобы стать электриком. И все же скоро Носкову-старшему пришлось пересмотреть свои убеждения — после того, как сын принес свой первый гонорар музыканта — 400 рублей, заработанные выступлением в ресторане.

Начало карьеры: музыкальные группы и первый альбом

