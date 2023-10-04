Как жизнь Николая Носкова раскололась на до и после: страшные времена и триумфальное возвращение музыканта

«Паранойя», «Зимняя ночь», «Это здорово» — песни в исполнении Николая Носкова давно стали любимыми у поклонников всех музыкальных жанров. Артисту пришлось многое пережить, и мало кто догадывается, насколько трудными выдались для него последние годы.
Талантливый самоучка
Николай Носков родился 12 января 1956 года в городе Гжатске Смоленской области. Многодетной семье (у родителей было пятеро детей) приходилось непросто. Мама работала на стройке, отец — на мясокомбинате. Когда Коле исполнилось восемь лет, Носковы перебрались в Череповец. Там он пошел в первый класс. В свободное время Николай пел в хоре, но вскоре бросил это занятие: объяснил, что ему больше нравится выступать сольно.
Родители не стали его ругать — а подарили баян. И через короткое время мальчик научился подбирать на нем мелодии. Затем последовали фортепиано, гитара, а потом способный школьник самостоятельно освоил ударные инструменты и трубу. В 14 лет Николай Носков стал победителем регионального музыкального конкурса.
Несмотря на это, отец настоял на получении «нормальной» специальности: Коля поступил в ПТУ, чтобы стать электриком. И все же скоро Носкову-старшему пришлось пересмотреть свои убеждения — после того, как сын принес свой первый гонорар музыканта — 400 рублей, заработанные выступлением в ресторане.
Начало карьеры: музыкальные группы и первый альбом
Николай Носков в молодости с дочкой Катей. Фото: соцсети
Один из друзей рассказал о Николае руководителю группы «Ровесники», убедив его послушать талантливого самоучку. И вскоре Носков прибыл в Москву, сразу из аэропорта отправившись в Росконцерт. Вечером того же дня он ехал на фестиваль «Молодые — молодым», где покорил всех своим голосом и манерой исполнения. После «Ровесников» он выступал в другом ансамбле — «Надежда», затем последовал коллектив «Москва». Там Носков познакомился с Давидом Тухмановым.
Известный композитор помог молодому певцу записаться в профессиональной студии. В составе «Москвы» Носков выступал недолго –— музыканты выпустили альбом «НЛО». После этого Николай работал в «Поющих сердцах», в «Арии». Но настоящая слава пришла к нему, когда он стал участником группы «Парк Горького».
«Парк Горького»
Николай Носков (второй слева) в составе группы «Парк Горького». Фото: соцсети
«Парк Горького» исполнял англоязычный рок — с прицелом на иностранного слушателя. Это сразу понравилось Носкову: он был поклонником западных рок-исполнителей. Песни «Парка Горького» с восторгом приняли и в нашей стране, и на Западе: они нисколько не уступали зарубежным хитам. Группа выступала на разогреве у знаменитых «Скорпионс», а потом даже исполнили совместный трек со звездами.
Именно «Парк Горького» первыми из российских исполнителей начали сотрудничать со звукозаписывающей фирмой PolyGram в США. Их альбом Gorky Park вошел в сотню самых популярных в мире в 1989 году. Но для Николая Носкова вскоре начались нелегкие времена — ему пришлось покинуть группу из-за проблем со связками и операции. Солистом «Парка Горького» стал Александр Маршал, а Носков спустя некоторое время начал сольную карьеру.
Сольная карьера Николая Носкова
Пиком сольной карьеры Николая Носкова стал 1998 год — теперь он исполнял не рок, а поп-музыку, широкая публика тепло принимала его композиции, концерты сопровождались аншлагами. Его песня «Паранойя» стал громким хитом — она принесла певцу «Золотой граммофон». Такое же название — «Паранойя» — получил и диск Николая Носкова. Проникновенные баллады вошли в его трек-лист «Дышу тишиной» — «Зимняя ночь», «Снег», «Это здорово».
Сборник «По пояс в небе» порадовал поклонников рока, в него вошли песни в этом жанре. Николая Носкова можно было увидеть и на «Фабрике звезд». Дуэтом с Дмитрием Колдуном он исполнил трек «На меньшее я не согласен». Артист не только записывал новые диски, но и выступал в «Крокус Сити Холле» — его баллады и романсы всегда пользовались успехом у зрителей.
Последствия инсульта
Николай Носков отважно борется с последствиями инсульта. Фото: соцсети
В 2017 году музыкант внезапно исчез с радаров. Позднее стало известно, что он перенес ишемический инсульт. Последствия оказались серьезными: перестала двигаться правая рука, Николай с трудом передвигался, в какой-то момент его накрыла депрессия. Справиться с недугом помогала жена, не остались в стороне друзья и близкие.
В декабре 2018-го на экраны вышла передача «Пусть говорят», в эфире которой Николай Носков рассказал о своем самочувствии. Через некоторое время артист стал иногда появляться на публике. Поклонники отметили, что он похудел, хотя и прежде был худощавым: при росте 182 см весил 80 кг. В июле 2018 году Николаю Носкову присвоили звание заслуженного артиста РФ.
Сколько зарабатывает Николай Носков
Николай Носков и Виктор Дробыш. Фото: соцсети
После начала сольной карьеры Николай Носков стал зарабатывать в разы больше, чем в то время, когда он был солистом «Парка Горького». Записанные когда-то в США композиции приносят певцу прибыль по сей день. Неплохие доходы приносили и музыкальные премии, лауреатом которых он становился много раз.
Все изменилось после инсульта. Но едва почувствовав в себе силы, Носков вернулся к творчеству. Концерты и записи позволяют ему не только заработать, но и почувствовать себя нужным, ощутить поддержку зрителей. Николая Носкова поддерживает продюсер и композитор Виктор Дробыш.
«Мне трудно представить в кого бы он мог перевоплотиться: в пенсионера, доживающего жизнь мужика? Нет. Он звезда, в нем есть звездный код, который никуда не денется, независимо от его состояния», — сказал Дробыш в одном из интервью.
Жена Марина, дочь и внуки
Николай Носков с женой Мариной. Фото: соцсети
Еще живя в Череповце, молодой музыкант познакомился с девушкой по имени Марина — и влюбился с первого взгляда. Они встречались два года, после чего стали мужем и женой. В 1990-м в семье родилась дочь Катя. Когда девочка подросла и поняла, что ее папа — знаменитость, она не стала хвастаться этим перед сверстниками. Даже наоборот.
«Катя в детстве скрывала свое кровное родство с музыкантом Николаем Носковым. Просила, чтобы я не приходил к ней в школу на родительские собрания и в больницу, куда она однажды попала. Для нее отношения со сверстниками были важны без примеси статуса дочки известного человека. Теперь, когда детские комплексы прошли, она мною гордится, и это взаимно», — рассказал Носков в одном из интервью.
Николай Носков с женой и дочкой. Фото: соцсети
Николай и Марина Носковы — одна из самых прочных пар российского шоу-бизнеса, хотя им не раз приписывали расставания. У них уже есть две внучки и внук. Звездная пара живет в Подмосковье и нечасто выходит в свет, предпочитая уединение и покой.
«Живой» — новые песни и выступления
Внуки Николая Носкова. Фото: соцсети
На протяжении трех лет после инсульта Николай Носков проходил реабилитацию и упорно восстанавливался. Результат превзошел все ожидания — музыкант выпустил сборник под названием «Живой». Так же назывался и концерт, который он дал в «Крокус Сити Холле». В нем участвовали такие звезды, как Владимир Пресняков, Лолита, Стас Пьеха — все они пришли поддержать коллегу и друга. Злосчастный инсульт разделил жизнь талантливого певца на до и после, но у него хватило силы духа и смелости, чтобы вернуться к своим зрителям.
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И сегодня музыкант продолжает работать над новыми композициями. Осенью 2022-го вышла песня «Не вставай на колени», которую Носков записал вместе со Стасом Пьехой и Александром Ивановым (IVAN), позднее она прозвучала в эфире программы «Суперстар! Возвращение». Несмотря на последствия перенесенной болезни, Николай Иванович находит в себе силы выходить на сцену, и зрители всегда с нетерпением ждут его новых выступлений.