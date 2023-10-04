«Три плюс два» Натальи Фатеевой: блестящая карьера в кино и неудачи в личной жизни

За привлекательную внешность актрису Наталью Фатееву называли «русской Лиз Тейлор». Всю жизнь ей приходилось доказывать, что, кроме красивого лица, она обладает еще и завидным талантом. Блестящую карьеру в кино она построила, а вот крепкую семью создать не смогла.
Детство и юность
Будущая актриса родилась 23 декабря 1934 года в Харькове. Отец был военным, а мать заведовала ателье мод. При этом семья была довольно музыкальной: Николай Демьянович Фатеев мог с легкостью подбирать мелодии на фортепиано, а тети Натальи пели в церковном хоре. Сама девочка тоже оказалась одарена от природы голосом и слухом.
Она любила бывать в оперном театре и мечтала выступать на сцене. Но родные постоянно напоминали Наташе, что учеба должна быть на первом месте. Вместо театральной студии девочку отдали в музыкальную школу, но Фатеева не пошла по этому пути — начала заниматься спортом и все равно грезила актерством.
Наталья Фатеева в детстве с отцом. Фото: vk.com/club48217926
В 1952 году она поступила в Харьковский театральный институт. Вступительные экзамены были сданы на отлично, хорошая учеба приносила стипендию, но внезапно девушку отчислили из вуза — причину артистка не раскрывала.
После этой неудачи Наталья поехала поступать во ВГИК. И знаменитый режиссер Сергей Герасимов взял ее в свою мастерскую сразу на четвертый курс, что стало уникальным случаем в истории вуза. Фатеева училась вместе с Людмилой Гурченко, Зинаидой Кириенко и Виталием Матвеевым.
Карьера
В 1958-м Наталья окончила институт, после чего работала Театре-студии киноактера. Но там ей серьезных ролей не предлагали, и вскоре девушка перешла в Театр Ермоловой, где сыграла главных персонажей в спектаклях «Три товарища» и «Два упрямца», быстро заняв место ведущей актрисы.
Молодая Наталья Фатеева в фильмах «Есть такой парень» и «Случай на шахте восемь». Фото: кадры из фильмов 1956 и 1957 годов
В 1961 году Фатеева вернулась в первый театр, в котором числится до сих пор. Особенно запомнилась ее роль в спектакле «Красное и черное» Сергея Герасимова по роману Стендаля. В том же году ее пригласили вести первые игры КВН. Впоследствии женщина не раз заседала в жюри Высшей лиги.
В 60-х Наталья Николаевна активно участвовала в записи радиопостановок. А в конце 90-х снова засветилась на ТВ — в качестве ведущей передачи «Эколокол».
В новом веке артистка начала выступать в антрепризах и независимых театральных проектах.
Фильмография
Но самый большой след Фатеева оставила как киноактриса. Она сыграла более чем в ста проектах, дебютировав в приключенческой картине «Капитан «Старой черепахи» 1956 года. Затем последовали фильмы «Есть такой парень» (1956), «Случай на шахте восемь» (1957), «Дело «пестрых» (1958), «Жизнь прошла мимо» (1958).
Молодая Наталья Фатеева в фильме «Дело «пестрых». Фото: кадр из фильма 1958 года
В начале 60-х актрисе достались сразу три главные роли: в короткометражке «Убить человека», драмах «Битва в пути» и «Наш общий друг». И, конечно, в любимой народом комедии «Три плюс два».
Далее Наталья Николаевна стала одной из самых востребованных советских актрис. Назовем лишь ее наиболее выдающиеся появления в кино: «Я – «Береза» (1964), «Здравствуй, это я!» (1965), «Исход» (1968), «Песни моря» (1970), «Летние сны» (1972), «Табачный капитан» (1972), «Москва – Кассиопея» (1973), «Ответная мера» (1974), «Обычный месяц» (1976), «Соль земли» (1978), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Прежде, чем расстаться» (1984).
Фатеева сыграла девушку Людмилу в культовых «Джентльменах удачи» (1971), завуча в подростковой комедии «Розыгрыш» (1976), жену вождя индейцев в «Человеке с бульвара Капуцинов» (1987), Дарью Меншикову в «Тайнах дворцовых переворотов». В 1980-м ей присвоили звание народной артистки РСФСР.
Наталья Фатеева в фильме «Три плюс два». Фото: кадр из фильма 1963 года
Любопытно, что и в трудные 90-е актрисе хватало ролей. Но в новом веке она стала сниматься все реже: начало подводить здоровье. Крайней работой в ее фильмографии значится драма «Летящие по ветру листья» 2013 года, за роль в которой Фатеева получила «Нику».
Личная жизнь
Счастливая семейная жизнь у актрисы так и не сложилась. Еще будучи студенткой Харьковского театрального института, она познакомилась со своим первым мужем, актером Леонидом Тарабариновым. Но их брак был короток, а затем Наталья Николаевна уехала в Москву.
Там в 1957-м она повстречала режиссера Владимира Басова, у которого снялась в картине «Случай на шахте восемь». Через год звездная пара сыграла свадьбу, в семье появился сын Вова.
Наталья Фатеева и Владимир Басов. Фото: vk.com/club48217926
Второй муж оказался старше Фатеевой на 12 лет. Артистка признавалась, что это была настоящая любовь: она восхищалась творческой одержимостью супруга, носила ему термосы на съемки и даже терпела пьянство. Но Басов изводил жену ревностью, поэтому уже в 1961 году женщина решила развестись.
Ее третьим мужем стал космонавт, Герой Советского Союза Борис Егоров, с которым актриса познакомилась на вечеринке. Красавец-летчик вскружил голову Наталье. На момент знакомства он был женат, но Фатееву это не смущало. Кинозвезда дождалась, пока ее возлюбленный разведется, и вышла за него замуж в 1965 году.
Через несколько лет в этом браке появилась дочь Наташа, но даже общий ребенок не удержал семью. Уже в 1970-м актриса и космонавт расстались.
Наталья Фатеева и Борис Егоров. Фото: vk.com/club48217926
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Свои отношения с мужьями Фатеева сравнивала с советской пятилеткой: три года любви, два года терпения. Будучи замужем, звезде приходилось стирать и готовить, в общем, быть обычной женой.
Отношения с детьми у Натальи Николаевны тоже не сложились. Актриса не приняла избранницу своего сына, и со временем их общение сошло на нет. Владимир, который продолжил режиссерское дело своего отца, и сам стал папой. Но его мать не горела желанием видеться с внуком Ваней.
Наталья Фатеева с сыном Владимиром. Фото: vk.com/club48217926
С дочерью все случилось еще драматичнее. В 16 лет Наталья забеременела и родила ребенка от 19-летнего Максима Коропцова, сына известного оператора Михаила Коропцова. Фатеева, узнав о положении дочери, настояла, чтобы та сдала младенца в дом малютки. Но, к счастью, об этом узнали родители молодого папы, которые в итоге забрали ребенка к себе.
Наталья же потом вышла замуж за другого человека и больше не имела детей. Со временем она отгородилась от авторитарной матери.
Здоровье
В 2014 году состояние актрисы серьезно ухудшилось. Из-за нагноения в месте установки тазобедренного протеза Фатеева оказалась обездвижена, потребовалось хирургическое вмешательство. Сын и дочь забыли обиды и обратили внимание на постаревшую мать. Также Наталье Николаевне помогал в быту и находил для нее сиделок режиссер Валерий Харченко.
Наталья Фатеева в 2009 году. Фото: Global Look Press
В 2018-м легенда отечественного кино перенесла шесть операций, после чего начала снова ходить по квартире, используя ходунки, и иногда выходить на улицу на костылях, гулять по своей любимой Фрунзенской набережной. По словам звезды, она получила финансовую поддержку от благотворительного фонда «Артист» и правительства Москвы.
СМИ писали, что Фатеевой также помогает в быту Сергей Моцарь, известный как помощник скандального продюсера Бари Алибасова. Якобы этот мужчина стал совладельцем квартиры актрисы, но сама Наталья Николаевна опровергала подобные слухи.
Звезда кино начала вести затворнический образ жизни, избегая общения с прессой, детьми и бывшими коллегами. В феврале 2023 года прошла новость о том, что актрису госпитализировали в одну из столичных клиник. В марте она выписалась из больницы и, вернувшись домой, обнаружила, что из квартиры пропали деньги, одежда и даже продукты питания.
Подозрение упало на домработницу Фатеевой, женщину родом из Средней Азии. Актриса обратилась за помощью в правоохранительные органы, но вероятная злоумышленница, скорее всего, успела покинуть Россию.
Наталья Фатеева в возрасте. Фото: Global Look Press
Интересные факты
Пресса приписывала Наталье Фатеевой роман с Андреем Мироновым. Но в одном из интервью кинозвезда подчеркнула, что ее коллега по фильму «Три плюс два» был слишком незрел и зависим от матери. В отличие от Владимира Басова, которого актриса боготворила.
Своей лучшей киноработой артистка считает фильм «С вечера до полудня» 1981 года. В нем она сыграла женщину нового поколения, отстаивающую право любить и жить так, как она хочет.
В одном из интервью звезду спросили, почему она отказывалась сниматься в фильмах своего сына Владимира. Наталья Николаевна ответила, что всегда избегала работы с родственниками. Якобы когда она снималась у Басова-старшего, это было настоящие мучение.