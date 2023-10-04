«Три плюс два» Натальи Фатеевой: блестящая карьера в кино и неудачи в личной жизни

За привлекательную внешность актрису Наталью Фатееву называли «русской Лиз Тейлор». Всю жизнь ей приходилось доказывать, что, кроме красивого лица, она обладает еще и завидным талантом. Блестящую карьеру в кино она построила, а вот крепкую семью создать не смогла.

Детство и юность

Будущая актриса родилась 23 декабря 1934 года в Харькове. Отец был военным, а мать заведовала ателье мод. При этом семья была довольно музыкальной: Николай Демьянович Фатеев мог с легкостью подбирать мелодии на фортепиано, а тети Натальи пели в церковном хоре. Сама девочка тоже оказалась одарена от природы голосом и слухом.

Она любила бывать в оперном театре и мечтала выступать на сцене. Но родные постоянно напоминали Наташе, что учеба должна быть на первом месте. Вместо театральной студии девочку отдали в музыкальную школу, но Фатеева не пошла по этому пути — начала заниматься спортом и все равно грезила актерством.