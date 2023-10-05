От «Весны на Заречной улице» до «Иронии судьбы»: 8 самых красивых учительниц в советском кино

Ученики не только слушают своих учителей – но и смотрят на них. И учатся видеть красоту – внешнюю и внутреннюю. Красивая и добрая учительница запоминается на всю жизнь.
Татьяна Иванова – «Весна на Заречной улице»
Татьяна Иванова. Фото: кадр из фильма «Весна на Заречной улице»
Лучший сталевар завода ухаживает за новенькой учительницей вечерней школы – как умеет, неуклюже, но искренне. А Татьяна Сергеевна сохраняет холодность, чем вызывает непонимание у современного зрителя. Что ж, когда-то все обстояло именно так – женщин добивались, за них боролись. Не всегда успешно – такова жизнь. После выхода фильма все женщины Советского Союза бросились в парикмахерские – чтобы сделать себе такой же «локон страсти» на лбу, как у красавицы Татьяны Сергеевны.
Ирина Печерникова – «Доживем до понедельника»
Ирина Печерникова. Фото: кадр из фильма «Доживем до понедельника»
Героиня одной из самых красивых актрис советского кино – Наташа Горелова – выпускница пединститута. Она пришла преподавать в школу, которую сама недавно окончила. Наташа влюблена в учителя истории, об этом красноречиво говорят выразительные глаза Ирины Печерниковой. Чем окончится эта безответная любовь – неизвестно: зрителю предстоит догадаться об этом самому.
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Марина Шиманская – «Когда я стану великаном»
Марина Шиманская. Фото: кадр из фильма «Когда я стану великаном»
Марину Шиманскую наши зрители запомнили по музыкальному фильму «Берегите женщин», в котором она сыграла капитана Любу. Очень эффектно выглядит Марина и в картине «Когда я стану великаном» – главного героя, влюбленного в одноклассницу подростка, в нем сыграл юный Михаил Ефремов, а Шиманская исполнила роль молодой учительницы – очень строгой и принципиальной. И очень красивой!
Ирина Купченко – «Чужие письма»
Ирина Купченко. Фото: кадр из фильма «Чужие письма»
Драма о сложных отношениях между обделенной родительским теплом старшеклассницей и эмпатичной учительницей в исполнении Ирины Купченко интересно смотрится и сегодня. Поначалу кажется, что героиня Купченко – слабовольная и не умеет отстаивать собственные границы. Но потом становится ясно: эта гордая красавица вполне способна за себя постоять…
Елена Проклова – «Ключ без права передачи»
Елена Проклова. Фото: кадр из фильма «Ключ без права передачи»
Молодая учительница-бунтарка Марина Максимовна не боится ни косых взглядов коллег-учительниц, ни открытого осуждения родителей своих учеников, ни возможных неприятностей на работе.
Она просто любит своих учеников, ей с ними интересно, она их не «воспитывает» – а просто разговаривает обо всем на свете. И им с ней тоже – интересно. Несмотря на «закрытый» образ и очки, Елена Проклова, как всегда, великолепна.
Татьяна Ташкова – «Уроки французского»
Татьяна Ташкова. Фото: кадр из фильма «Уроки французского»
Трудное послевоенное время, подросток Володя постоянно голодает, но гордо отказывается от продуктов, которыми его пытается подкормить добрая и чуткая учительница Лидия Михайловна. Она сама не так давно была ребенком и хорошо понимает, что Володе, помимо еды, нужно и домашнее тепло, и ласка, и привычные игры. Пусть даже – на деньги!
Сколько там тех денег – зато в глазах мальчика просыпается искренняя радость, когда он выигрывает у учительницы. За запретной игрой учительницу и ученика застал строгий директор, и Лидии Михайловне приходится уезжать. Но Володя на всю жизнь запомнит свою учительницу французского – красивую, добрую, веселую.
Наталья Богунова – «Большая перемена»
Наталья Богунова. Фото: кадр из фильма «Большая перемена»
Наивная учительница в вечерней школе пытается скрыть от всех брак со своим великовозрастным учеником Ганжой. А он, будто нарочно, всячески ее компрометирует. А еще Ганжа – главный школьный хулиган. Конечно, он доставляет Светлане Афанасьевне массу неприятностей и огорчений. Но она так его любит!
Барбара Брыльска – «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Барбара Брыльска. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
В фильме не показано рабочее место прелестной Наденьки, за сердце которой сражаются Ипполит и Женя Лукашин. О Наде-учительнице рассказывают ее подруги. А мы, зрители, видим ее дома – нарядную, милую, с глазами, полными надежды на то, что ее личная жизнь наконец-то устроится. Если бы учительница с внешностью Барбары Брыльской появилась в советской школе тех лет – о, надо думать, это устроило бы неслабый переполох.
Конечно, в советских фильмах были и другие красивые учительницы – мы выбрали лишь нескольких. Но еще больше красавиц с указкой и школьным журналом – в настоящих школах, а не в кино. Стоит только присмотреться!