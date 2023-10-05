От «Весны на Заречной улице» до «Иронии судьбы»: 8 самых красивых учительниц в советском кино

Молодая учительница-бунтарка Марина Максимовна не боится ни косых взглядов коллег-учительниц, ни открытого осуждения родителей своих учеников, ни возможных неприятностей на работе.

Она просто любит своих учеников, ей с ними интересно, она их не «воспитывает» – а просто разговаривает обо всем на свете. И им с ней тоже – интересно. Несмотря на «закрытый» образ и очки, Елена Проклова, как всегда, великолепна.

Татьяна Ташкова – «Уроки французского»

