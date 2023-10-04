Дочь Кинчева, бывшая Янковского: как Вера Панфилова построила актерскую карьеру

Вера Панфилова приходится дочерью известному отечественному рокеру Константину Кинчеву, однако выбрала для себя актерскую игру. К 30 годам она доказала, что является самостоятельной творческой личностью, не привязанной к славе отца-музыканта. Вы также можете ее знать по телепередаче «Про уют» на Первом канале.

Детство и юность

Вера родилась 1 сентября 1991 года в Москве. Ее мать, Александра Панфилова, по образованию журналистка и искусствовед, дочь заслуженного артиста РСФСР Алексея Локтева. Дедушка с отцовской стороны Евгений Панфилов — доктор технических наук, был ректором Московского технологического института.

Папа будущей актрисы в свое время тоже носил фамилию Панфилов и учился экономике в МТИ, но потом стал одним из самых брутальных российских рокеров — фронтменом группы «Алиса» Константином Кинчевым. Вера росла вместе с единокровным братом Евгением и сестрой Марией, которую музыкант удочерил, — это была дочь Александры от первого брака (умерла в 2023 году).