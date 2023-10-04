Дочь Кинчева, бывшая Янковского: как Вера Панфилова построила актерскую карьеру

Вера Панфилова приходится дочерью известному отечественному рокеру Константину Кинчеву, однако выбрала для себя актерскую игру. К 30 годам она доказала, что является самостоятельной творческой личностью, не привязанной к славе отца-музыканта. Вы также можете ее знать по телепередаче «Про уют» на Первом канале.
Детство и юность
Вера родилась 1 сентября 1991 года в Москве. Ее мать, Александра Панфилова, по образованию журналистка и искусствовед, дочь заслуженного артиста РСФСР Алексея Локтева. Дедушка с отцовской стороны Евгений Панфилов — доктор технических наук, был ректором Московского технологического института.
Папа будущей актрисы в свое время тоже носил фамилию Панфилов и учился экономике в МТИ, но потом стал одним из самых брутальных российских рокеров — фронтменом группы «Алиса» Константином Кинчевым. Вера росла вместе с единокровным братом Евгением и сестрой Марией, которую музыкант удочерил, — это была дочь Александры от первого брака (умерла в 2023 году).
Вера Панфилова в детстве с отцом. Фото: соцсети
Сначала Вера хотела пойти по стопам отца и выучиться на экономиста, в старших классах она посещала подготовительные курсы МГИМО. Но еще в юности ей довелось сняться в клипе Кинчева «Лунный вальс», а потом и в «Трассе Е-95», «Мы держим путь в сторону леса», «Родине». Также она выходила на сцену на концертах «Алисы».
И в итоге эта стезя ее захватила. Писать тексты и музыку Вера не умела, а вот стоять на сцене и перед камерой полюбила. В 2008 году девушка поступила в Школу-студию МХАТ в мастерскую Кирилла Серебренникова. Но после первого курса перевелась в РАТИ-ГИТИС под крыло Сергея Женовача.
Кстати, в институт ее приняли не сразу. На первой попытке Панфилова с треском провалилась. Член приемной комиссии Владимир Андреев тогда сказал: «Девочка совершенно не для этой профессии». В 2013-м она завершила учебу и сразу была принята в штат Театра имени Маяковского (работала до 2018-го).
Вера Панфилова с отцом. Фото: соцсети
Долго ждать славы не пришлось: уже в 2016-м за игру в спектакле «Русский роман» артистка получила премию «Московского комсомольца» в номинации «Лучшая женская роль. Начинающие». Веру приглашали играть и в питерский Театр имени Ленсовета.
Музыка из жизни Панфиловой все же осталась: иногда она участвует в записи вокала для проектов отца и выступает с ним на концертах.
Фильмография
Еще в студенческие годы девушка дебютировала в кино — в эпизодической роли винтажного фильма «Безразличие» (2011), отмеченного на «Кинотавре». Затем сыграла в военном историческом сериале «Жизнь и судьба» Сергея Урсуляка (2012). Картина получила множество отечественных премий и даже была выдвинута на «Эмми».
Вера Панфилова в фильмах «Петр Лещенко. Все, что было...» и «Елки 1914». Фото: кадры из фильмов 2013 и 2014 годов
Потом Вере досталась роль романтического интереса героя Константина Хабенского в биографической мелодраме «Петр Лещенко. Все, что было...» (2013). Далее шли картины «Елки 1914» (2014), «Стартап» (2014) и «Гуляй, Вася!» (2016), роль в популярном сериале «Метод».
В 2017 году состоялась премьера драматического сериала «Про Веру», где Панфиловой впервые досталась главная роль. В 2018-м с участием актрисы вышли научно-фантастический сериал «Лучше, чем люди», военная мелодрама «Остаться в живых» и короткометражка «Префект». Затем она снялась в детективе НТВ «Случайный кадр».
В 2020-м Панфилова получила одну из главных ролей в сериальном боевике «Драйв» (сыграла избалованную дочь миллионера), а также воплотилась в Снегурочку в комедии «Играй со мной». Стоит отметить, что Вере удалось не застрять в одном амплуа и показать себя в разных жанрах.
Вера Панфилова в комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Фото: кадр из фильма 2021 года
В 2021 году ей достались главные роли в фильме ужасов «Бывшая» и сиквеле «Гуляй, Вася!». Также она сыграла в социальной драме «В клетке» и мелодраме «Подарок». Стоит отметить, что в некоторых картинах актриса обозначена в титрах как Вера Кинчева.
2022-й принес артистке появления в сериалах «Беспринципные» и «The Телки». Затем она отправилась сниматься в новые проекты онлайн-кинотеатров «Внутри убийцы», «Прелесть» и «Престиж».
Вне кино
Панфилова также пробовала себя в фешн-индустрии. В 2016 году она попала на страницы модного журнала Hello! Стройная фигура (рост — 163 см, вес — 51 кг) позволила ей рекламировать новинки стильной одежды. У актрисы, кстати, есть собственный магазин, где продаются капюшоны, куртки и рюкзаки.
Вера Панфилова — фигура. Фото: соцсети
С октября 2022 года девушка ведет передачу «Про уют» на Первом канале. Оказалось, что, помимо съемок, она увлекается дизайном интерьера и даже основала собственное «Бюро уюта». Свое жилье Вера обустроила сама.
Личная жизнь
Еще во время учебы в ГИТИСе Вера познакомилась с потомком знаменитой актерской династии Иваном Янковским. У завидного жениха было много подруг, но с дочерью рокера все вышло серьезно. Родители с обеих сторон одобрили то, что молодые звезды съехались.
В 2016 году пара якобы рассталась, но летом 2017-го Панфилова опубликовала в социальной сети фото с совместного отдыха в Италии. Известно, что актер сделал коллеге предложение, но свадьбы так и не последовало. В следующем году наследники знаменитостей окончательно разорвали отношения.
Вера Панфилова и Иван Янковский. Фото: Global Look Press
Позже из-за совместных фото в соцсетях поползли слухи о романах Веры с коллегами по съемочным площадкам Павлом Прилучным и Константином Белошапкой. Но эта информация не подтвердилась.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Интересные факты
Вере не чужд бунтарский характер. В семь лет девочка пришла на школьную линейку с лысой головой. А вот для воплощения образа неформалки в сериале «Лучше, чем люди» (2018) актриса сделала себе дреды и татуировки. Этого персонажа она называет самым любимым.
Вера Панфилова. Фото: соцсети
«Бывшая» (2021) стал первым отечественным фильмом ужасов с возрастным рейтингом 18+. Причина тому — наличие в кадре откровенных сцен, в которых сыграла Вера Панфилова. Девушка рассказала, что самым страшным для нее были не съемки в нижнем белье и не полеты на тросах, а нахождение по 12 часов в бассейне.
По словам актрисы, в качестве досуга она предпочитает чтение книг. А вот активный отдых не любит, как и посещение светских мероприятий.