Восточная красавица с характером и верная спутница жизни: что известно об избраннице комика Нурлана Сабурова

Биография знаменитости
Диана Сабурова — домохозяйка и блогер, жена известного комика Нурлана Сабурова. На странице в соцсетях женщина размещает фото и видео с избранником, которому до сих пор признается в любви, и уверяет, что хочет прожить с ним всю жизнь.
Воспитывалась в дружной семье, после школы отправилась в Астану
Диана Сабурова (девичья фамилия — Абишева) родилась 30 апреля 1991 года, Телец по знаку зодиака. Девочка воспитывалась в дружной семье вместе с младшей сестрой Эвелиной. Папа работал в школе учителем труда. К сожалению, мужчина ушел из жизни в 2018 году.
С родителями у Дианы всегда были очень хорошие отношения. Они поддерживали дочерей в их начинаниях и были опорой во всех вопросах.
О школьных годах Дианы ничего неизвестно. Но Диана наверняка хорошо училась, потому что после получения аттестата легко поступила в университет. Как известно, Сабурова окончила Казахский агротехнический университет имени С.С.Сейфуллина в Астане.
Диана Абишева и Нурлан Сабуров в студенчестве. Фото: соцсети
Дипломированный специалист по приготовлению блюд грузинской кухни
В своем аккаунте девушка уже в течение нескольких лет регулярно размещает рекламные посты, устраивает акции, а также делится с подписчиками рецептами домашней кухни. Среди фирменных блюд Дианы — чечевица с кукурузой и колбасками с соусом сальса, тост с пастой и клубникой, запеченный судак с овощами и соусом.
В начале 2018 года Сабурова стала дипломированным специалистом по приготовлению хинкали и грузинского салата, обучившись в Кулинарной студии Юлии Высоцкой вместе с женой Азамата Мусагалиева Викторией.
Диана Сабурова. Фото: соцсети
Свадьба с комиком и рождение детей
Диана уже много лет замужем за стендап-комиком Нурланом Сабуровым. Ребята воспитывают двоих детей: дочь Мадину и сына Тагира.
Познакомились она еще в подростковом возрасте, первое совместное фото сделали в 2005 году. Любовные отношения начались в 2012 году, а о беременности Дианы юморист узнал, сидя на лекции, девушка прислала SMS.
Пришлось бросить учебу и заняться юмором, чтобы обеспечивать семью. Юноша выступал на корпоративах и в местных барах, подрабатывал грузчиком. Свадьба состоялась, когда Диана была на шестом месяце, платье подбирали так, чтобы скрыть округлившийся живот.
Диана Сабурова с мужем Нурланом. Фото: соцсети
Звание стильной жены и благотворительная деятельность
В 2014 году семья переехала из Екатеринбурга в Москву, где Нурлан стал участником шоу Stand Up. С ростом популярности пришли деньги, при этом карьера не стала помехой для счастливой личной жизни Сабуровых.
Сейчас семья живет в загородном доме в 20 км от МКАДа, в поселке Новая Рига. Но не забывают они и родные края, дважды в год приезжают в Казахстан, чтобы навестить близких. Много путешествуют, зимой 2020 года побывали на тропическом острове.
Сабурова постоянно сопровождает мужа во время гастролей, потому что комик с трудом переносит бытовые трудности. Диану по праву называют одной из самых стильных жен комиков, наряду с Еленой Щербаковой и Ляйсан Утяшевой.
Известно, что Сабуровы помогают малообеспеченным и многодетным семьям по всей России, но эту часть своей биографии особо не афишируют. В 2019 году они перевели миллионы рублей в благотворительные фонды. Еще в начале карьеры, когда Нурлан выступал в Степногорске, он перечислял деньги за концерты приютам для бездомных котят.
Диана Сабурова с мужем Нурланом Сабуровым и новорожденной дочерью. Фото: соцсети
Диана Сабурова сейчас
В июле 2020 года бывшая жена рэпера Гуфа, бизнесвумен Айза Анохина публично пожалела о том, что ее не берут на шоу Нурлана Сабурова «Что было дальше?». При этом она обозвала ведущих нецензурным словом.
В ответ подписчики Дианы в соцсетях выдали поток оскорблений в адрес Анохиной, некоторые из комментариев Сабурова опубликовала. Айза извинилась, но добавила, что жена комика разрушила образ Нурлана в ее глазах, и теперь она не придет на шоу, даже если позовут.
В октябре 2020 года Диана опубликовала видео, где вместе с профессиональным стилистом и персональным шопером Любовью Бровко сделала обзор новой коллекции одежды в ЦУМе. Дамы познакомили подписчиков с актуальными новинками, провели небольшой анализ ассортимента, объяснили, что стоит, а что не стоит брать в этом сезоне.
В этом же году Нурлан Сабуров в интервью выразил сожаление, что в своих выступлениях перегибает палку с высказываниями о супруге. Настолько, что возникли даже слухи об их разводе. Свою карьеру комик построил именно на таких шутках о женщинах, но со временем пожалел об этом. На самом деле он считает Диану прекрасным человеком и хорошей матерью с добрыми глазами и милой улыбкой.
Диана Сабурова и Нурлан Сабуров. Фото: соцсети
Сабуров успокоил поклонников и заявил, что разводиться не собирается, но растворяться в другом человеке тоже не готов. Он часто испытывает потребность побыть наедине со своими мыслями.
Сама Диана бывает на репетициях и выступлениях мужа, смеется над всеми шутками и никогда не просит убрать обидные остроты. Ее родители тоже спокойно относятся к резким высказываниям зятя. Сабурова — женщина домашняя и скромная, но в обиду себя не даст, ее мнение имеет вес в глазах супруга.
Диана Сабурова. Фото: соцсети
В интервью Сабуров выражал обеспокоенность по поводу того, что из-за гастролей подолгу не бывает дома, и заявил, что в 2021 году не поедет в тур.
Сейчас женщина продолжает заниматься воспитанием детей, сопровождает мужа на гастролях и делиться с подписчиками разными женскими хитростями. К слову, в Интернете нельзя найти фото детей пары. Ребята стараются скрывать эту часть жизни от посторонних глаз.