Восточная красавица с характером и верная спутница жизни: что известно об избраннице комика Нурлана Сабурова

Биография знаменитости

Диана Сабурова — домохозяйка и блогер, жена известного комика Нурлана Сабурова. На странице в соцсетях женщина размещает фото и видео с избранником, которому до сих пор признается в любви, и уверяет, что хочет прожить с ним всю жизнь.

Воспитывалась в дружной семье, после школы отправилась в Астану

Диана Сабурова (девичья фамилия — Абишева) родилась 30 апреля 1991 года, Телец по знаку зодиака. Девочка воспитывалась в дружной семье вместе с младшей сестрой Эвелиной. Папа работал в школе учителем труда. К сожалению, мужчина ушел из жизни в 2018 году.

С родителями у Дианы всегда были очень хорошие отношения. Они поддерживали дочерей в их начинаниях и были опорой во всех вопросах.

О школьных годах Дианы ничего неизвестно. Но Диана наверняка хорошо училась, потому что после получения аттестата легко поступила в университет. Как известно, Сабурова окончила Казахский агротехнический университет имени С.С.Сейфуллина в Астане.