Экзотическая внешность, пять браков и десятки легендарных ролей: чем запомнился советский и российский актер Михаил Козаков

Режиссерский опыт Козакова

В 1970-е Козаков попробовал свои силы в качестве кинорежиссера. Его картина «Ночь ошибок» вышла на экраны в 1975 году. А через три года зрители увидели еще один прекрасный фильм в его постановке — «Безымянная звезда».

Первоначально планировалось, что главную роль в проекте исполнит Олег Даль, но его пришлось заменить Игорем Костолевским. В паре с ним сыграла Анастасия Вертинская. Лента имела большой успех. Но он несравним с тем, который получила картина Михаила Михайловича «Покровские ворота». Этот фильм сразу же превратился в культовый.

Личная жизнь Козакова

Артист был женат пять раз. В первом браке с эстонкой Гретой Таар, заключенном сразу после окончания Школы-студии, он прожил 10 лет. Жена работала костюмером на «Мосфильме». В этом союзе родилось двое детей: Кирилл Козаков, который пошел стопами отца и выбрал актерскую профессию, и дочь Екатерина, филолог.

После развода с Гретой Таар в жизни артиста случился неудачный брак с художником-реставратором Медеей Берелашвили. Они прожили лишь три года и разошлись с огромными скандалами и взаимными обвинениями. В этом браке родилась дочь Манана Козакова.

Вывести его из состояния затяжной депрессии сумела третья супруга, Регина. Вместе они прожили замечательные 18 лет, но детей в этом союзе не было. По слухам, Регина на многое закрывала глаза ради мира в семье.