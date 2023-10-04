Экзотическая внешность, пять браков и десятки легендарных ролей: чем запомнился советский и российский актер Михаил Козаков

Биография артиста
Михаил Козаков — советский и российский актер, режиссер и писатель. Удивительный артист с яркой внешностью, харизматичный, темпераментный, пленял сердца зрителей, создавал на экране яркие, колоритные образы. Поклонники ценили его не только как талантливого исполнителя, но и как тонкого постановщика.
Вырос в интеллигентной семье
Михаил Козаков родился в Ленинграде 14 октября 1934 года. Он воспитывался в интеллигентной семье, где работа родителей была связана с литературой. Отец, Михаил Козаков, был писателем. Мама, Зоя Гацкевич, трудилась редактором одного из ленинградских издательств.
Михаил Козаков в юности. Фото: соцсети
Годы Великой Отечественной маленький Миша провел вдалеке от блокадного Ленинграда. Четыре года он жил в Краснокамском районе, в деревне Черной. После окончания войны артист вернулся в родной город и поступил в хореографическое училище.
Детские и юношеские годы запомнились ему огромным количеством прочитанной литературы, которой в доме папы-писателя и мамы-редактора было великое множество. Родители, невзирая на загруженность, всегда находили время на взрослые разговоры с сыном.
Кроме того, в доме часто собиралась творческая элита. Одним из постоянных гостей был драматург Евгений Шварц, которого юный Михаил называл по-простому дядей Женей. Приходил в квартиру и Анатолий Мариенгоф, с которым работал отец будущего артиста.
Михаил Козаков в молодости. Фото: соцсети
Роль Гамлета, оказавшая влияние на выбор амплуа
В молодости, завершив подготовку в хореографическом училище, начинающий артист отправился в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Сразу же после окончания театрального вуза Козакова приняли в Театр имени Владимира Маяковского. На этой сцене он сыграл Гамлета — роль, оказавшую огромное влияние на выбор амплуа.
Позднее в беседе с журналистами Михаил шутил, что в молодости играл Гамлета, в зрелости — Полония, еще позже, у режиссера Петера Штайна, — тень отца датского принца, а теперь ему осталось войти в образ бедного Йорика.
Через три года после «Маяковки» Козаков перешел в «Современник». Здесь, начиная с 1959 года, он трудился 12 лет. В 1971 году артист перешел во МХАТ, но уже через год сменил эту сцену на Театр на Малой Бронной.
Михаил Козаков. Фото: «Убийство на улице Данте» (1956)
Да и распад СССР Михаил тоже словно предугадывал: уже в 1992 году эмигрировал в Израиль. Исполнитель пробовал продолжить там творческую работу, сколотил труппу из актеров-эмигрантов, но выдержал лишь четыре года. Вернувшись на родину в 1996-м, артист создал и возглавил «Русскую антрепризу Михаила Козакова».
Первые роли в кино и экзотическая внешность
Кинобиография Михаила Козакова стартовала еще в студенческие годы. Он снялся в замечательной ленте Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Здесь состоялся дебют не только Козакова, но и таких в будущем известных актеров, как Валентин Гафт и Иннокентий Смоктуновский.
Первая роль Шарля Тибо оказалась для Козакова успешной. Артиста с колоритной внешностью начали охотно приглашать в новые проекты. Михаил появился в картинах «Восемнадцатый год» и «Трудное счастье». Но настоящая известность к исполнителю пришла позже, после выхода на экраны легендарного фильма «Человек-амфибия». Картина вышла на экраны в 1961 году и сразу же стала хитом.
Михаил Козаков. Фото: «Человек-амфибия» (1961)
В 1970-х легендарный артист вернулся на экраны. В эти годы были созданы замечательные картины, которые впоследствии вошли в золотой фонд российского кинематографа. Фильмы «Вся королевская рать», «Соломенная шляпка», «Здравствуйте, я ваша тетя!» зрители смотрели и продолжают смотреть с огромным удовольствием.
В 2000-х артист продолжил сниматься. В эти годы вышли несколько картин, в которых Козаков сыграл небольшие роли. Яркими в фильмографии исполнителя периода стали ленты, вошедшие в комедийную трилогию «Любовь-морковь».
Михаил Козаков (справа). Фото: кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975)
Режиссерский опыт Козакова
В 1970-е Козаков попробовал свои силы в качестве кинорежиссера. Его картина «Ночь ошибок» вышла на экраны в 1975 году. А через три года зрители увидели еще один прекрасный фильм в его постановке — «Безымянная звезда».
Первоначально планировалось, что главную роль в проекте исполнит Олег Даль, но его пришлось заменить Игорем Костолевским. В паре с ним сыграла Анастасия Вертинская. Лента имела большой успех. Но он несравним с тем, который получила картина Михаила Михайловича «Покровские ворота». Этот фильм сразу же превратился в культовый.
Личная жизнь Козакова
Артист был женат пять раз. В первом браке с эстонкой Гретой Таар, заключенном сразу после окончания Школы-студии, он прожил 10 лет. Жена работала костюмером на «Мосфильме». В этом союзе родилось двое детей: Кирилл Козаков, который пошел стопами отца и выбрал актерскую профессию, и дочь Екатерина, филолог.
После развода с Гретой Таар в жизни артиста случился неудачный брак с художником-реставратором Медеей Берелашвили. Они прожили лишь три года и разошлись с огромными скандалами и взаимными обвинениями. В этом браке родилась дочь Манана Козакова.
Вывести его из состояния затяжной депрессии сумела третья супруга, Регина. Вместе они прожили замечательные 18 лет, но детей в этом союзе не было. По слухам, Регина на многое закрывала глаза ради мира в семье.
Михаил Козаков с первой женой Гретой и детьми. Фото: соцсети
Ходили слухи, что она простила мужу роман с Анастасией Вертинской, который бурно обсуждался в актерской среде. Но Регина оставила артиста, уехав работать в Америку. Через три месяца после ее отъезда пара подала на развод.
Личная жизнь Михаила Козакова заиграла новыми красками в 55 лет, после того, как он встретил четвертую супругу, Анну Ямпольскую, младше его на 25 лет. В браке родились сын Миша и дочь Зоя. Брак с Анной оказался счастливым, продлился больше 10 лет, но вечно ищущая душа артиста не знала покоя.
Дети с матерью остались жить в Израиле, куда артист привез их в начале 90-х. Вскоре в СМИ появилась новость о пятом браке, который Михаил заключил с Надеждой Седовой, родившейся в 1981 году. Фото супругов мелькали в прессе, но публика не верила в искренность чувств. Пара прожила вместе до 2010 года, после чего артист потребовал развода. Судебные тяжбы подкосили здоровье пожилого артиста.
Михаил Козаков с четвертой женой, Анной Ямпольской, и детьми. Фото: соцсети
Смерть артиста
В 2010 году Козакову диагностировали рак легких. Тяжелую болезнь обнаружили слишком поздно. Тем не менее артист согласился на операцию, которую произвели в клинике города Рамат-Гана. Михаил чувствовал близкую кончину и заблаговременно приобрел место на Введенском кладбище.
Михаил Козаков с сыном Кириллом. Фото: соцсети
До последнего момента режиссер держался на ногах. Помощь артисту оказывали бывшая жена Анна и сын Михаил. Однако ни их поддержка, ни усилия врачей не спасли исполнителя. Смерть, причиной которой стала неизлечимой болезнь, поставила точку в творческой биографии знаменитости 22 апреля 2011 года. Актер скончался в израильской клинике, где его ранее оперировали.