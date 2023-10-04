«Всем салам!»: как заслуженный артист Чеченской Республики и Дагестана Ринат Каримов завоевал любовь российского слушателя

В 2003 году молодой музыкант записал несколько своих песен и исполнил их перед первыми его слушателями и критиками - родителями.

Карьера исполнителя

Ринат обучился игре на гитаре, получая высшее образование. На вечеринках он развлекал своих друзей, исполняя популярные хиты.