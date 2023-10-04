«Всем салам!»: как заслуженный артист Чеченской Республики и Дагестана Ринат Каримов завоевал любовь российского слушателя

Детство и юность
Российский поп-исполнитель, заслуженный артист Чечни и Дагестана Ринат Каримов появился на свет 6 октября 1984 года в городе Грозном в творческой семье. Отец, даргинец, и мама, чеченка, были музыкантами.
Ринат Каримов в детстве. Фото: социальные сети
Совсем не удивительно, что с детства Ринат увлекался музыкой. Вместе со своим младшим братом Русланом проводил все свободное время на выступлениях и репетициях родительского ансамбля. Но особенно ему нравился рок, русский шансон. Также Ринат являлся поклонником творчества певца Тимура Муцураева.
Ринат Каримов в городе Грозном, 1998 год. Фото: социальные сети
В связи с военными действиями семья Каримовых была вынуждена часто переезжать. Ринат поменял школы в Чечне, Дагестане, учился и в Ставрополье. Закончил среднюю школу уже в Махачкале и поступил в Дагестанский государственный университет на факультет экономики.
Ринат Каримов в студенческие годы. Фото: социальные сети
В 2003 году молодой музыкант записал несколько своих песен и исполнил их перед первыми его слушателями и критиками - родителями.
Карьера исполнителя
Ринат обучился игре на гитаре, получая высшее образование. На вечеринках он развлекал своих друзей, исполняя популярные хиты.
Молодой музыкант Ринат Каримов. Фото: социальные сети
В 2005 году Каримова заметил один из наставников музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» — преподаватель Академии им. Гнесиных Владимир Коробко.
В совместной работе с педагогом Каримов всего за полгода выпустил новые песни: «Просто я тебя люблю», «Жизнь прекрасна», «Стреляй», «Сон», «Белым по черному» и «Букет алых роз».
Ринат Каримов на концерте. Фото: социальные сети
После успешного дебюта Ринат начинает постепенно вливаться в шоу-бизнес. Принимает участие в концертах и конкурсах на Северном Кавказе, заводит полезные знакомства с творческими деятелями в Дагестане и Чечне.
В 2004 году в свет выходят несколько его дуэтов с даргинской исполнительницей Патимат Расуловой: «Пойми сердце мое», «Для вас, даргинцы» и «Подари мне ночь».
Исполнитель Ринат Каримов. Фото: социальные сети
В 2006 и 2007 годах Ринат записывает два сольных диска: «Сон» на родном языке и «У меня была мечта» — на русском. В это же время в Чеченской Республике ему присваивается звание заслуженного артиста.
Российская сцена
На своей Родине певец уже завоевал любовь и популярность — пришла пора покорить российского слушателя. Ринат Каримов подает заявки на участие во все возможные музыкальные телепроекты: участвует в кастинге конкурса «Народный артист», становится финалистом отборочного тура шоу «5 звезд».
Ринат Каримов в студии радиостанции «Шансон». Фото: социальные сети
Ринат Каримов появляется на фестивалях «Эх, разгуляй», «Славянский базар», выступает на сольном концерте Владимира Евзерова в Государственном Кремлевском дворце. На радио «Шансон» участвует в конкурсной программе «День открытых дверей».
На телевидении с его участием выходят выпуски передач Comedy Club, «Званый ужин», «Давай поженимся», «Хэллоу, Юрмала», «Поле чудес». Песни Рината Каримова транслируются на радиостанциях «Шансон», «Радио «Дача», «Восток ФМ», «Милицейская волна».
Ринат Каримов « заслуженный артист Чечни и Дагестана. Фото: социальные сети
Альбомы
За короткое время Ринат Каримов выпустил четыре сольных альбома под названиями «Жизнь прекрасна», «Букет алых роз», «Белым по черному» и «Просто я тебя люблю». Трек «Боль» стал одним из наиболее успешных: в 2011 году попал в хит-парад радио «Шансон». В этом же году музыкант выпускает кавер-версию «Каким меня ты ядом напоила» легендарного шансонье Ефрема Амирамова.
Ринат Каримов в спортзале. Фото: социальные сети
В 2012 году Ринат Каримов выпустил новый альбом под названием «Листопад», который стал очень популярным благодаря таким хитам, как «Спасибо, мама», «В золоте твоих волос» и «Милая моя».
Кроме того, музыкант записал сингл «Шестиструнная гитара» с участием Мурада Магомедова. Несколько песен из альбома, включая «Не беги», «Ты танцуй», «Милые зеленые глаза», «Имя твое» и «Боль», были сопровождены клипами, которые разместили на канале YouTube и на страницах певца в социальных сетях.
Ринат Каримов — музыкант и исполнитель. Фото: социальные сети
В 2013 году у Каримова выходят сборники даргинских и чеченских песен, среди которых «Жизнь прекрасна», «Черноглазая», «Сон» и «У родника».
В 2014 году музыкант выпустил новый альбом под названием «Стреляй по сердцу нежностью», который стал еще одним важным этапом в его творческой биографии.
Ринат Каримов на Кавказе. Фото: социальные сети
Личная жизнь
В 2009 году Ринат Каримов женился на Патимат Кагировой — звезде эстрады Северного Кавказа. Как исполнители, они уже пять лет успешно создавали совместные кавказские хиты. На свадьбе заслуженного артиста Чечни и народной артистки Дагестана и Чечни собралось огромное количество гостей: присутствовали не только родственники и друзья, но и поклонники творчества талантливых музыкантов. Вскоре в семье артистов родилась дочь, которую назвали Риана.
В 2013 году пара распалась. Певцы остались в хороших отношениях и продолжают выпускать совместные треки.
Ринат Каримов с Патимат Кагировой. Фото: социальные сети
Ринат Каримов сейчас
В том же году на свет появились клипы на хиты «Черноглазая» и «Расскажи». Вместе с известной российской певицей Сати Казановой, выпускницей «Фабрики звезд», Ринат исполнил трек «Всем салам!».
Эта песня быстро стала популярной среди пользователей Интернета. На YouTube-канале уже более 86 тысяч просмотров. Клип также включен в ротацию на музыкальном телеканале «Девятая волна», а исполнители получили награду на V юбилейной церемонии вручения музыкальной премии канала.
Ринат Каримов и Сати Казанова во время исполнения песни «Всем салам». Фото: кадр из видео на YouTube-канале Cherkes FM
Ринат Каримов продолжает выступать с новой программой «Черноглазая» по республикам Кавказа и городам России. 14 мая 2017 года он дал сольный концерт в Санкт-Петербурге, а 23 мая выступил уже в Нальчике.