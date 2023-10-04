Шикарный диапазон и феноменальный голос: творческий путь нового вокалиста Queen Адама Ламберта

Кто такой Адам Ламберт?
Детский сценический опыт Адама Ламберта позволил ему принять участие в восьмом сезоне American Idol в 2009 году. Потрясающий вокальный диапазон и театральный талант сделали его выступления запоминающимися, и он занял второе место.
Его первый альбом после шоу, For Your Entertainment, дебютировал на третьей строчке чарта Billboard 200. Ламберт также добился успеха с двумя последующими альбомами и начал гастролировать с классической рок-группой Queen.
Ранняя жизнь
Адам Ламберт в детстве. Фото: соцсети
Адам Ламберт, родившийся 29 января 1982 года в Индианаполисе, штат Индиана, является старшим из двух братьев и сестер. Он и его семья переехали в Сан-Диего, Калифорния, вскоре после рождения Ламберта.
Ламберт мечтал стать артистом эстрады в возрасте 10 лет — примерно в то время, когда он получил свою первую роль Лайнуса в постановке театра «Лицеум» «Ты хороший человек, Чарли Браун» в Сан-Диего.
Придя в восторг от сцены, Ламберт стал брать частные уроки вокала, а позже появился во многих мюзиклах в местных театрах, включая Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Grease и Chess. Его тренер по вокалу Линн Бройлз вместе с Алексом Урбаном, художественным руководителем сети детских театров, были влиятельными наставниками Ламберта в течение этого времени.
Ламберт учился в средней школе Маунт-Кармел в Сан-Диего, где участвовал в театре, хоре и джаз-бэнде. После окончания средней школы он переехал в округ Ориндж, чтобы поступить в колледж.
Однако вскоре после поступления он изменил свое мнение и решил, что его настоящим желанием было выступать. Он покинул школу всего через пять недель.
Ранняя карьера
Адам Ламберт в молодости. Фото: соцсети
Начинающий певец и исполнитель переехал в Лос-Анджелес, Калифорния, где зарабатывал на жизнь случайными заработками, одновременно пытаясь преуспеть в театре. Он также попробовал свои силы в музыке, выступая в рок-группе и работая в студии.
К 2004 году Ламберт делал себе имя в районе Лос-Анджелеса. Он сыграл небольшую роль в «Десяти заповедях» в театре «Кодак» вместе с киноактером Вэлом Килмером. Он также начал регулярно выступать в The Zodiac Show — гастрольном ревю живой музыки и талантов, соавтором которого был Кармит Бакар из группы Pussycat Dolls.
Во время работы с Zodiac Ламберт поражал коллег-исполнителей своим вокальным диапазоном. Он также начал писать свою собственную музыку с the revue. Одна конкретная оригинальная песня — Crawl Through Fire — была написана в сотрудничестве с гитаристом Мадонны Монте Питтманом.
В 2005 году Ламберт получил место дублера на роль Фиеро в пьесе «Злой» сначала с гастролирующим актерским составом, а затем с Лос-Анджелесским актерским составом постановки.
Финалист American Idol
Адам Ламберт и Крис Аллен на шоу American Idol. 16 июля 2009 года. Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global Look Press
Ламберт оказался в центре внимания всей страны в 2009 году, когда стал финалистом восьмого сезона популярного вокального конкурсного шоу American Idol.
Его исполнение аранжировки «Безумного мира» Гэри Джулса 2001 года вызвало овации самого сурового критика шоу Саймона Коуэлла. Вокальный диапазон Ламберта заслужил сравнения с такими глэм-рокерами, как Фредди Меркьюри и Джин Симмонс.
Ламберт и два других участника, Дэнни Гоки и Крис Аллен, были единственными финалистами восьмого сезона, которые ни разу не попали в тройку призеров. Ламберт считался лидером конкурса, но позже был побежден кандидатом от «темной лошадки» Крисом Алленом.
Студийные альбомы и хиты
После выступления Ламберта в American Idol дебютный альбом For Your Entertainment (2009) имел огромный успех, дебютировав на третьей строчке чарта Billboard 200. В 2010 году Ламберт был номинирован на свою первую премию «Грэмми» за хит «Чего ты хочешь от меня».
Адам Ламберт на сцене. Фото: Global Look Press
В мае 2012 года Ламберт выпустил свой второй студийный альбом Trespassing, который получил широкое признание. Trespassing занял первое место в Billboard 200, и к июню 2012 года было продано более 100 000 копий альбома.
Артист добился большего успеха со своим третьим альбомом — The Original High (2015). С танцевальным треком Ghost Town альбом дебютировал под номером три в Billboard 200 и получил золотую сертификацию в начале следующего года.
Гастроли с Queen
Роджер Тейлор, Брайан Мэй из Queen и Адам Ламберт. Фото: Global Look Press
Ламберт, который спел «Богемскую рапсодию» группы Queen во время своего прослушивания в American Idol, нашел общий язык с классическими рокерами, когда они все вместе выступили в финале восьмого сезона.
Так было положено начало длительному сотрудничеству между Ламбертом и оставшимися в живых членами-основателями группы — гитаристом Брайаном Мэем и барабанщиком Роджером Тейлором.
Ламберт присоединился к ним для выступления на церемонии вручения наград MTV Europe Awards 2011, а в следующем году они официально отправились в совместный тур.
Queen и Адам Ламберт выступают в Москве, в Олимпийском спортивном комплексе. 3 июля 2012 г. Фото: Global Look Press
Ламберт выступил с группой Queen на церемонии вручения премии «Оскар» в феврале 2019 года за несколько месяцев до того, как они должны были отправиться в Rhapsody Tour по пяти странам.