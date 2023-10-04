Шикарный диапазон и феноменальный голос: творческий путь нового вокалиста Queen Адама Ламберта

Адам Ламберт, родившийся 29 января 1982 года в Индианаполисе, штат Индиана, является старшим из двух братьев и сестер. Он и его семья переехали в Сан-Диего, Калифорния, вскоре после рождения Ламберта.

Ламберт мечтал стать артистом эстрады в возрасте 10 лет — примерно в то время, когда он получил свою первую роль Лайнуса в постановке театра «Лицеум» «Ты хороший человек, Чарли Браун» в Сан-Диего.

Придя в восторг от сцены, Ламберт стал брать частные уроки вокала, а позже появился во многих мюзиклах в местных театрах, включая Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Grease и Chess. Его тренер по вокалу Линн Бройлз вместе с Алексом Урбаном, художественным руководителем сети детских театров, были влиятельными наставниками Ламберта в течение этого времени.

Ламберт учился в средней школе Маунт-Кармел в Сан-Диего, где участвовал в театре, хоре и джаз-бэнде. После окончания средней школы он переехал в округ Ориндж, чтобы поступить в колледж.

Однако вскоре после поступления он изменил свое мнение и решил, что его настоящим желанием было выступать. Он покинул школу всего через пять недель.

Ранняя карьера