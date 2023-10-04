Знаменитый «невозвращенец», друг Бродского и любимец голливудских красавиц : биография танцовщика Михаила Барышникова

Биография звезды
Михаил Барышников не стремится танцевать лучше других, но хочет танцевать лучше самого себя. Его назвали величайшим артистом балета прошлого века. Он один из избранных русских, который повлиял на судьбу мирового балета. Его эмиграция стала для США настоящим приобретением — в СМИ заговорили о том, что теперь страна может по праву называться балетной державой мира.
Вырос в семье военного, с детства мечтал солировать на сцене, несмотря на небольшой рост
Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге. Семья переехала в Латвию, куда отца Миши, советского офицера, направили проходить службу. Барышников-старший был человеком жестким, с крутым нравом. Мама мальчика, напротив, старалась привить сыну любовь к искусству, ходила с ним в театр, филармонию.
Мальчик был очень привязан к матери. В десять лет Барышников уже определил собственную биографию — заявил, что хочет заниматься в балетной школе и уже записался на экзамен. Михаил мечтал солировать на сцене, но проблемой был его маленький рост, всего 164 сантиметра.
Как-то педагог Хелена Тангиева сказала ученику, что ему нужно дорасти. Каждый день Барышников выполнял сложнейшие упражнения, превозмогая боль в суставах, и подрос на четыре сантиметра. Сегодня рост танцора составляет 168 см при весе 65 кг.
Маленький Миша Барышников. Фото: соцсети
В 12 лет мама отвезла Мишу к бабушке на Волгу, а сама вернулась в Ригу. Вскоре женщина умерла. Ее сын два года был под присмотром в семье одноклассника, недолго жил с отцом, но тот вскоре женился во второй раз. Мише в новой семье места не нашлось.
Через несколько лет Барышников переехал в Ленинград, с того времени с отцом он не общался. В 1964 году Латвийская национальная опера была на гастролях в Ленинграде. В некоторых спектаклях был занят и Михаил.
Начало сценической карьеры и гастроли по Канаде
Один из артистов привел его в Ленинградское училище хореографии. Так он стал учеником знаменитой школы русского балета, где обучался под руководством педагога Александра Пушкина, бывшего наставника Рудольфа Нуреева. Результат не заставил себя долго ждать: совсем скоро перед ним распахнула свои двери прославленная «Мариинка».
Михаил Барышников в юности. Фото: соцсети
В Мариинский театр Миша поступил сразу после училища, в 1967 году. Здесь он работал на протяжении семи лет. Барышников очень быстро стал знаменитым. В 1973 году артисту позволили организовать творческий вечер и самостоятельно выбрать репертуар. Он пригласил современных хореографов для постановки балетных танцев в одном акте. На вечере танцовщик исполнил «Блудного сына», «Дивертисмент», «Дафниса и Хлою».
Летом 1974 года Михаил не вернулся с гастролей по Канаде и стал невозвращенцем. Артист попросил политического убежища, хотя решение остаться на Западе далось ему сложно. Барышников сразу получил приглашение присоединиться к труппе Американского театра балета, где стал ведущим солистом коллектива, а затем и руководителем.
Михаил Барышников. Фото: соцсети
Молодой артист танцевал в классических и современных постановках, поставил собственную версию «Щелкунчика», работал со многими хореографами в разных направлениях. Ему удалось создать сильную труппу, поставить оригинальную версию «Золушки» и «Лебединого озера». В 1990-м совместно с хореографом Марком Моррисом танцор создал проект «Белый дуб» и ушел из классического балета.
Его следующим этапом стал модерн, который в Америке ценится так же, как классика. Михаил Николаевич превзошел себя, показав новый уровень мужского танца, наполнив его эстетикой и красотой.
Михаил Барышников и Марк Моррис. Фото: соцсети
Номинация на «Оскар» и съемки в сериале «Секс в большом городе»
В 1974–2002 годах Барышников снялся в шести художественных фильмах. За роль в картине «Поворотный момент», снятой в 1977 году, актер был номинирован на «Оскар» как лучший исполнитель второго плана.
Зрителям запомнилась роль Михаила в картине «Белые ночи», популярность получил фрагмент фильма, где артист танцует под песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые».
В начале 2000-х Барышников снимался в телесериале «Секс в большом городе», исполнив роль художника Александра Петровского, возлюбленного Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в последних сериях шестого сезона. Затем в фильмографии артиста появилась роль в киноленте «Джек Райан. Теория хаоса».
Сара Джессика Паркер и Михаил Барышников. Фото: кадр из сериала «Секс в большом городе»
Дружба с принцессой Дианой и Бродским и знаменитые бизнес-проекты
Жизнь танцора в Штатах не была похожа на страдания эмигранта. Михаил Николаевич лично знал Жаклин Кеннеди, принцессу Диану, дружил с поэтом Иосифом Бродским. Вместе с поэтом Михаил вошел в число основателей популярного ресторана «Русский самовар», расположенного на центральной улице Нью-Йорка, в доме, где ранее жил Фрэнк Синатра, в окружении джазовых клубов.
Иосиф Бродский и Михаил Барышников. Фото: соцсети
На самом деле заведение задумывалось не только как место для питания. Предполагалось, что там станут собираться творческие люди с похожими интересами.
Также у артиста появился завод по производству пуантов и одежды для балета, а его именные духи продавались так же хорошо, как билеты на выступления.
Слухи о романе с Шерон Стоун, отношения с Джессикой Лэнг
Яркий темперамент артиста не мог не отразиться на личной жизни. Ему приписывали романы не только с партнершами по сцене, но и с яркими представительницами кинематографа и шоу-бизнеса — Шэрон Стоун и Изабеллой Росселлини. Сам танцовщик был сдержан в разговорах с репортерами на личные темы, за что его даже прозвали человеком в футляре.
Михаил Барышников и Шэрон Стоун. Фото: соцсети
Весной 1976 года на одной из светских вечеринок танцор познакомился с актрисой Джессикой Лэнг. Яркую красавицу артисту балета представили как «девушку Кинг-Конга». Чувства вспыхнули между молодыми людьми мгновенно, несмотря на языковой барьер. В начале 80-х у них родилась дочь Александра.
В союзе страсти бушевали с самого начала, поэтому он был обречен. Танцовщик не стремился к образцовым отношениям: у него случился бурный, но короткий роман с Лайзой Миннелли, позднее — с Умой Турман.
После разрыва с Лэнг мужчина женился на балерине Лизе Райнхарт. Михаил заявил, что никогда не сможет понять американку, но с коллегой у него сложились длительные отношения. Женщина оставила карьеру и посвятила себя мужу и детям. Их в этом браке родилось трое: сын Петр и дочери Анна и София.
Михаил Барышников с бывшей женой Джессикой Лэнг и дочерью Александрой. Фото: соцсети
В 2017 году Барышников получил латвийское гражданство. Сейм Латвии единогласно проголосовал по этому вопросу.
Барышников сейчас
Сейчас Михаил не только успешно руководит центром искусств Baryshnikov Arts Center и курирует свои бизнес-проекты, он еще и регулярно встает к балетному станку, поддерживая безупречную физическую форму. Со сцены трудолюбивый и гениальный танцовщик уходить не собирается.
Михаил Барышников с женой Лизой Райнхарт. Фото: соцсети
Михаил признался, что постоянно экспериментирует, потому что боится заскучать в творчестве. Так, летом 2022 года он вышел на подиум во время модного шоу Vogue World: New York, организованного в честь 130-летия издания, и своим появлением затмил моделей с мировым именем.
Михаил Барышников. Фото: соцсети
В ноябре 2022 года королева-консорт Великобритании Камилла вручила Барышникову медаль Королевской академии танца за «огромный вклад в балетное искусство и мир танца».
Интересный факт
В августе 2017 года мужчина попал в топ-100 влиятельных русских столетия, составленный Forbes.