Знаменитый «невозвращенец», друг Бродского и любимец голливудских красавиц : биография танцовщика Михаила Барышникова

Биография звезды

Михаил Барышников не стремится танцевать лучше других, но хочет танцевать лучше самого себя. Его назвали величайшим артистом балета прошлого века. Он один из избранных русских, который повлиял на судьбу мирового балета. Его эмиграция стала для США настоящим приобретением — в СМИ заговорили о том, что теперь страна может по праву называться балетной державой мира.

Вырос в семье военного, с детства мечтал солировать на сцене, несмотря на небольшой рост

Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге. Семья переехала в Латвию, куда отца Миши, советского офицера, направили проходить службу. Барышников-старший был человеком жестким, с крутым нравом. Мама мальчика, напротив, старалась привить сыну любовь к искусству, ходила с ним в театр, филармонию.

Мальчик был очень привязан к матери. В десять лет Барышников уже определил собственную биографию — заявил, что хочет заниматься в балетной школе и уже записался на экзамен. Михаил мечтал солировать на сцене, но проблемой был его маленький рост, всего 164 сантиметра.

Как-то педагог Хелена Тангиева сказала ученику, что ему нужно дорасти. Каждый день Барышников выполнял сложнейшие упражнения, превозмогая боль в суставах, и подрос на четыре сантиметра. Сегодня рост танцора составляет 168 см при весе 65 кг.