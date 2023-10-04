Мисс Конгениальность Голливуда и многогранная актриса: биография Сандры Буллок

Кто такая Сандра Буллок?
Сандра Буллок впервые появилась на сцене в возрасте пяти лет в опере в Германии. Позже она стала широко известна благодаря своей роли в хите 1994 года «Скорость».
С тех пор она снялась еще во многих фильмах и получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль и «Золотой глобус» за роль в фильме «Невидимая сторона» (2009), основанном на реальной истории футболиста Майкла Охера.
В 2013 году она снялась вместе с Джорджем Клуни в получившем признание критиков блокбастере «Гравитация». Она была названа артистом года по версии Entertainment Weekly в 2009 и 2013 годах.
Ранняя жизнь
Сандра Аннет Буллок родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, штат Вирджиния, в семье немецкой оперной певицы и преподавателя вокала. Буллок выросла в основном в разъездах.
Она изучала музыку и танцы, путешествуя по Европе, и впервые появилась на сцене в возрасте пяти лет в небольшой роли в опере в Нюрнберге, Германия. Выступление помогло ей развить любовь к сцене, и она начала регулярно выступать в детском хоре Нюрнберга.
Сандра Буллок в детстве. Фото: соцсети
Когда Буллок было 12 лет, ее семья переехала обратно в Вашингтон, округ Колумбия, где она посещала среднюю школу Вашингтон-Ли. У Буллок не было проблем с тем, чтобы вписаться в коллектив, она участвовала в чирлидинге и школьных театральных постановках до окончания школы в 1982 году.
Затем Буллок поступила в Университет Восточной Каролины в Гринвилле, Северная Каролина, изучать актерское мастерство. Однако она окончила колледж, не получив всего трех баллов до получения степени бакалавра, и в 1986 году переехала в Нью-Йорк, чтобы всерьез заняться актерским мастерством.
Она поступила в театр Neighborhood Playhouse, где брала уроки актерского мастерства, а зарабатывала на жизнь работой официантки и бармена.
Ранняя карьера
Буллок получила свой первый концерт в возрасте 21 года в бродвейской постановке No Time Flat. Она использовала признание критиков за свою игру, чтобы нанять агента, но ее ранние актерские работы, которые включали эпизодические роли на телевидении и в фильмах категории «Б», были неудачными и иногда приводили в замешательство.
Буллок снялась в короткой роли Тесс Макгилл в злополучном ситкоме NBC «Деловая женщина» (по мотивам одноименного фильма), за которым последовала одна из главных ролей в романтической комедии «Любовный напиток № 9» (1992).
Тейт Донован и Сандра Буллок в фильме «Любовный напиток № 9» Фото: кадр из фильма 1992 года
«Разрушитель», «Скорость»
В 1993 году Буллок заменила Лори Петти в футуристическом фильме Сильвестра Сталлоне «Разрушитель», но критики в основном оценили фильм как «бессвязный» и «одномерный».
Именно благодаря кассовому хиту «Скорость» (1994) она впервые получила широкое признание. Играя в паре с Киану Ривзом, Буллок добилась коммерческого успеха.
Киану Ривз и Сандра Буллок в фильме «Скорость». Фото: кадр из фильма 1994 года
«Пока ты спал», «Мисс Конгениальность»
В середине 1990-х годов Буллок появлялась в большом количестве высокобюджетных постановок с переменным коммерческим успехом. В то время как такие фильмы, как «Пока ты спал» (1995), «Сеть» (1995) и «Время убивать» (1996), показали хорошие результаты, другие, такие как «Украденные сердца» (1996) и «Скорость-2: круиз-контроль» (1997), провалились в прокате.
Буллок снялась вместе с Николь Кидман в комедии «Практическая магия» (1998) и вместе с Гарри Конником – младшим в фильме «Проблески надежды» в том же году.
В попытке расширить свой драматический диапазон, Буллок предстала в роли алкоголички, отправленной на реабилитацию, в картине «28 дней» (2000). Фильм, представляющий собой смесь мрачной комедии и мелодрамы, получил прохладные отзывы, хотя ее комедия «Мисс Конгениальность» про женщину-полицейского на на конкурсе красоты (2000) имела хорошие кассовые сборы.
Майкл Кейн, Сандра Буллок и Бенджамин Брэтт в фильме «Мисс Конгениальность». Фото: кадр из фильма 2000 года
«Божественные тайны сестричек Я-Я»
После короткого перерыва Буллок вернулась в начале 2002 года с «Отсчетом убийств», криминальным триллером, в котором она играет детектива. В том же году она также появилась в экранизации бестселлера «Божественные тайны сестричек Я-Я» и романтической комедии «Любовь с уведомлением» с Хью Грантом в главной роли.
«Мисс Конгениальность – 2», «Предчувствие»
Деля свое время между комедией и драмой, Буллок снялась в фильме «Мисс конгениальность – 2: Прекрасна и опасна» (2005) и романтической драме «Дом у озера» с Ривзом, коллегой по фильму «Скорость».
В фильме «Дурная слава» (2006), экранизации книги Джорджа Плимптона о Трумэне Капоте, она сыграла писательницу Харпер Ли. Затем Буллок снялась вместе с Джулианом Макмахоном в семейном триллере «Предчувствие» (2007), сыграв жену и мать, которая пытается предотвратить смерть своего мужа после того, как пережила видение о его кончине.
Сандра Буллок и Джулиан Макмахон в фильме «Предчувствие» (2007). Фото: кадр из фильма
«Предложение»
В 2009 году Буллок вернулась к своим романтическо-комедийным корням с двумя проектами. В картине «Предложение» Буллок сыграла роль жесткой женщины-босса, которая хочет выйти замуж за своего помощника (Райан Рейнольдс), чтобы избежать депортации. Фильм показал очень успешную кассу, собрав более 300 миллионов долларов по всему миру.
Однако лента «Все о Стиве» (2009) оказалась провальной. В фильме Буллок сыграла женщину, которая становится одержимой телеоператором (Брэдли Купер) после того, как сходила с ним на свидание вслепую.
Премия «Оскар»
Куинтон Аарон и Сандра Буллок в фильме «Невидимая сторона». Фото: кадр из фильма 2009 года
Карьера Сандры Буллок пошла вверх, когда актриса снялась в спортивной драме «Невидимая сторона» (2009), основанной на реальной истории афроамериканского профессионального футболиста Майкла Охера.
Она сыграла роль Лии Энн Тоуи, жены и матери из пригорода, которая приводит Охера (Куинтон Аарон), бездомного подростка, в свою семью и помогает ему преодолеть личные трудности. Трогательная драма принесла Буллок премию «Оскар» за лучшую женскую роль, и она также получила «Золотой глобус» за свою работу.
«Копы в юбках»
После успеха «Невидимой стороны» Буллок на некоторое время пропала из виду. Она с успехом вернулась в 2013 году с кассовым хитом «Копы в юбках» с Мелиссой Маккарти.
Дуэт сыграл пару не похожих друг на друга агентов правоохранительных органов, отправившихся на поимку наркобарона. Фильм собрал более 40 миллионов долларов в первый уикенд и заработав более 220 миллионов долларов на международном уровне.
«Гравитация»
Сандра Буллок и Джордж Клуни в фильме «Гравитация». Фото: кадр из фильма 2013 года
В 2013 году Буллок добилась еще одного огромного успеха, сыграв главную роль инженера-медика и астронавта в фильме «Гравитация» режиссера Альфонсо Куарона с Джорджем Клуни в главной роли. Фильм-блокбастер получил высокую оценку за его визуально ошеломляющие эффекты и великолепное исполнение.
Несмотря на то что создание фильма обошлось в 80 миллионов долларов, в мировом прокате он собрал более 720 миллионов долларов. Буллок получила вторую номинацию на премию «Оскар», а Куарон — два «Оскара» за свою дальновидную режиссуру и монтаж.
После этого издание Entertainment Weekly назвало ее «артисткой года – 2013». Однако это был не первый случай, когда она получила это звание. В 2009 году она также была названа артисткой года за роли в сериалах «Слепая сторона» и «Предложение».
«Наш бренд - кризис»
В 2015 году голос Буллок можно было услышать в роли персонажа Скарлет Оверкилл в полнометражном мультфильме «Миньоны».
Сандра Буллок посетила мировую премьеру фильма «Миньоны 3D». 11 июня 2015 г. Лондон. Фото: Global Look Press
Затем осенью она снялась вместе с Билли Бобом Торнтоном в политической комедии «Наш бренд — кризис», основанной на получившем широкую известность документальном фильме 2005 года об американских консультантах, работающих с кандидатом в президенты Боливии.
Сандра Буллок в фильме «Наш бренд — кризис». Фото: кадр из фильма 2015 года
«8 подруг Оушена», «Птичий короб»
В 2018 году Буллок возглавила звездный женский актерский состав, в который входили Кейт Бланшетт, Минди Калинг, Энн Хэтэуэй и Сара Полсон, в комедии «8 подруг Оушена» — спин-оффе франшизы «Оушен» Стивена Содерберга.
В фильме Буллок играет Дебби Оушен, живущую отдельно сестру Дэнни Оушена, которая продолжает семейную традицию профессионального воров.
Сандра Буллок и Кейт Бланшетт в фильме «8 подруг Оушена». Фото: кадр из фильма 2018 года
Буллок также снялась в триллере Netflix «Птичий короб» 2018 года.
Личная жизнь
Буллок вышла замуж за Джесси Джеймса, звезду телевизионного хита Monster Garage, 16 июля 2005 года. Пара развелась в июне 2010 года после того, как новость о его романе с тату-моделью Мишель МакГи попала в таблоиды.
Позже Джеймс извинился за инцидент, но Буллок подала на развод и объявила, что сохранит единоличную опеку над своим недавно усыновленным сыном Луи. Позже актриса начала встречаться с моделью и фотографом Брайаном Рэндаллом.
В декабре 2015 года Буллок объявила, что усыновила трехлетнюю девочку Лейлу из приемной семьи Луизианы.
Сандра Буллок с детьми. Фото: соцсети
«Когда я смотрю на Лейлу, у меня нет сомнений в том, что она должна была быть здесь, — сказала Буллок журналу People. — Я могу вам абсолютно точно сказать: нужные дети пришли ко мне в нужное время».