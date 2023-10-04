Мисс Конгениальность Голливуда и многогранная актриса: биография Сандры Буллок

Кто такая Сандра Буллок?

Сандра Буллок впервые появилась на сцене в возрасте пяти лет в опере в Германии. Позже она стала широко известна благодаря своей роли в хите 1994 года «Скорость».

С тех пор она снялась еще во многих фильмах и получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль и «Золотой глобус» за роль в фильме «Невидимая сторона» (2009), основанном на реальной истории футболиста Майкла Охера.

В 2013 году она снялась вместе с Джорджем Клуни в получившем признание критиков блокбастере «Гравитация». Она была названа артистом года по версии Entertainment Weekly в 2009 и 2013 годах.

Ранняя жизнь

Сандра Аннет Буллок родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, штат Вирджиния, в семье немецкой оперной певицы и преподавателя вокала. Буллок выросла в основном в разъездах.

Она изучала музыку и танцы, путешествуя по Европе, и впервые появилась на сцене в возрасте пяти лет в небольшой роли в опере в Нюрнберге, Германия. Выступление помогло ей развить любовь к сцене, и она начала регулярно выступать в детском хоре Нюрнберга.