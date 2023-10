От милой мордашки в «Ханна Монтана» до романтических ролей и дерзких клипов: карьера Майли Сайрус

Второй студийный альбом Сайрус, Breakout, стал огромным хитом в 2008 году, достигнув вершины чартов поп-альбомов. В следующем году она выпустила EP The Time of Our Lives, включающий хитовые синглы Party in the USA и When I Look at You, первая из которых стала одной из самых успешных песен певицы на сегодняшний день, продав более 5,38 миллиона копий и заняв место среди самых продаваемых синглов всех времен. Молодая звезда последовала за этим успехом, выпустив новый альбом 2010 года — Can't Be Tamed.

Wrecking Ball

Сайрус стремилась дистанцироваться от своего образа Ханны Монтаны, коротко подстригая волосы и надевая модные наряды, но никто не был готов к тому, как далеко она зайдет: на MTV Video Music Awards (VMAs) в августе 2013 года Сайрус ошеломила аудиторию непристойным исполнением своего сингла We Can't Stop.

Примерно в это же время она появилась обнаженной в клипе на следующий сингл, Wrecking Ball. Однако разгоревшаяся полемика, казалось, способствовала росту продаж четвертого студийного альбома Сайрус, Bangerz, выпущенного в октябре 2013 года. Между тем Wrecking Ball стал ее первым синглом в США, возглавившим поп-чарты, и получил награду «Видео года» на VMAs 2014.