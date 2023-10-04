От милой мордашки в «Ханна Монтана» до романтических ролей и дерзких клипов: карьера Майли Сайрус

Майли Сайрус, родившаяся как Дестини Хоуп Сайрус 23 ноября 1992 года во Франклине, штат Теннесси, является дочерью звезды кантри 1990-х Билли Рэя Сайруса. (Позже она сменила свое имя на Майли — прозвище, которое ей дали в детстве за то, что она часто улыбалась.)

Сайрус выросла на семейной ферме недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси, с двумя братьями и тремя сводными сестрами. Она была увлечена актерской игрой в юном возрасте, появившись в телесериале своего отца «Доктор» и в фильме Тима Бертона «Крупная рыба» (2003).

«Ханна Монтана»

В 2004 году Сайрус обошла 1000 претенденток в конкурсе на главную роль Майли Стюарт в популярном диснеевском шоу «Ханна Монтана». В подростковом сериале рассказывается о молодой поп-суперзвезде (Монтана), которая скрывает свою личность знаменитости, чтобы быть обычным подростком в реальной жизни (Стюарт).