От милой мордашки в «Ханна Монтана» до романтических ролей и дерзких клипов: карьера Майли Сайрус

Кто такая Майли Сайрус?
Певица и актриса Майли Сайрус — дочь звезды кантри Билли Рэя Сайруса. Она начала сниматься в юном возрасте, получив главную роль в популярном шоу «Ханна Монтана» в 2004 году. Сайрус выпустила несколько успешных альбомов, включая Breakout (2008) и Can't Be Tamed (2010).
Ее сингл 2013 года Wrecking Ball, сопровождавшийся скандальным видеоклипом, стал ее первым хитом № 1 в США. Наряду с сохранением присутствия на радио, Сайрус в течение двух сезонов была наставником шоу The Voice («Голос»).
Ранняя жизнь и карьера
Майли Сайрус в детстве. Фото: соцсети
Майли Сайрус, родившаяся как Дестини Хоуп Сайрус 23 ноября 1992 года во Франклине, штат Теннесси, является дочерью звезды кантри 1990-х Билли Рэя Сайруса. (Позже она сменила свое имя на Майли — прозвище, которое ей дали в детстве за то, что она часто улыбалась.)
Сайрус выросла на семейной ферме недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси, с двумя братьями и тремя сводными сестрами. Она была увлечена актерской игрой в юном возрасте, появившись в телесериале своего отца «Доктор» и в фильме Тима Бертона «Крупная рыба» (2003).
«Ханна Монтана»
В 2004 году Сайрус обошла 1000 претенденток в конкурсе на главную роль Майли Стюарт в популярном диснеевском шоу «Ханна Монтана». В подростковом сериале рассказывается о молодой поп-суперзвезде (Монтана), которая скрывает свою личность знаменитости, чтобы быть обычным подростком в реальной жизни (Стюарт).
Постер шоу «Ханна Монтана» с фото Майли Сайрус. Фото: соцсети
Чтобы приспособиться к съемкам, вся семья переехала в Лос-Анджелес, Калифорния, а Билли Рэй присоединился к своей дочери на экране в роли ее киношного отца-менеджера. Будучи звездой на подъеме, Сайрус выпустила успешный альбом саундтреков к фильму «Ханна Монтана» в 2006 году.
В 2007 году двойной альбом Сайрус «Ханна Монтана – 2: Знакомьтесь, Майли Сайрус» привел к началу тура «Лучшее из обоих миров». Серия концертов была распродана в рекордно короткие сроки, и шоу было продлено на 14 дат, чтобы помочь успокоить разочарованных фанатов. Ее успешный трехмерный фильм-концерт собрал 31,3 миллиона долларов за первый уикенд в феврале 2008 года.
Фильм собрал в прокате более 79 миллионов долларов после выхода в апреле 2009 года. Сайрус попрощалась с ролью в начале 2011 года.
Breakout
Майли Сайрус. Фото: соцсети
Второй студийный альбом Сайрус, Breakout, стал огромным хитом в 2008 году, достигнув вершины чартов поп-альбомов. В следующем году она выпустила EP The Time of Our Lives, включающий хитовые синглы Party in the USA и When I Look at You, первая из которых стала одной из самых успешных песен певицы на сегодняшний день, продав более 5,38 миллиона копий и заняв место среди самых продаваемых синглов всех времен. Молодая звезда последовала за этим успехом, выпустив новый альбом 2010 года — Can't Be Tamed.
Wrecking Ball
Сайрус стремилась дистанцироваться от своего образа Ханны Монтаны, коротко подстригая волосы и надевая модные наряды, но никто не был готов к тому, как далеко она зайдет: на MTV Video Music Awards (VMAs) в августе 2013 года Сайрус ошеломила аудиторию непристойным исполнением своего сингла We Can't Stop.
Примерно в это же время она появилась обнаженной в клипе на следующий сингл, Wrecking Ball. Однако разгоревшаяся полемика, казалось, способствовала росту продаж четвертого студийного альбома Сайрус, Bangerz, выпущенного в октябре 2013 года. Между тем Wrecking Ball стал ее первым синглом в США, возглавившим поп-чарты, и получил награду «Видео года» на VMAs 2014.
Майли Сайрус на сцене. Фото: соцсети
Younger Now
Сайрус, назначенная ведущей VMA 2015, завершила свои усилия в тот вечер, объявив о выпуске нового бесплатного альбома. Отойдя от своих поп-корней, Miley Cyrus & Her Dead Petz исследовали темы психоделии на протяжении всех 23 треков.
Альбом получил смешанные отзывы, некоторые критики похвалили готовность исполнителя раздвинуть творческие границы, сохранив при этом ощущение, что треки подходят для радио. Ее следующий альбом, Younger Now (2017), с заглавным синглом Malibu, ознаменовал возвращение к более консервативной пище.
«Ангелы Чарли»
В мае 2019 года Сайрус выпустила первую часть своего седьмого студийного альбома on the way, состоящего из шести треков, EP She Is Coming, а пару недель спустя вышел сингл Mother's Daughter. В августе Сайрус исполнила Slide Away, а затем объединилась с Арианой Гранде и Ланой Дель Рей для Don't Call Me Angel из саундтрека к фильму «Ангелы Чарли».
«Последняя песня»
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт в фильме «Последняя песня». Фото: кадр из фильма 2010 года
В 2010 году Сайрус снялась в романтической драме «Последняя песня» — фильме, основанном на одноименном романе Николаса Спаркса. Ее драма о совершеннолетии «ЛОЛ» (2012) также была ориентирована на подростковую аудиторию, в то время как ее попытка сыграть частного детектива в фильме «Агент под прикрытием» (2012) закончилась не очень удачно.
«Рождество», «Кризис в шести сценах»
Сайрус возобновила свою работу в кино в 2015 году, сыграв саму себя в двух праздничных комедиях: «Рождество» с Сетом Рогеном и Джозефом Гордон-Левиттом в главных ролях, и специальном выпуске программы Билла Мюррея «Рождество в стиле Мюррея». В следующем году она объединилась с Вуди Алленом, чтобы сняться в сериале Amazon «Кризис в шести сценах».
Майли Сайрус и Вуди Аллен в фильме «Кризис в шести сценах». Фото: кадр из фильма 2015 года
«Голос»
Уже будучи ветераном телевидения, Сайрус снова взяла на себя обязанности наставницы 11-го сезона шоу «Голос», вместе с Алисией Киз. Исполнительницы соревновались за звание лучшего исполнителя вместе с опытными тренерами Адамом Левином и Блейк Шелтон. Сайрус ушла в конце сезона, но вернулась на 13-й сезон в 2017 году.
Майли Сайрус и Алисия Киз. Фото: соцсети
«Черное зеркало», «Светлый ум»
После небольшой роли озвучивания в «Стражах Галактики – 2» (2017), Сайрус приняла участие в пятом сезоне телесериала «Черное зеркало» в июне 2019 года, в котором она сыграла поп-звезду по имени Эшли О.
Следующей весной она запустила интервью-шоу Bright Minded: Live with Miley в Instagram Live, чтобы помочь общественности справиться со вспышкой коронавируса.
Майли Сайрус в пятом сезоне сериала «Черное зеркало». Фото: кадр из фильма
Иск о нарушении авторских прав
В марте 2018 года было объявлено, что ямайский певец Майкл Мэй, который выступает под псевдонимом Flourgon, подал иск, утверждая, что хит Сайрус 2013 года We Can't Stop основан на его песне 1988 года We Run Things.
Согласно иску, Сайрус взяла текст песни «Мы управляем вещами / Things don't run we» из песни Мэй «Мы управляем вещами / Things no run we» и «значительно включила» свою «вокальную мелодию / ритм / каденцию / интонацию».
Личная жизнь и книга
Майли Сайрус. Фото: соцсети
Сайрус сменила свое официальное имя на Майли Рэй Сайрус в 2008 году. В том же году она вызвала споры, позируя для знаменитого фотографа Энни Лейбовиц, работы которой были опубликованы в журнале Vanity Fair.
В 2009 году Сайрус представила взгляд на свою жизнь в автобиографии Miles to Go, включающей ранее невиданные фотографии, семейные истории и «взгляд на свой круг близких».
Отношения и брак с Лиамом Хемсвортом
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Фото: соцсети
Сайрус, которая попала в заголовки газет благодаря своей романтической жизни, недолго встречалась с Ником Джонасом из музыкальной группы the Jonas Brothers в 2007 году. Она также была романтически связана с моделью Джастином Гастоном и актером Картером Дженкинсом.
В июне 2012 года, после трех лет знакомства, Сайрус объявила о своей помолвке с актером и звездой «Голодных игр» Лиамом Хемсвортом. Пара объявила о прекращении отношений в сентябре 2013 года, и хотя позже они возобновили свои отношения и поженились 23 декабря 2018 года, следующим летом они снова расстались.