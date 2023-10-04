«Черная пантера», «мисс Шоколад», «королева ночи»: биография супермодели Наоми Кэмпбелл

Кто такая Наоми Кэмпбелл?
Начав свою карьеру модели в 15 лет, Наоми Кэмпбелл стала первой чернокожей женщиной, появившейся на обложке французского Vogue, и первой чернокожей моделью на обложке Time. Кэмпбелл также известна по появлениям в таких телесериалах, как «Лицо» и «Империя».
Наоми Кэмпбелл на обложке журнала Vogue. Фото: соцсети
Ранняя жизнь и карьера
Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Лондоне, Англия. Дочь танцовщицы ямайского происхождения и неизвестного отца, Наоми в детстве посещала школу Данрейвен и Лондонскую академию исполнительских искусств.
Она училась в сценической школе Italia Conti Academy и снималась в музыкальных клипах Боба Марли и Culture Club, прежде чем подписать контракт с модельным агентством Synchro в возрасте 15 лет.
Наоми Кэмпбелл в детстве. Фото: соцсети
Лучшая супермодель
Одна из самых известных супермоделей в мире, Кэмпбелл была первой чернокожей женщиной, появившейся на обложках французского и британского Vogue, и первой чернокожей моделью, появившейся на обложке Time.
В то время как изысканно экзотическая длинноногая супермодель начала свою карьеру на подиуме, она быстро перешла к громким рекламным кампаниям для таких икон моды, как Ральф Лорен и Франсуа Нарс. Кэмпбелл также позировала для более эротических материалов, в том числе для журнала Playboy и книги Мадонны.
Супермодели Наоми Кэмпбелл, Ева Херцигова и Клаудия Шиффер. Фото: Global Look Press
Музыка, фильмы и другие проекты
После своего восхождения к славе модели Кэмпбелл продолжила актерскую и музыкальную карьеру, добившись наибольшего успеха с последней в Японии. Ее певческая карьера достигла пика с хитом 1994 года Love and Tears. Хотя ее дебютный альбом Baby Woman разошелся тиражом более одного миллиона копий, он потерпел провал.
Примерно в то же время Кэмпбелл снялась в нескольких музыкальных клипах и фильмах, включая Vanilla Ice Cool as Ice (1991) и романтическую комедию «Рапсодия Майами» (1995). В 1994 году она также стала соавтором романа «Лебедь», а два года спустя опубликовала одноименную фотокнигу.
Наоми Кэмпбелл в клипе рэпера Vanilla Ice. Фото: кадр из клипа
Будучи амбициозной бизнесвумен, Кэмпбелл выпустила линию ароматов для женщин в 1999 году, а в 2002 году — фирму NC Connect, занимающуюся организацией мероприятий.
Юридические проблемы
Кэмпбелл, имеющая репутацию вспыльчивого человека, была арестована и привлечена к ответственности за драки и оскорбления.
В июне 2008 года она признала себя виновной в нападении на двух полицейских во время беспорядков в самолете в лондонском аэропорту Хитроу.
В январе 2007 года Кэмпбелл признала себя виновной в мелком правонарушении за то, что бросила мобильный телефон в горничную в споре из-за пропавшей пары джинсов. течение пяти дней она мыла полы на складе в Нью-Йорке, покрыла медицинские расходы горничной и получила приказ посетить двухдневную программу по управлению гневом.
Наоми Кэмпбелл. Фото:Global Look Press
В 2000 году она признала себя виновной в аналогичном нападении на сотрудника в Канаде. Ее помощница утверждала, что Кэмпбелл швырнула в нее мобильным телефоном и пригрозила вышвырнуть ее из едущей машины. Кэмпбелл заплатила ассистенту нераскрытую сумму и согласилась посещать занятия по управлению гневом.
Реалити-шоу
В 2013 году Кэмпбелл присоединилась к увлечению реалити-шоу, разработав собственную серию модельных конкурсов The Face. Наряду с выступлением в качестве тренера и продюсера программы, Кэмпбелл создала версию The Face для австралийского телевизионного рынка.
Кэмпбелл получила шанс продемонстрировать свои актерские способности в популярной американской драме «Империя», которая дебютировала в 2015 году. В том же году она также появилась в сериале-антологии «Американская история ужасов: Отель».
Наоми Кэмпбелл в сериале «Империя» 2015 года. Фото: кадр из фильма
Кэмпбелл получила еще одну роль в музыкальной драме «Звезда», начиная с 2017 года, прежде чем вернуться на реалити-шоу в качестве судьи в модном конкурсном сериале The Cut в 2020 году.
Тем временем она запустила канал на YouTube под именем «Наоми» и продолжила свою работу в модельной индустрии, став лицом весенней кампании NARS cosmetics 2019.
Наоми Кэмпбелл в рекламе косметики NARS. Фото: кадр из рекламного ролика
Благотворительность и личная жизнь
Кэмпбелл, которая была близка с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой, активно участвовала в содействии благополучию детей в Африке. Через свою благотворительную организацию Fashion for Relief она собрала миллионы долларов для жертв катастрофических событий, таких как ураган «Катрина» в 2005 году, террористические атаки в Мумбаи в 2008 году и японское землетрясение и цунами в 2011 году.
Наоми Кэмпбелл и Нельсон Мандела. Фото: соцсети
У нее были отношения с такими звездами, как Майк Тайсон, Роберт Де Ниро, Ашер, Флавио Бриаторе и басист U2 Адам Клейтон.
В мае 2021 года Кэмпбелл объявила, что у нее родился первый ребенок, дочь.
Наоми Кэмпбелл с дочкой. Фото: соцсети