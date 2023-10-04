«Черная пантера», «мисс Шоколад», «королева ночи»: биография супермодели Наоми Кэмпбелл

Лучшая супермодель

Одна из самых известных супермоделей в мире, Кэмпбелл была первой чернокожей женщиной, появившейся на обложках французского и британского Vogue, и первой чернокожей моделью, появившейся на обложке Time.

В то время как изысканно экзотическая длинноногая супермодель начала свою карьеру на подиуме, она быстро перешла к громким рекламным кампаниям для таких икон моды, как Ральф Лорен и Франсуа Нарс. Кэмпбелл также позировала для более эротических материалов, в том числе для журнала Playboy и книги Мадонны.