Актриса с прелестной внешностью и очаровательной улыбкой: как Энн Хэтэуэй добилась успеха

Кто такая Энн Хэтэуэй?

Актриса Энн Хэтэуэй стала знаменитой в 1999 году после появления в телесериале «Будь собой». Особенная популярность пришла к ней с ролью Мии Термополис в фильме «Как стать принцессой» (2001). В 2006 году она добилась огромного успеха в фильме «Дьявол носит Prada», а в следующем году снялась в фильме «Джейн Остин».

Затем Хэтэуэй привлекла внимание как критиков, так и зрителей за свою роль в фильме 2010 года «Любовь и другие лекарства». Позже она завоевала признание благодаря игре в фильмах «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Отверженные» (оба вышли в 2012 году) и «Алиса в Зазеркалье» (2016). В 2018 году участвовала в комедии «8 подруг Оушена».

Ранняя жизнь

Энн Хэтэуэй родилась 12 ноября 1982 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Дочь актрисы и адвоката, Хэтэуэй выросла в Милберне, штат Нью-Джерси. Она рано преуспела в актерском мастерстве, став первым и единственным подростком, принятым в Barrow Group, театральную труппу и школу актерского мастерства в Нью-Йорке.