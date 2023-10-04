Актриса с прелестной внешностью и очаровательной улыбкой: как Энн Хэтэуэй добилась успеха

Кто такая Энн Хэтэуэй?
Актриса Энн Хэтэуэй стала знаменитой в 1999 году после появления в телесериале «Будь собой». Особенная популярность пришла к ней с ролью Мии Термополис в фильме «Как стать принцессой» (2001). В 2006 году она добилась огромного успеха в фильме «Дьявол носит Prada», а в следующем году снялась в фильме «Джейн Остин».
Затем Хэтэуэй привлекла внимание как критиков, так и зрителей за свою роль в фильме 2010 года «Любовь и другие лекарства». Позже она завоевала признание благодаря игре в фильмах «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Отверженные» (оба вышли в 2012 году) и «Алиса в Зазеркалье» (2016). В 2018 году участвовала в комедии «8 подруг Оушена».
Ранняя жизнь
Энн Хэтэуэй родилась 12 ноября 1982 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Дочь актрисы и адвоката, Хэтэуэй выросла в Милберне, штат Нью-Джерси. Она рано преуспела в актерском мастерстве, став первым и единственным подростком, принятым в Barrow Group, театральную труппу и школу актерского мастерства в Нью-Йорке.
Энн Хэтэуэй в детстве. Фото: соцсети
В 1999 году Хэтэуэй получила роль в телесериале «Стань настоящим», который длился всего один сезон. Она сыграла старшую дочь Меган в семейной драме. Ее работа в сериале принесла ей номинацию на премию Teen Choice Award («лучшая женская роль в драме»).
«Как стать принцессой»
В 2001 году Хэтэуэй она снялась в роли Мии Термополис — умной, неуклюжей девочки-подростка, которая узнает, что на самом деле она принцесса маленькой страны под названием Дженовия, в фильме «Как стать принцессой». Бабушка Мии, которую играет Джули Эндрюс, наставляет ее во всех королевских делах.
Хотя отзывы были неоднозначными, фильм получил большой успех у зрителей, заработав в прокате около 108 миллионов долларов. Хэтэуэй получила номинацию на премию Teen Choice Award за свою работу над фильмом.
Энн Хэтэуэй в фильме «Как стать принцессой». Фото: кадр из фильма 2001 года
«Дневники принцессы – 2: Как стать королевой»
Хэтэуэй вернулась к роли в сиквеле 2004 года «Дневники принцессы – 2: Как стать королевой». В том же году она сыграла главную героиню в фильме «Заколдованная Элла», поворотном моменте истории о Золушке. Фильм получил в основном положительные отзывы, а критик Роджер Эберт описал ее как «красивую» и «лучезарную».
Энн Хэтэуэй и Хью Денси в фильме «Заколдованная Элла». Фото: кадр из фильма 2004 года
«Хаос»
Хэтэуэй отошла от съемок семейных фильмов в 2005 году, снявшись в «Хаосе» и «Горбатой горе». В независимом фильме «Хаос» она сыграла привилегированного подростка из Лос-Анджелеса, которого тянуло к более суровой стороне города.
Энн Хэтэуэй и Джейк Джилленхол в фильме «Горбатая гора». Фото: кадр из фильма 2005 года
«Дьявол носит Prada»
Успех Хэтэуэй на киноэкране продолжился фильмом «Дьявол носит Prada» (2006) — экранизацией романа-бестселлера Лорен Вайсбергер. В фильме Хэтэуэй играет журналистку, которая в отчаянии устраивается на работу в журнал мод и оказывается помощником требовательного главного редактора издания. Прототипом босса, которую сыграла Мерил Стрип, была основана Анна Винтур, главный редактор журнала Vogue.
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в фильме «Дьявол носит Prada» Фото: кадр из фильма 2006 года
«Джейн Остин», «Напряги извилины»
Для своей следующей роли Хэтэуэй использовала английский акцент, чтобы сыграть литературную легенду Джейн Остин. Исторический роман «Джейн Остин» (2007) посвящен отношениям между Остин и молодым ирландским адвокатом, которого играет Джеймс Макэвой.
Она продемонстрировала свой диапазон в этом и других фильмах, включая «Напряги извилины» (2008), экранизацию одноименной популярной телевизионной комедии, в которой Хэтэуэй играет главную роль вместе со Стивом Кареллом; и триллер 2008 года «Пассажиры». Роль Ким в фильме «Рэйчел выходит замуж» (2008) принесла ей премию «Оскар» (лучшая женская роль).
Энн Хэтэуэй в фильме «Рэйчел выходит замуж» Фото: кадр из фильма 2008 года
«Война невест»
Хэтэуэй вернулась к более легкой роли в романтической комедии «Война невест» в 2009 году, сыграв вместе с Кейт Хадсон. Фильм получил теплый прием от кинозрителей, заработав в прокате более 58 миллионов долларов.
В следующем году Хэтэуэй получила роль второго плана в комедии «День святого Валентина», в котором также приняли участие Дженнифер Гарнер, Тофер Грейс, Эштон Катчер и Джессика Бил.
Энн Хэтэуэй и Тофер Грейс в фильме «День святого Валентина» Фото: кадр из фильма 2010 года
«Алиса в Стране чудес», «Любовь и другие лекарства»
Взявшись за известного литературного персонажа в своем следующем проекте, Хэтэуэй сыграла Белую королеву в переосмыслении Тимом Бертоном знаменитой детской сказки «Алиса в Стране чудес» в 2010 году. Фильм с Мией Васиковской в главной роли Элис и Джонни Деппом в роли Безумного Шляпника в главных ролях имел огромный коммерческий успех и успех у критиков.
Хэтэуэй также снялась в 2010 году в фильме «Любовь и другие лекарства» с Джейком Джилленхолом в главной роли; и в 2011 году в фильме «Один день», снятом по роману Дэвида Николлса 2009 года.
Энн Хэтэуэй в фильме «Алиса в Стране чудес» Фото: кадр из фильма 2010 года
Женщина-кошка в «Темном рыцаре»
В 2012 году Хэтэуэй получила одну из своих самых захватывающих ролей на сегодняшний день — роль Женщины-кошки в третьем фильме Кристофера Нолана о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
Затем она снялась в фильме «Отверженные» (2012) вместе с Хью Джекманом, Амандой Сейфрид и Расселом Кроу. В фильме Хэтэуэй играет Фантину, бедную француженку. В январе 2013 года она получила премию «Золотой глобус» (лучшая актриса второго плана) за эту роль. В итоге она получила первую победу на премии «Оскар» за участие в этой ленте.
Энн Хэтэуэй и Хью Джекман в фильме «Отверженные». Фото: кадр из фильма 2012 года
«Интерстеллар», «Алиса в Зазеркалье»
В следующем году среди других проектов Хэтэуэй снялась в научно-фантастическом эпосе Кристофера Нолана «Интерстеллар», сыграв ученого будущего и астронавта, который ищет новый дом для жителей Земли.
В 2015 году Хэтэуэй продемонстрировала свои комедийные навыки в фильме «Стажер» с Робертом Де Ниро. Затем она присоединилась к Джонни Деппу в фильме «Алиса в Зазеркалье» (2016).
Энн Хэтэуэй и Роберт Де Ниро в фильме «Стажер». Фото: кадр из фильма 2015 года
«8 подруг Оушена», «Отпетые мошенницы», «Современная любовь»
В 2018 году Хэтэуэй снялась вместе с Сандрой Буллок, Кейт Бланшетт и другими исполнительницами главных ролей в криминальном сериале «8 подруг Оушена», получив положительные отзывы.
Ее следующий фильм, триллер «Море соблазна» (2019), был принят не так хорошо, как ее совместная работа с Ребел Уилсон в фильме «Отпетые мошенницы» (2019), ремейке комедии Стива Мартина и Майкла Кейна 1988 года «Отпетые мошенники».
Позже в том же году Хэтэуэй возглавила актерский состав сериала Amazon «Современная любовь», основанного на популярной еженедельной колонке New York Times, прежде чем присоединиться к Марку Руффало в расследовательской драме «Темные воды».
Энн Хэтэуэй и Марк Руффало в фильме «Темные воды». Фото: кадр из фильма 2019 года
Личная жизнь
29 сентября 2012 года Хэтэуэй вышла замуж за актера и дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. На тот момент пара встречалась четыре года. Хэтэуэй родила сына Джонатана Роузбэнкса Шульмана 24 марта 2016 года в Лос-Анджелесе. Пара приветствовала своего второго сына, Джека, в конце 2019 года.
Энн Хэтэуэй с мужем и детьми в период пандемии коронавируса. Фото: соцсети
До Шульмана Хэтэуэй встречалась с итальянским застройщиком Рафаэлло Фоллиери в 2004 году. Пара рассталась в июне 2008 года — после того как представители правоохранительных органов обвинили Фоллиери в обмане инвесторов.