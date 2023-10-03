Турникмен, попавший в «Дом-2»: как спортивный блогер Павел Бабич искал любовь

Блогер-бодибилдер Павел Бабич собрал армию подписчиков, рассказывая о тренировках и совершенствовании тела. А чтобы увеличить свою аудиторию, молодой человек отправился на скандальный телепроект «Дом-2». Правда, успел к самому закрытию телестройки.
Спортивная юность
Павел родился 8 марта 1996 года в Моздоке (Северная Осетия). В возрасте 6 лет, у него обнаружилась тяжелая болезнь — рак крови. Мальчик не сдался и решил до конца верить в выздоровление. В итоге врачам удалось привести его к устойчивой ремиссии. По воспоминаниям молодого человека, в его палате лежало 15 детей, но выжили только он и еще одна девочка.
После этого родители, переживая за сына, старались беречь его от излишних нагрузок. Но сам Паша считал, что настоящая жизнь возможна только в движении, поэтому после школы он тайком ходил тренироваться на брусьях. Со временем отец и мать поддержали стремление юноши к спорту.
Павел Бабич в юности. Фото: соцсети
В 2012 году Бабич окончил девятый класс и поступил в колледж города Георгиевска на специалиста по программному обеспечению. В этот период он продолжал заниматься телом и заводить знакомства в спортивной среде. Благодаря новым друзьям студент получил приглашение в Северо-Кавказский федеральный университет, куда поступил заочно.
Павел увлекся воркаутом — тренировками на уличных площадках. В 2015 году он выиграл кубок России по этой дисциплине, после чего начал участвовать в соревнованиях по бодибилдингу, занимая призовые места.
В 2017 году он победил в конкурсе «Мистер Студенчество СКФУ», а затем забрал титул «Мистер Студенчество Ставропольского края». Ну и зачем останавливаться — следующим молодому красавцу покорился конкурс «Мистер Студенчество России». Спустя год Павел выступил уже в качестве организатора этого мероприятия.
Павел Бабич на брусьях. Фото: соцсети
Блог
Бабич решил активно делиться своими знаниями и мотивацией. Еще в 2014 году он запустил именной канал на YouTube, где начал раскрывать секреты тренировок, правильного питания и саморазвития. Свой блог молодой человек раскрутил, публикуя интервью с состоявшимися спортсменами. Его девиз — «Всегда есть к чему стремиться!»
Вскоре бодибилдера заметили на телевидении, канал ТНТ пригласил его вести собственную спортивную рубрику. К тому моменту Павел добился тренировками впечатляющих результатов: при росте 194 сантиметров он весил 108 килограммов. В 2020 году Бабич завоевал титул чемпиона Европы по воркауту.
Павел Бабич в 2020 году. Фото: соцсети
В период карантина у него появилось свободное время, которое парень решил потратить с пользой — стать участником шоу «Дом-2». Тем самым Павел хотел привлечь внимание к своему блогу, ну и заодно попробовать найти любовь. А еще скандальная телестройка должна была стать очередным вызовом, который мужчина бросил сам себе.
Перед походом туда он отважился сходить на передачу «Давай поженимся!», но Лариса Гузеева не смогла подобрать блогеру подходящую невесту.
«Дом-2»
В мае 2020-го телезрители увидели Павла в «Доме-2». Он сразу же привлек к себе внимание, когда обнажил торс и отжался пять раз с Ольгой Бузовой на плечах. Певица осталась в восторге и позволила спортсмену попробовать себя в качестве ведущего шоу.
Став участником телестройки, Бабич выразил симпатию Аните Кобелевой, но та сразу дала понять новичку, что ее сердце занято только Федором Стрелковым. Однако бодибилдер не остался в одиночестве — его красотой явно интересовались Селена Майер и Алеся Семеренко. Последняя даже призналась, что молодой человек ей небезразличен.
Ирина Науми и Павел Бабич. Фото: кадр из эфира накала ТНТ
18 мая на шоу пришла Ирина Науми, тоже проявившая интерес к Павлу. Молодые люди шли на сближение около месяца, но потом случился скандал. Девушка заявила, что организаторы программы хотели насильно заселить ее с Бабичем в отдельную комнату, из-за чего ей пришлось сбежать.
Спортсмен поспешил связаться с Ириной, чтобы прояснить ситуацию и помириться. Красавица уверила, что не обижена на него, но от отношений все равно отказалась.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Тогда продюсеры телестройки заселили в комнату к парню сразу четырех девушек: Марию Бондарь, Марину Страхову, Елизавету Шабанову и неформалку Марсиагу. Бабич должен был сам определиться с возлюбленной, и ему больше всего понравилась последняя кандидатка. Ради нее он даже покрасил волосы в красно-зеленый цвет. Однако, ни с ней, ни с другими девушками Павел так и не образовал пару.
Мария Бондарь и Павел Бабич. Фото: кадр из эфира накала ТНТ
Но вскоре у него завязался бурный роман с Екатериной Скалон. Когда поступила новость о скором закрытии телепроекта, они решили покинуть шоу вместе и строить отношения за периметром. Это могло стать началом новой семьи, но вне телекамер влюбленных ожидал период чередования ссор и примирений.
После очередного расставания с последующим воссоединением Павел заговорил о том, что они с избранницей всерьез задумываются о детях. Однако весной 2022 года Екатерина сообщила в соцсетях, что они снова расстались.
Девушка пожаловалась, что после скандала мужчина просто выставил ее на лестницу вместе с вещами. Но когда ее поклонники бросились обвинять и критиковать Бабича, Скалон сама же вступилась за бывшего возлюбленного и попросила не оскорблять его.
Павел Бабич и Екатерина Скалон. Фото: соцсети