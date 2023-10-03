Турникмен, попавший в «Дом-2»: как спортивный блогер Павел Бабич искал любовь

Блогер-бодибилдер Павел Бабич собрал армию подписчиков, рассказывая о тренировках и совершенствовании тела. А чтобы увеличить свою аудиторию, молодой человек отправился на скандальный телепроект «Дом-2». Правда, успел к самому закрытию телестройки.

Спортивная юность

Павел родился 8 марта 1996 года в Моздоке (Северная Осетия). В возрасте 6 лет, у него обнаружилась тяжелая болезнь — рак крови. Мальчик не сдался и решил до конца верить в выздоровление. В итоге врачам удалось привести его к устойчивой ремиссии. По воспоминаниям молодого человека, в его палате лежало 15 детей, но выжили только он и еще одна девочка.

После этого родители, переживая за сына, старались беречь его от излишних нагрузок. Но сам Паша считал, что настоящая жизнь возможна только в движении, поэтому после школы он тайком ходил тренироваться на брусьях. Со временем отец и мать поддержали стремление юноши к спорту.