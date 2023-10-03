Трое мужей Эдиты Пьехи: почему звезда эстрады не смогла жить ни с одним из них

Известная певица Эдита Пьеха — один из символов нашей страны. Девочка, выросшая в шахтерском городке и перенесшая множество лишений, стала ленинградкой и по-настоящему полюбила этот город, подарив нам невероятно искренние песни.
Польская француженка
Эдита Пьеха в детстве. Фото: соцсети
Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года во Франции, в городе Нуайель-су-Ланс, в семье поляков-эмигрантов. У ее мамы было красивое имя — Фелиция Королевска. Отца звали Станислав Пьеха, он работал в шахте и однажды умер после тяжелой болезни — силикоза, которую вызывает постоянное вдыхание угольной пыли.
Работа в шахте подорвала и здоровье брата Эдиты — он скончался от туберкулеза. Вместе с мамой, отчимом и младшим братом Эдита после войны вернулась в Польшу. Она училась в школе, а в свободное время пела в хоре. Потом окончила педагогический лицей.
Учеба в Советском Союзе
Эдита Пьеха в молодости. Фото: соцсети
А в 1955 году ее жизнь круто поменялась — 18-летняя Эдита оказалась в Советском Союзе, в Ленинграде, выиграв конкурс на право обучаться в нашей стране. Девушка училась в университете и пела в хоре под руководством Александра Броневицкого.
Затем последовали выступления в ансамбле «Дружба», и вскоре пение так захватило Пьеху, что она перевелась на заочное отделение — и времени для творчества стало больше.
Ансамбль «Дружба» и сольная карьера
Эдита Пьеха в 1973 году. Фото: кадр из фильма «Неисправимый лгун»
Ансамбль «Дружба» быстро стал популярным, его встречали аншлагами в десятках стран. Среди самых известных песен в исполнении Пьехи тогда была — «Песня остается с человеком». Стали популярными и другие композиции — «Наш сосед», «Так уж бывает», «Белый свет», «Огромное небо», «Ничего не вижу», «Каравелла»…
Искренность и раскованное поведение на сцене привлекали к Эдите внимание и симпатию — она могла разговаривать со своими зрителями прямо во время концерта, шутить, смеяться… В составе «Дружбы» Эдита выступала 20 лет, а потом ушла из коллектива. Но это нисколько не повредило ее популярности.
Пьеха без устали гастролировала, записывала диски, выступала на «Песне года» и других фестивалях. Так продолжалось до 2021 года — только тогда певица призналась, что хочет отдохнуть, и покинула сцену.
Роли в кино
Эдита Пьеха в фильме «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Фото: кадр из фильма
Поклонники Эдиты Пьехи могли видеть ее и в кино: она снялась в таких фильмах, как «Судьба резидента», «Стажер», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Неисправимый лгун»...
Несколько лет назад вышел сериал «Рожденная звездой» с Мариной Александровой в главной роли. Многие решили, что проект рассказывает о жизни Эдиты Пьехи – очень уж много там было событий, похожих на ее жизнь. Однако сама певица объяснила, что это не так – фильм художественный, и большинство эпизодов придуманы его создателями.
На что сегодня живет Эдита Пьеха
По данным СМИ, несмотря на то что всю жизнь Эдита Пьеха много работала, она не нажила миллионов. Народная артистка СССР живет на пенсию. Как призналась сама певица в одном из интервью:
«Получаю две пенсии: артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев (экс-губернатор Кемеровской области. — Прим. ред.) присвоил мне титул «Почетный шахтер». Получаю около 45 тысяч рублей».
Самая стильная певица страны
Эдита Пьеха. Фото: Global Look Press
На протяжении десятилетий в СССР не было более стильной певицы, чем Эдита Пьеха. Она покоряла зрителей невероятным шармом, интересным иностранным акцентом, роскошными нарядами с цветами, блестками, перьями. При росте 175 см она весила 66 кг и выглядела очень привлекательно.
«Так неожиданно как-то расцветила наше черно-белое время. Мало того, что телевидение было черно-белое, еще и народ одевался так, и вдруг неожиданно я увидел на экране модную, раскованную красотку, для нашей жизни тогда это было какой-то аномалией», — вспоминал Лев Лещенко.
Все годы внешность певицы мало изменялась — она и сегодня выглядит ярко и эффектно, при этом никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.
Александр Броневицкий, дочь Илона и внуки
Эдита Пьеха и Александр Броневицкий. Фото: соцсети
Первым мужем артистки стал Александр Броневицкий — руководитель хора, в котором она когда-то пела. В этом браке на свет появилась Илона Броневицкая, впоследствии ставшая известной ведущей, певицей и актрисой. Внук Эдиты Станиславовны — Стас Пьеха — сегодня один из самых популярных российских исполнителей, обладатель множества музыкальных наград и премий и успешный бизнесмен.
Кроме того, у Эдиты Станиславовны есть внучка — Эрика Быстрова, и правнуки Петр и Василиса. Брак с Александром Броневицким распался, потому что, по признанию Эдиты Станиславовны, она чувствовала себя обделенной вниманием — для мужа главным всегда была музыка.
«Мужчины не умеют любить»
Эдита Пьеха с дочерью Илоной Броневицкой. Фото: соцсети
Во второй раз певица вышла замуж за капитана КГБ Геннадия Шестакова. Однако и этот брак долго не продлился — они расстались через 7 лет. И третий муж — сотрудник Администрации президента России, Владимир Поляков, — по словам певицы, тоже относился к типу мужчин, которые «не умеют любить». Больше она не пыталась найти личное счастье, ограничившись участием в жизни своих близких.
Ведет уединенный образ жизни
Эдита Пьеха с внуком — Стасом Пьехой. Фото: соцсети
В 2022 году Эдита Станиславовна отметила свой 85-летний юбилей. Однако обошлось без пышных торжеств. Дело в том, что незадолго до юбилея певица понесла тяжелую утрату — не стало ее близкой подруги, которая несколько десятилетий была рядом и помогала ей по хозяйству, Нины Чувашовой.
В последнее время, впрочем, Пьеха привыкла вести непубличный образ жизни: она редко выходит из дома и почти не бывает на публике. Исключение певица сделала лишь для съемок в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященной блокаде Ленинграда. Этот город много значит для артистки — он давно стал для нее родным.
Эдита Пьеха с правнуками. Фото: соцсети
Весной 2023 года Эдита Пьеха стала почетным гражданином Санкт-Петербурга. Однако жить она предпочитает за городом, отдельно от родных, в комфортном доме: это ее решение, связанное с нежеланием покидать уютное место. Внук Стас обустроил там все по желанию бабушки, подарил ей просторную беседку, где она проводит время.
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Несмотря на то, что Эдита Пьеха уже не выступает, у нее осталось огромное количество верных поклонников, с радостью и благодарностью пересматривающих записи ее концертов. А свой талант Эдита Станиславовна передала дочери и внуку. Возможно, и следующее поколение семьи Пьеха займется творчеством.