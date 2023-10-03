Трое мужей Эдиты Пьехи: почему звезда эстрады не смогла жить ни с одним из них

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года во Франции, в городе Нуайель-су-Ланс, в семье поляков-эмигрантов. У ее мамы было красивое имя — Фелиция Королевска. Отца звали Станислав Пьеха, он работал в шахте и однажды умер после тяжелой болезни — силикоза, которую вызывает постоянное вдыхание угольной пыли.

Работа в шахте подорвала и здоровье брата Эдиты — он скончался от туберкулеза. Вместе с мамой, отчимом и младшим братом Эдита после войны вернулась в Польшу. Она училась в школе, а в свободное время пела в хоре. Потом окончила педагогический лицей.

Учеба в Советском Союзе

