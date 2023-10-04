Пел в группе «Банд’Эрос», женился на солистке «Стрелок»: как Игорь Бурнышев со второй попытки стал Burito

Триумф был ошеломительный. Песни группы звучали из каждого утюга, премии и награды сыпались как из рога изобилия: в 2006 году лауреаты «Песни года» за трек «Коламбия Пикчерз не представляет», в 2007-м – в номинации «Лучший хип-хоп проект» получили «Премию Муз-ТВ», в том же году – лауреаты телевизионного фестиваля «Песня года» с песней «Я не люблю тебя».

«Золотых граммофонов» за историю группы было еще два – за песни «Манхэттен» и «Адьос». Однако мечты о собственном проекте не покидали Бурнышева, и в 2012 году он с Бледным возрождает собственный проект Burito.

Продюсировать коллектив Игоря, или Гарика, как зовут его друзья, стали Лиана Меладзе и Алена Михайлова. В 2015 году Бурнышев покинул группу «Банд’Эрос» и с головой погрузился в свое детище.

Burito

Гарик в возрожденном проекте стал вокалистом и автором. И первым треком в новой истории коллектива стал фит с Елкой «Ты знаешь» в 2015 году. Сотрудничество получилось успешным, а следующая композиция «Мама» («Забери меня, забери») закрепила триумф. Затем поклонники услышали и увидели композицию «Пока город спит» – клип на нее получился анимационным, над ним работал сам Гарик.