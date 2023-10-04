Пел в группе «Банд’Эрос», женился на солистке «Стрелок»: как Игорь Бурнышев со второй попытки стал Burito

Исполнитель Burito – это Игорь Юрьевич Бурнышев. Музыкант родом из Ижевска, день его рождения пришелся на 4 июня 1977 года. Родители артиста – рабочие завода: отец Юрий Константинович был фрезеровщиком, мать Надежда Федоровна трудилась монтажником. В жилах звезды течет русско-татарская смесь кровей.
Burito (Игорь Бурнышев) в детстве. Фото: соцсети
Школьником Игорь с удовольствием участвовал в самодеятельности, увлекался туризмом и ходил в походы, вечерами любил посиделки у костра с песнями. Так в его жизни появилась музыка, а потом он стал сам писать стихи.
По окончании школы он оставил свою детскую мечту стать космонавтом и поступил на театрального режиссера в Удмуртский республиканский колледж культуры. Но не окончил, бросив на полпути.
Burito (Игорь Бурнышев) в юности. Фото: соцсети
Студентом Бурнышев начал трудовую деятельность как диджей на радио. Это была волна «Радуга», он протрудился и проучился 2 года, а потом оставил все и отправился в Москву в 1996 году. Здесь он смог поступить в Московский государственный университет культуры и искусств, учился у советского актера и режиссера Владимира Маганета режиссуре театрализованных и шоу-представлений.
Начало карьеры
Начинал карьеру Игорь как диджей со сценическим псевдонимом DMСB, на радио работал до 2005 года. Параллельно увлекся в 1999 году бейк-дансом и вскоре подрабатывал танцами, устроился хореографом в экстрим-шоу Urbans, начал снимать ролики.
Музыка
В 1999 году Игорь Бурнышев вместе с Игорем Бледным, Сергеем Захаровым и Андреем Щегловым основал группу Burito. Название коллектива образовано от трех японских слов: Bu – воин, Ri — справедливость, To — меч или борец за справедливость.
Burito (Игорь Бурнышев) на сцене, 1999 год. Фото: соцсети
В 2001 году группа записала дебютный трек, тогда же состоялись первые ротации песен на радио. Не добившись популярности, коллектив ограничился выступлениями на небольших клубных площадках Москвы.
Группа «Банд’Эрос»
В творческой тусовке судьба свела его с продюсером Александром Дуловым, основавшим группу «Банд’Эрос». И в 2005 году Игорь Бурнышев даже поставил хореографию на съемках первого клипа вновь образованного коллектива на песню «Бум-сеньорита».
А вот во втором клипе «Не зарекайся» новой группы Бурнышев уже появился как полноценный участник коллектива. Коллектив очень быстро набирал популярность и уже в 2006 году получил свой первый «Золотой граммофон» — за песню «Коламбия Пикчерз не представляет».
Группа «Банд’Эрос», Игорь Бурнышев слева. Фото: Global Look Press
Триумф был ошеломительный. Песни группы звучали из каждого утюга, премии и награды сыпались как из рога изобилия: в 2006 году лауреаты «Песни года» за трек «Коламбия Пикчерз не представляет», в 2007-м – в номинации «Лучший хип-хоп проект» получили «Премию Муз-ТВ», в том же году – лауреаты телевизионного фестиваля «Песня года» с песней «Я не люблю тебя».
«Золотых граммофонов» за историю группы было еще два – за песни «Манхэттен» и «Адьос». Однако мечты о собственном проекте не покидали Бурнышева, и в 2012 году он с Бледным возрождает собственный проект Burito.
Продюсировать коллектив Игоря, или Гарика, как зовут его друзья, стали Лиана Меладзе и Алена Михайлова. В 2015 году Бурнышев покинул группу «Банд’Эрос» и с головой погрузился в свое детище.
Burito
Гарик в возрожденном проекте стал вокалистом и автором. И первым треком в новой истории коллектива стал фит с Елкой «Ты знаешь» в 2015 году. Сотрудничество получилось успешным, а следующая композиция «Мама» («Забери меня, забери») закрепила триумф. Затем поклонники услышали и увидели композицию «Пока город спит» – клип на нее получился анимационным, над ним работал сам Гарик.
Burito (Игорь Бурнышев) в студии. Фото: соцсети
Группа очень быстро стала популярной, начались гастроли, новые премьеры. В 2017 году выходит песня «По волнам», а следом – диск «Белый альбом».
Сольно Гарик успел поработать не только с Елкой (над рекламным треком «Начинается с тебя» и ее клипами), но и с группой Filatov & Karas («Возьми мое сердце», за который получил «Золотой граммофон»), Владимиром Пресняковым («Зурбаган 2.0»), Ларисой Долиной («Капкан»), с группой Uma2rman («Проститься-2020»).
Burito и Лариса Долина. Фото: соцсети
В 2021 году группа Burito выпустила новый альбом «Небесный ампир». Следующий год вошел в творческую биографию коллектива такими треками, как «Она», Sugar, записанными вместе с группой Оксаны Устиновой U180. Также в этом году на свет появились сразу три мини-альбома: «Гранатовый сок», «Реверсив» и «Декаданс».
Другие проекты
Осенью 2022 года исполнитель стал участником программы «Ну-ка, все вместе!», а также шоу «Дуэты».
Артист имеет рост 180 см и весит 79 кг.
Burito (Игорь Бурнышев) на шоу «Дуэты». Фото: соцсети
Личная жизнь
Игорь не скрывает личную жизнь, поскольку его супруга – публичная персона. Оксана Устинова тоже занимается пением, у нее своя группа U180. Ранее девушка была участницей группы «Стрелки», популярной в 90-е годы, после чего выступала в коллективе «Девушки Эйнштейна».
Burito (Игорь Бурнышев) и Оксана Устинова. Фото: соцсети
Когда артисты познакомились, каждый был в отношениях, но уже через месяц они начали встречаться, а потом жить в гражданском браке. Свадьбу сыграли в 2014 году.
Burito (Игорь Бурнышев) с сыном Лукой. Фото: соцсети
В 2017 году Оксана подарила Игорю сына Луку, о чем счастливая пара сообщила поклонникам в соцсетях. А в 2021 году Burito сделал сенсационное заявление: у певца есть взрослая дочь Софья Ставская, родившаяся в 1999 году. Оказывается, Гарик в студенчестве был женат, но кто она, мама его первенца, неизвестно.
Burito (Игорь Бурнышев) с дочкой Софьей. Фото: соцсети
Между браками Бурнышев встречался с солисткой группы «Фабрика» Ириной Тоневой, однако отношения были непродолжительными.
Ирина Тонева. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
В 2023 году карьера исполнителя движется по восходящей. Весной он представил поклонникам новый альбом «Псевдопанк» с 24 композициями, которые уже успели полюбиться слушателям.