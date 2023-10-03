Лара Крофт по-русски: кто такая Наталья Казначеева, и где мы ее слышали

В 80-е годы Наталья Михайловна Казначеева была популярной киноактрисой. Но потом ее карьера полностью перетекла в дубляж. После развала Союза артистка пропала с экранов, зато озвучила Кларису Старлинг, Женщину-кошку и Лару Крофт.
Карьера актрисы
Наталья родилась 15 сентября 1957 года в подмосковном Подольске. Ее мать Елена Гавриловна была художественным руководителем в местном Доме культуры, а отец Михаил Иванович работал инженером на предприятии, любил петь.
Девочка воспитывалась в многодетной творческой семье, посещала художественные секции, участвовала в школьной самодеятельности. Получив среднее образование, она без проблем поступила во ВГИК на курс актерского мастерства к Татьяне Лиозновой и Льву Кулиджанову. По завершении учебы ее приняли в штат Киностудии имени Горького.
Молодая Наталья Казначеева в фильме «Баламут». Фото: кадр из фильма 1978 года
Еще в студенческие годы Казначееву за фактурную внешность приметил режиссер Владимир Рогов. Он снял девушку в главной роли в своей комедии «Баламут» (1978), и это был ее дебют на экране. Наталье собственная игра не понравилась, а вот зрителям очень даже зашло.
Молодая актриса стала звездой и уже в следующем году появилась в ярком образе пионервожатой в детской картине «Фрак для шалопая», а в 1980-м вышла музыкальная комедия «У матросов нет вопросов» с ней в главной роли.
Далее девушку стали активно приглашать на съемки. Она появилась в кинолентах «Все наоборот» (1981), «Женатый холостяк» (1982), «Из жизни начальника уголовного розыска» (1983), «Парашютисты» (1984), «На златом крыльце сидели...» (1986), «За кем замужем певица?» (1988) и других. Также засветилась в «Ералаше».
Молодая Наталья Казначеева в фильме «У матросов нет вопросов». Фото: кадр из фильма 1980 года
Любопытный факт: в молодости Наталья Михайловна совершила несколько прыжков с парашютом, так как актеры фильма «Парашютисты» выполняли все трюки самостоятельно, без каскадеров.
Однако в начале 90-х актерская карьера Казначеевой сошла на нет. Она перестала появляться на экране и только в 2004 году мелькнула в боевике «Весьегонская волчица».
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Дубляж
«Лихие девяностые» выдались для артистки тяжелыми. Вместо съемок в кино ей приходилось раскрашивать и продавать матрешек на рынке. От полной нищеты женщину спасла работа в дубляже. Она начала озвучивать иностранные фильмы еще в советский период, а при новой власти это дело стало ее основным источником заработка.
Наталья Казначеева в фильмах «Женатый холостяк» и «Парашютисты». Фото: кадры из фильмов 1982 и 1984 годов
Фильмография дубляжа Натальи насчитывает более 200 работ. Его голос звучал для отечественных зрителей в картинах «Унесенные ветром» (1939), «Камо грядеши?» (1951), «Римские каникулы» (1953), «Из России с любовью» (1963), «Неукротимая Анжелика» (1967), «Заводной апельсин» (1971), «Кинг Конг» (1976), «Укол зонтиком» (1980), «Бегущий по лезвию» (1982) и многих других.
А также в культовых сериалах «Коломбо», «Рабыня Изаура», «Спрут», «Альф», «Секретные материалы», «Стиратель», «Секс в большом городе», «Клан Сопрано», «Шерлок».
Голосом Казначеевой говорят Сью (Линда Козловски) в «Крокодиле Данди», Кларисса (Джоди Фостер) в «Молчании ягнят», Селина Кайл (Мишель Пфайффер) в «Бэтмен возвращается», Лара Крофт (Анджелина Джоли) в «Расхитительнице гробниц», а также героини бондианы.
Алексей Сафонов в фильме «Мертвые души». Фото: кадр из фильма 1984 года
Параллельно актриса активно занималась озвучиванием рекламных роликов и телепередач, много сотрудничала с каналом «Россия 1». Также она участвовала в создании аудиокниг. В 2020-х Наталья Казначеева продолжает работать в дубляже, озвучивая новые проекты.
Личная жизнь
Единственный брак актрисы выдался крепким и счастливым. Наталья вышла замуж за актера, драматурга и режиссера озвучивания, заслуженного артиста РСФСР Алексея Сафонова. У них родилась дочь Анна.
Пара познакомилась на ниве дубляжа. В одном из интервью Казначеева признавалась, что мужчина покорил ее талантом, обаянием и чувством юмора.