Лара Крофт по-русски: кто такая Наталья Казначеева, и где мы ее слышали

В 80-е годы Наталья Михайловна Казначеева была популярной киноактрисой. Но потом ее карьера полностью перетекла в дубляж. После развала Союза артистка пропала с экранов, зато озвучила Кларису Старлинг, Женщину-кошку и Лару Крофт.

Карьера актрисы

Наталья родилась 15 сентября 1957 года в подмосковном Подольске. Ее мать Елена Гавриловна была художественным руководителем в местном Доме культуры, а отец Михаил Иванович работал инженером на предприятии, любил петь.

Девочка воспитывалась в многодетной творческой семье, посещала художественные секции, участвовала в школьной самодеятельности. Получив среднее образование, она без проблем поступила во ВГИК на курс актерского мастерства к Татьяне Лиозновой и Льву Кулиджанову. По завершении учебы ее приняли в штат Киностудии имени Горького.