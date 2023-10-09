10 самых известных красных платьев кино – от «Красотки» до «Матрицы»: яркие, соблазнительные, с декольте и разрезами

На девушку в красном платье невозможно не обратить внимание! Именно этим пользовались режиссеры и художники, создавая умопомрачительные наряды для киногероинь.
Вивьен Ли – «Унесенные ветром»
Фото: кадр из фильма "Унесенные ветром"
В фильме «Унесенные ветром» Скарлетт появляется в сногсшибательных нарядах – для Вивьен Ли было сшито больше 30 платьев. Самое знаменитое – конечно, зеленое, из маминых портьер. Но самое яркое и соблазнительное – безусловно, темно-красное платье, в котором Скарлетт появилась на дне рождения Эшли. Бархат, фатин, сверкающие камни и перья – сама роскошь!
Мэрилин Монро – «Джентльмены предпочитают блондинок»
Фото: кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"
Это было очень смело и даже вызывающе для тех лет – нарядить Мэрилин Монро в откровенное платье, с дерзким декольте и высоким разрезом! Под угрозой запрета фильма пришлось слегка замаскировать декольте – его прикрыли вставкой телесного цвета
Джина Лоллобриджида – «Собор Парижской богоматери»
Фото: кадр из фильма "Собор Парижской богоматери"
Шикарная итальянка Джина Лоллобриджида так достоверно сыграла Эсмеральду, что до сих пор никому не удалось ее превзойти. Актриса снималась босиком, как настоящая цыганка. А сцена в красном платье получилась просто невероятной – наряд плотно облегает соблазнительные формы Джины, при этом, несмотря на красоту, платье играет роль цыганских лохмотьев.
Наталья Селезнева – «Иван Васильевич меняет профессию»
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
В алом платье-рубашке героиня Натальи Селезневой исполняет песню на берегу моря. Тогда такие мини-платья только входили в моду, и после фильма «Иван Васильевич меняет профессию» советские женщины бросились в ателье, умоляя сшить им такой же наряд.
Принцесса – «Бременские музыканты»
Фото: кадр из мультфильма "Бременские музыканты"
Принцесса из культового мультфильма – настоящая «девочка-хиппи» из «приличной семьи», бунтарка, влюбившаяся в бродячего музыканта. Ей опостылели скучные правила жизни в отцовском дворце, она не хочет взрослеть и принимать управление государством, - гораздо веселее бродяжничать по неведомым дорогам в компании с любимым и друзьями.
Ирина Муравьева – «Москва слезам не верит»
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Модница Людмила в исполнении Ирины Муравьевой то и дело меняет наряды, шокируя и вызывая зависть у окружающих. Зрителям запомнилось ее ярко-алое платье, в котором «профессорская дочка» встречает гостей. Выглядит она в нем просто потрясающе – гораздо эффектнее «младшей сестры» в скромной белой блузке и клетчатой юбке.
Джулия Робертс – «Красотка»
Фото: кадр из фильма "Красотка"
Это красное платье, пожалуй, можно назвать самых известным из нашего списка. Изначально режиссер настаивал на черном вечернем платье для Джулии Робертс в роли Вивиан. Но Мэрилин Вэнс, художница по костюмам, сумела его переубедить – за ярко-красное платье проголосовала вся съемочная группа после того, как Джулия перемерила все предложенные наряды.
Кэмерон Диаз – «Маска»
Фото: кадры из фильма "Маска"
Кэмерон Диаз стала звездой после того, как на экраны вышел фильм «Маска» с ее участием. На экране героиня Кэмерон предстала в образе прелестной соблазнительницы в алом облегающем платье с экстремальным декольте. Наряд был сшит точно по фигуре актрисы и произвел незабываемое впечатление на зрителей.
Джессика Рэббит – «Кто подставил кролика Роджера?»
Фото: кадр из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера?"
Это платье – просто огонь! Во многом благодаря ему мультфильм «Кто подставил кролика Роджера?» стал культовым. Аниматоры создали для мультяшной героини очень откровенное платье с открытой спиной и рискованным декольте. Прототипом Джессики считают модель 50-х Викки Дуган: именно она носила такие платья и такую прическу – уложенные на одну сторону и закрывающие один глаз светлые локоны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Фиона Джонсон – «Матрица»
Фото: кадр из фильма "Матрица"
Фиона Джонсон появилась в «Матрице» лишь на несколько секунд – но эти секунды сделали ее звездой. Она сыграла девушку в красном платье – программный модуль, на который засмотрелся главный герой фильма Нео. До сих пор при слове «Матрица» большинство первым делом вспоминает именно ее – яркую блондинку в декольтированном алом платье.