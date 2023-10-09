10 самых известных красных платьев кино – от «Красотки» до «Матрицы»: яркие, соблазнительные, с декольте и разрезами

Фиона Джонсон появилась в «Матрице» лишь на несколько секунд – но эти секунды сделали ее звездой. Она сыграла девушку в красном платье – программный модуль, на который засмотрелся главный герой фильма Нео. До сих пор при слове «Матрица» большинство первым делом вспоминает именно ее – яркую блондинку в декольтированном алом платье.