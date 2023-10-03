Любимая бабушка российских зрителей: творческий путь звезды «Папиных дочек» Ольги Волковой

В перезапуске «Папины дочки. Новые» на экран в роли бабушки героинь вернулась Ольга Волкова. У этой актрисы необычная творческая судьба: в молодости ее редко приглашали работать в кино, но после 40 режиссеры разглядели в ней амплуа строгой и уверенной в себе женщины — тещи или учительницы.
Детство и юность
Ольга Политова (Волковой она стала после замужества) родилась 15 апреля 1939 года в Ленинграде. У нее была настоящая театральная семья. Дедушка Иван Александрович Вольский стоял у истоков двух петербургских театров — «Кривой Джимми» и «Старинный водевиль». Остальные родные тоже были так или иначе тесно связаны со сценой и кино.
Жизнь девочки началась не только с военного времени, но и с семейной драмы. Ее отец был арестован по доносу. Мать чудом «отбила» супруга у советской системы, но их брак все равно трещал по швам. В итоге мужчина ушел в другую семью, и прежние близкие оборвали с ним связь. Однако дочурка продолжала тайком встречаться с папой.
По словам актрисы, именно родня научила ее смеяться над собой. Впоследствии режиссеры очень ценили чувство юмора Волковой, которое она передавала своим обаятельным героиням. Однако в детстве будущая звезда экрана не мечтала стать артисткой. Она росла хулиганистой девушкой и думала о карьере археолога.
Молодая Ольга Волкова в фильме-спектакле «Захудалое королевство». Фото: кадр из фильма 1966 года
Правда, уже в ранние годы родные и педагоги стали замечать в ней талант к пародированию и потрясающую наблюдательность. За эти качества Алиса Фрейндлих, с которой Политова училась в одной школе, пригласила Ольгу в драмкружок. Вот там девушка загорелась сценой.
Окончив школу, она отправилась поступать в театральный институт, однако не смогла пройти первый тур. Но родственники помогли Оле, и в итоге ее приняли в Ленинградский ТЮЗ, в мастерскую Леонида Макарьева. Правда, начинающую артистку сразу предупредили, что никто с ней возиться не будет.
Так и случилось: никто не уделял Политовой особого внимания, она постигала премудрости актерского мастерства самостоятельно. Здесь очень пригодились ее умения наблюдать и пародировать, копировать приемы старших коллег. Вскоре Ольга Владимировна выработала собственный почерк игры. И ей стали предлагать более значительные роли.
Молодая Ольга Волкова в фильмах «Учитель пения» и «В моей смерти прошу винить Клаву К.» Фото: кадры из фильмов 1972 и 1979 годов
Театр
Но известность пришла к театральной актрисе Ольге Волковой только в 1970–1980 годах. В этот период она перешла из Ленинградского ТЮЗа в Театр комедии имени Николая Акимова, а еще через шесть лет пришла в Большой драматический театр Ленинграда по приглашению самого Георгия Товстоногова. Здесь она наконец почувствовала себя звездой.
Актриса не раз играла в постановках по Островскому, Достоевскому и зарубежным авторам. Кстати, в Театре комедии Волкова исполняла роль «нашей мымры» в пьесе «Сослуживцы». После по этому произведению был снят популярный фильм «Служебный роман», но роль строгой начальницы досталась старой знакомой артистки — Алисе Фрейндлих.
Уже за 50 Ольга Владимировна переехала в Москву, где ее продолжили приглашать к сотрудничеству различные театры и театральные агентства, началась эпоха сериалов. В начале 2020-х актриса выходит на сцены Театра наций и «Русской песни».
Ольга Волкова в спектакле «Будьте здоровы, месье». Фото: Global Look Press
Фильмография
Ольга Волкова снялась более чем в 200 картинах, поэтому стоит упомянуть только самые знаковые ее работы.
Любопытно, что в начале карьеры актриса не была востребована в кинематографе. После распада СССР в Госкино был обнаружен список артистов, которых не рекомендовалось брать на ведущие роли, и имя Ольги Волковой значилось в нем с припиской «отсутствие социального здоровья в лице».
В 1958 году она сыграла эпизодическую роль студентки в мелодраме «Город зажигает огни» и даже не попала в титры. В 1962-м вышла музыкальная комедия «Женихи и ножи», где актриса исполнила роль парня, и в титрах была обозначена как О. Волков.
Дальше последовало несколько фильмов-спектаклей, из которых можно выделить «Дитя и волшебство» (1965), «Верю в тебя» (1968) и «Сварливая жена» (1987) за главные роли. В 1966 году Ольга Владимировна появилась в мюзикле «Захудалое королевство», в 1972 - в комедии «Учитель пения», в 1978-м – в музыкальном телефильме «Летучая мышь».
Ольга Волкова и Людмила Гурченко в кинофильме «Вокзал для двоих». Фото: кадр из фильма 1982 года
В 1979-м последовали появления в картинах «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Мой первый друг...», «Трое в лодке, не считая собаки». В 1982-м актриса сыграла официантку в культовом фильме «Вокзал для двоих», миссис Хокинс в «Острове сокровищ», секретаршу в «Шапке Мономаха».
В 1984-м появилась в кинолентах «Аплодисменты, аплодисменты», «Госпожа министерша», «Жестокий романс», «Ольга и Константин», «ТАСС уполномочен заявить...». В 1985-м — в картинах «Подсудимый», «Снегурочку вызывали?» и «Сон в руку, или Чемодан».
В 1987 году вышла драма «Забытая мелодия для флейты». В ней Волкова настояла на том, чтобы самой выбрать стиль одежды для своей героини-чиновницы. Она подобрала гардероб в соответствии с зарплатой и социальным статусом персонажа: одолжила у знакомых модный костюм, дорогие меха и украшения с бриллиантами.
Кроме того, Волкова предложила режиссеру Рязанову включить в фильм откровенную сцену с Леонидом Филатовым. Ее отсняли, но в итоговый вариант фильма она так и не вошла.
Ольга Волкова в фильмах «Жестокий романс» и «Снегурочку вызывали?» Фото: кадры из фильмов 1984 и 1985 годов
В 1991-м актрисе досталась главная роль в трагикомедии «Небеса обетованные», а через два года вышла мистическая драма «Мне скучно, бес», где Волкова сыграла ведьму-старьевщицу. Тогда же она удостоилась звания народной артистки России.
В 1997-м Волкова появилась в популярной детективной мелодраме «Бедная Саша», в 2000-м — в комедии «Тихие омуты», в 2001-м — в экранизации «Сказ про Федота-стрельца» (получила «Золотого орла» за женскую роль второго плана).
В «нулевые», вместе с эпохой сериалов Ольга Владимировна стала еще чаще мелькать на экранах: «Дракоша и компания» (2001), «След оборотня» (2001) «Евлампия Романова» (2003), «Дружная семейка» (2003–2004), «Люба, дети и завод…» (2005–2006), «Московский дворик» (2009).
Из полнометражных фильмов этого периода можно выделить картины «Дура» (2005), «Арфа для любимой» (2007), «Дом на Английской набережной» (2007), «Превратности судьбы» (2008).
Ольга Волкова в фильме «Забытая мелодия для флейты». Фото: кадр из фильма 1987 года
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В 2007-м началась долгая история сериала «Папины дочки», где Волкова играла эксцентричную Антонину Семеновну Гордиенко — тещу Васнецова и бабушку девочек. Для соответствия образу женщине пришлось 266 серий носить парик.
Амплуа мамы взрослого героя или бабушки ребенка прочно закрепилось за Ольгой Владимировной. Позже она сыграла еще в десятках проектах, в том числе в комедийной франшизе «Мамы» и фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение».
В 2020-м году она появилась в сериалах ТНТ «Иванько», «Окаянные дни» и «В активном поиске». В 2021-м сыграла в картинах «Бабки», «Проклятый чиновник» и «Тайна Лилит». В 2023-м вышел новый сериал «Папины дочки», в котором актриса вернулась к своей роли. Проект оказался успешен, и его продлили на второй сезон.
Ольга Волкова. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Фамилия досталась актрисе от ее первого мужа, питерского кинооператора Леонида Волкова. Этот брак продлился недолго, но в нем успела родиться дочь Катя.
Затем звезда экрана недолго жила со своим коллегой и однофамильцем, народным артистом РСФСР Николаем Волковым. От него актриса родила сына Ивана. Оба ребенка Ольги Владимировны впоследствии пошли по стопам матери.
Также известно о романе Волковой с другим коллегой — Георгием Тараторкиным. Оба хотели создать семью, но мать мужчины выступила против «невестки с прицепом». Этот разрыв артистка переживала достаточно тяжело.
Однако судьба все же подарила ей долгий и счастливый брак — с петербургским театральным художником, заслуженным деятелем искусств Владимиром Ховралевым. Они прожили вместе более 30 лет. В 2015 году мужчины не стало. Волкова тяжело пережила утрату любимого человека, но нашла утешение в детях и внуках.
Ольга Волкова с детьми. Фото: соцсети
Актриса хочет оставаться на сцене как можно дольше, поэтому внимательно следит за своим здоровьем: занимается гимнастикой, плаванием и ходьбой, регулярно посещает врачей. От пластических операций звезда категорически отказалась, считая внешний возраст своим достоинством.
Интересные факты
Однажды во время работы в ТЮЗе, в ходе спектакля «Джельсомино в стране лжецов» на Ольгу Волкову с 10-метровой высоты упал глиняный горшок. Актриса получила травму головы, которая, по словам врачей, вполне могла оказаться смертельной. Этот инцидент звезда назвала своим вторым днем рождения. А затем появился и третий — когда в БДТ ее чуть не придавило обломками осыпавшейся крыши. Артистка ушла с опасного места буквально в последний момент.
В 2009 году актриса выпустила автобиографическую книгу «Ольга Волкова», а в 2013-м в печать вышла еще одна ее работа — «Перекрестки судьбы: о моем Доме, о моем Театре».
В 2012 году Волкова была ведущей передачи Первого канала «Между нами, девочками». Затем она снималась в скетч-шоу СТС «Нереальная история» и «Осторожно: дети!».