Любимая бабушка российских зрителей: творческий путь звезды «Папиных дочек» Ольги Волковой

В перезапуске «Папины дочки. Новые» на экран в роли бабушки героинь вернулась Ольга Волкова. У этой актрисы необычная творческая судьба: в молодости ее редко приглашали работать в кино, но после 40 режиссеры разглядели в ней амплуа строгой и уверенной в себе женщины — тещи или учительницы.

Детство и юность

Ольга Политова (Волковой она стала после замужества) родилась 15 апреля 1939 года в Ленинграде. У нее была настоящая театральная семья. Дедушка Иван Александрович Вольский стоял у истоков двух петербургских театров — «Кривой Джимми» и «Старинный водевиль». Остальные родные тоже были так или иначе тесно связаны со сценой и кино.

Жизнь девочки началась не только с военного времени, но и с семейной драмы. Ее отец был арестован по доносу. Мать чудом «отбила» супруга у советской системы, но их брак все равно трещал по швам. В итоге мужчина ушел в другую семью, и прежние близкие оборвали с ним связь. Однако дочурка продолжала тайком встречаться с папой.

По словам актрисы, именно родня научила ее смеяться над собой. Впоследствии режиссеры очень ценили чувство юмора Волковой, которое она передавала своим обаятельным героиням. Однако в детстве будущая звезда экрана не мечтала стать артисткой. Она росла хулиганистой девушкой и думала о карьере археолога.