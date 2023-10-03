Светлана Камынина: путь от банковского работника до успешной актрисы

Светлана Камынина в юности
Главный врач медицинского ситкома на канале ТНТ Светлана Камынина родилась 25 января 1979 г. в городе Дружковка Донецкой области Украины, но уже в раннем детстве родители увезли ее в Челябинск.
Мама будущей актрисы преподавала в школе, папа трудился в банке. Никто и подумать не мог, что Светлана выберет творческий путь.
Актриса Светлана Камынина на премьере фильма «Сквозь время». Фото: Global Look Press
Зарабатывать себе на жизнь Светлана Камынина начала еще в юности. Она выучила английский язык и стала репетитором. Помимо этого подрабатывала в челябинском кафе официанткой, писала объявления для газеты, а еще следила за порядком в студии художника по стеклу.
В детстве Света была полненькой, но после 9-го класса начала следить за своим питанием. У молодых метаболизм быстрее, поэтому уже скоро девушка приобрела стройные формы.
Светлана Камынина на 28-м российском кинофестивале «Кинотавр». Фото: Global Look Press
Высшее образование
Светлана пошла по стопам своего отца и подала документы в Московскую банковскую школу при Центробанке России. Отличница, она уже после второго курса перевелась на третий курс Всероссийского заочного финансово-экономического института.
Но была у Светы Камыниной детская мечта – стать актрисой...
Светлана Камынина во время съемок. Фото: социальные сети
Мечты должны сбываться: театральная реальность
Проработав в банке три года, Светлана наконец-то решилась начать осуществлять свою мечту и в 1999 году поступила на актерский факультет Международного славянского института.
Первыми преподавателями Светланы стали Геннадий Фролов и Иван Москвин-Тарханов. Учеба приносила массу удовольствия, но роли, которые давали новоиспеченной актрисе в студенческих спектаклях, были совсем не те, о которых она грезила. Вместо главных героинь Светлана из-за своего старшего возраста и крупных черт лица играла их мам.
Актриса Светлана Камынина в Сочи на кинофестивале «Кинотавр». Фото: Global Look Press
После окончания института Светлане пришлось несладко, она долго искала работу. Для того, чтобы выжить в Москве, устроилась на ресепшн в гостиницу.
Избушка на курьих ножках или Фанни Ардан
Свою первую эпизодическую роль Светлана получила в 2004 году в киноленте «Аэропорт».
В период с 2005 по 2006 годы Камынина дебютировала на сцене Московского ТЮЗа. В ее первой роли зрители толком и не увидели актрису, только слышали голос: она играла избушку на курьих ножках.
В это же время мелькнула в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...».
Актрисы Светлана Камынина и Инна Чурикова в роли дочери и матери. Фото: Global Look Press
В 2006 году Светлана присоединилась к труппе театра «Практика», а через год ее жизнь изменилась.
Началом головокружительной карьеры Камыниной послужило знакомство с французским режиссером Жоэлем Помра. Он ставил в Москве спектакль «Этот ребенок» и пригласил на роль Светлану. Игра актрисы была настолько яркой и экспрессивной, что зрители приходили на спектакль только ради нее. Успех стал прорывом в творчестве Светы.
Светлана Камынина в спектакле «Пиноккио». Фото: Global Look Press
В 2010 году Жоэль Помра снова приехал в Россию. На этот раз ставил «Пиноккио» в Центре Мейерхольда. Помня, какой фурор произвела Камынина, он, не раздумывая, пригласил актрису на роль.
Талант Светланы оценили и французские коллеги: они были в недоумении, почему такая талантливая актриса не получила должного признания на родине. Ее сравнивали с французской актрисой Фанни Ардан, отмечая сходство во внешности и манере игры.
Светлана Камынина на премии продюсеров АПКиТ. Фото: социальные сети
Карьера в кино
Мечтая о главных ролях, но получая только второстепенные, Камынина опустила руки и погрузилась в депрессию. Лишь роль Ленки в фильме «Бумер-2» помогла ей прийти в себя, снова поверить в свой актерский талант.
Именно здесь ее заметил режиссер Алексей Попогребский. Он предложил Светлане сыграть Катю Маслову в новой ленте «Простые вещи». Несмотря на то что актрисе было всего 26 лет, она согласилась исполнить роль зрелой женщины. Эта работа принесла ей через год номинацию на премию «Ника».
Светлана Камынина на съемках в Санкт-Петербурге. Фото: социальные сети
«Интерны»
Летом 2008 года начался период ошеломительного успеха Камыниной.
Она прошла кастинг на роль Анастасии Константиновны Кисегач в ситкоме «Интерны» на телеканале ТНТ, которая изначально планировалась проходной, но из-за зрительской симпатии была расширена.
Для съемок ситкома выстроили специальные павильоны на территории заброшенного завода, где установили частично арендованную, частично списанную медицинскую аппаратуру. Продюсер фильма Вячеслав Дусмухаметов, земляк Камыниной, по образованию был медиком, поэтому неудивительно, что проект получился впечатляющим.
Светлана Камынина в роли главного врача Кисегач. Фото: кадр из телесериала «Интерны»
На съемочной площадке «Интернов» к Камыниной пришла долгожданная популярность. За игру в ленте Светлана получила «Золотого носорога».
Камынина — популярная актриса
Посыпались главные и ведущие роли. В 2011 году Светлана Камынина сыграла в ленте «Дело гастронома № 1», затем в детективном фильме «Откровения» и мелодраме «Анютино счастье».
Светлана Камынина с Аней Пармас и Машей Шалаевой. «Кинотавр 2016». Фото: социальные сети
Через 4 года зрители увидели актрису в проекте «Страна ОЗ», главную роль в котором исполнили Гоша Куценко и Яна Троянова, а в 2016-м она стала участницей телепроекта «Киношоу». Вместе с коллегами Александром Носиком, Ириной Медведевой и Вячеславом Манучаровым воссоздавала сценки и вокальные номера из советских фильмов.
В октябре 2018 года был опыт ведущей роли в веб-сериале «В постели» о поисках любви и взаимопонимания.
Светлана Камынина и Алексей Воробьев на «Киношоу». Фото: социальные сети
Драматическая актриса
В сериале «Фитнес» Светлана Камынина сыграла роль владелицы похоронного бюро и хозяйки фитнес-клуба SuperFit Беллы Ренатовны Файзуллиной. Примерила образ семейного психолога в «Секретах семейной жизни».
В 2019 году актриса появилась в комедии «Давай разведемся», а весной 2020 года — в телесериале «Проект «Анна Николаевна», где Зоя Бербер сыграла андроида-полицейского. В съемках также приняли участие Сергей Гармаш, Маруся Климова и другие.
Светлана Камынина в роли прокурора. Фото: кадр из сериала «Добро пожаловать в семью»
Несмотря на то что успех ей принесла комедийная роль, Светлана мечтала стать драматической актрисой. Когда ей предложили сняться в криминальной комедии «Добро пожаловать в семью», где она должна исполнить роль прокурора, Света согласилась с удовольствием.
Это был новый опыт, Камынина никогда раньше не снималась в подобных жанрах. Время съемок совпало с периодом пандемии, а снимали преимущественно в Минске, поэтому пересекать границу приходилось часто. Несмотря на это, сериал закончили вовремя.
Актриса сериала «Интерны» Светлана Камынина. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Личная жизнь Светланы остается загадкой. Она не замужем и не имеет детей. Сама актриса говорит, что похожа на Людмилу Прокофьевну Калугину из «Служебного романа». В прошлом у нее был гражданский брак, но официально замуж так и не выходила.
На съемках рекламной кампании сериала «Интерны» Светлана Камынина. Фото: социальные сети
Увлечения
Светлана много путешествует. Она уже посетила страны Европы, Китай и Таиланд. Самые яркие впечатления Светлана получила во время поездки в Венецию, во время периода «высокой воды».
Светлана Камынина в путешествии. Фото: социальные сети
Путешествие в Индию сильно повлияло на Камынину, частично изменив ее взгляды на жизнь. По совету Вадима Демчога она отказалась от мяса, начала заниматься духовными практиками Востока, йогой и медитировать.
Ее большая мечта – побывать в Бутане и Исландии.
Светлана Камынина на отдыхе. Фото: социальные сети
Кроме кинокарьеры, Камынина занимается коучингом и позиционирует себя как специалист по развитию карьеры.
Светлана Камынина на своем тренинге. Фото: социальные сети
Актриса сегодня
В фильмах актрису часто можно было увидеть в образе независимых личностей, которые не нуждаются ни в какой поддержке для своего счастья. Но когда находится правильный мужчина, эти убеждения рушатся. Так произошло с персонажем Камыниной в сериале «Просто Михалыч», где брутального героя сыграл Владимир Епифанцев.
Светлана Камынина — актриса и карьерный коуч. Фото: социальные сети
Камынина встретила Епифанцева в проекте «Два холма», который был снят в 2023 году. Она сыграла роль «мэрки» в городе, населенном исключительно женщинами, а Епифанцев — вожака «приматов», отлученных от цивилизации.
Светлана Камынина в гримерной перед съемками. Фото: социальные сети
На осень 2023 года запланирована премьера сиквела «Добро пожаловать в семью 2. Повар из Неаполя», где главных героев столкнут с криминальным миром итальянской мафии. В актерском составе появился итальянский актер Алессандро Демченко.