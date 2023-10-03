Светлана Камынина: путь от банковского работника до успешной актрисы

Светлана Камынина в юности

Главный врач медицинского ситкома на канале ТНТ Светлана Камынина родилась 25 января 1979 г. в городе Дружковка Донецкой области Украины, но уже в раннем детстве родители увезли ее в Челябинск.

Мама будущей актрисы преподавала в школе, папа трудился в банке. Никто и подумать не мог, что Светлана выберет творческий путь.