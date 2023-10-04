Человек с черным поясом по каратэ: путь к успеху звезды боевиков 80-х Чака Норриса

Звезда кино и телевидения

Хотя ранее Норрис снялся в одном коротком фильме, большее влияние на зрителей Норрис оказал в фильме 1972 года «Путь дракона» (также известном в Соединенных Штатах как «Возвращение дракона»).

Одним из самых ярких моментов фильма была сцена боя между Норрисом и звездой боевых искусств Брюсом Ли, поставленная в знаменитом римском Колизее. В 1977 году Норрис получил свою первую главную роль в боевике «Правонарушитель».

Зрителям кино нравилось наблюдать, как он вершит быстрое правосудие над плохими парнями в таких фильмах, как «Черные тигры» и «Вынужденная месть».

В фильме «Без вести пропавшие» (1984) Норрис сыграл бывшего военнопленного, который возвращается во Вьетнам, чтобы освободить других солдат, все еще находящихся в плену. Он снял этот фильм и его продолжения как дань уважения своему младшему брату Виланду, который погиб в бою во Вьетнаме.

Норрис получил более теплые отзывы за свой полицейский фильм «Кодекс молчания» (1985) и объединился с легендарным крутым парнем Ли Марвином для военного боевика «Дельта Форс» (1986). Кассовая привлекательность Норриса, однако, начала угасать к началу 1990-х годов.

Больше не снимаясь в популярных фильмах, он переключился на телевидение с сериалом «Уокер: Техасский рейнджер». Норрис играл Корделла Уокера, почетного борца с преступностью, в течение восьми лет.

У сериала было много поклонников, и он все еще хорошо держался в рейтингах, когда его сняли с эфира в 2001 году. С тех пор Норрис сыграл несколько актерских ролей. Он также выступал в качестве представителя продукта, появляясь в рекламных роликах для тренажеров.