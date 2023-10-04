Человек с черным поясом по каратэ: путь к успеху звезды боевиков 80-х Чака Норриса

Кто такой Чак Норрис?
Чак Норрис начал изучать боевые искусства в Корее в 1950-х годах. В то время он служил в ВВС США. Вернувшись домой, Норрис вскоре открыл свою студию каратэ.
Он переключился на кино в 1970-х годах, появившись с Брюсом Ли в фильме «Путь дракона». Норрис стал популярной звездой боевиков в 1980-х годах и снялся в своем собственном телесериале в 1990-х годах.
Чак Норрис 1 июня 1981 г. Палос-Вердес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Старший из трех мальчиков, Чак Норрис однажды описал себя как «застенчивого ребенка, который никогда ни в чем не преуспевал в школе». Его отец был алкоголиком, который практически исчез из жизни Норриса после развода его родителей.
В возрасте 10 лет Норрис переехал со своей матерью и братьями в Калифорнию. Там он учился в средней школе Северного Торранса.
Норрис женился на своей школьной возлюбленной Дайан Холечек в 1958 году — в тот же год, когда он поступил на службу в ВВС США. Находясь на авиабазе Осан в Южной Корее, он начал изучать боевые искусства. Он уволился со службы в 1962 году и начал работать инструктором по каратэ.
Чак Норрис практикует удар ногой с разворота, 1 июня 1981 года, Палос-Вердес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Эксперт по боевым искусствам
В 1960-х Норрис открыл более 30 студий каратэ. Он обучал нескольких знаменитостей, включая Присциллу Пресли и актера Стива Маккуина. Маккуин поощрял своего учителя попробовать себя в актерском мастерстве.
Помимо того, что Норрис был инструктором, он также был яростным соперником. Он участвовал в многочисленных турнирах по боевым искусствам и выиграл многие соревнования, в которых участвовал.
Норрис завоевал свой первый титул чемпиона мира по каратэ в среднем весе в 1968 году. Доказав, что является одним из величайших бойцов в боевых искусствах, он защищал этот титул еще пять раз. Он решил завершить карьеру после своей победы в 1974 году.
Чак Норрис и Дэвид Кэррадайн в фильме «Одинокий волк МакКуэйд» (1983). Фото: Global Look Press
Звезда кино и телевидения
Хотя ранее Норрис снялся в одном коротком фильме, большее влияние на зрителей Норрис оказал в фильме 1972 года «Путь дракона» (также известном в Соединенных Штатах как «Возвращение дракона»).
Одним из самых ярких моментов фильма была сцена боя между Норрисом и звездой боевых искусств Брюсом Ли, поставленная в знаменитом римском Колизее. В 1977 году Норрис получил свою первую главную роль в боевике «Правонарушитель».
Зрителям кино нравилось наблюдать, как он вершит быстрое правосудие над плохими парнями в таких фильмах, как «Черные тигры» и «Вынужденная месть».
В фильме «Без вести пропавшие» (1984) Норрис сыграл бывшего военнопленного, который возвращается во Вьетнам, чтобы освободить других солдат, все еще находящихся в плену. Он снял этот фильм и его продолжения как дань уважения своему младшему брату Виланду, который погиб в бою во Вьетнаме.
Норрис получил более теплые отзывы за свой полицейский фильм «Кодекс молчания» (1985) и объединился с легендарным крутым парнем Ли Марвином для военного боевика «Дельта Форс» (1986). Кассовая привлекательность Норриса, однако, начала угасать к началу 1990-х годов.
Больше не снимаясь в популярных фильмах, он переключился на телевидение с сериалом «Уокер: Техасский рейнджер». Норрис играл Корделла Уокера, почетного борца с преступностью, в течение восьми лет.
У сериала было много поклонников, и он все еще хорошо держался в рейтингах, когда его сняли с эфира в 2001 году. С тех пор Норрис сыграл несколько актерских ролей. Он также выступал в качестве представителя продукта, появляясь в рекламных роликах для тренажеров.
Чак Норрис и Брюс Ли. Фото: кадр из к/ф «Путь дракона» (1972)
Филантроп и активист
Норрис долгое время поддерживал многочисленные благотворительные организации, включая Фонд «Загадай желание» и United Way. В 1992 году Норрис основал свою собственную благотворительную организацию под названием Kickstart с помощью президента Джорджа Буша-старшего. Kickstart обучает учащихся средней школы боевым искусствам, чтобы научиться уважению и дисциплине и повысить их самооценку.
Политически консервативный Норрис проводил предвыборную кампанию от имени кандидатов-республиканцев. Он поддерживал Джорджа Буша на президентских выборах 1988 года и Майка Хакаби в гонке 2008 года за выдвижение от республиканской партии. Сторонник второй поправки к Конституции, Норрис сотрудничал с Национальной стрелковой ассоциацией в противодействии некоторым законодательным актам, ограничивающим владение оружием.
Кроме тогго, Норрис написал несколько книг. В 1988 году он опубликовал свою автобиографию «Секрет внутренней силы», которая стала бестселлером.
Несколько лет спустя Норрис написал книгу по самопомощи «Тайная сила внутри: дзен-решения реальных проблем». В 2007 году Норрис был удостоен звания почетного морского пехотинца США за многолетнюю поддержку военных, в частности раненых военнослужащих.
Актер и звезда боевых искусств Чак Норрис подписывает копии своей новой книги, 6 ноября 2009 г. Риджвуд, Нью-Джерси. Фото: Global Look Press
Телепередача
Чак Норрис стал ведущим телепередачи про военные автомобили. Некоторые из самых инновационных и умопомрачительных автомобилей помогают военным разбивать асфальт и пересекать местность по всему миру.
От грузовика-амфибии, способного в мгновение ока преодолевать морские глубины, до шестиколесного «Хамви», огневая мощь которого превосходит огневую мощь некоторых танков, — Норрис проведет зрителей по самым диким автомобилям в истории вооруженных сил в часовом специальном выпуске «Недели исторических автомобилей» «Эпическое руководство Чака Норриса по военной технике».
Чак Норрис в фильме «Неудержимые 2» (2012). Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Норрис был женат дважды. У него трое детей от первого брака с Дианой Холечек. Пара развелась в 1988 году. В 1998 году Норрис женился на Джине О'Келли, и три года спустя у них родились близнецы.
Норрис любит скорость и участвовал в соревнованиях на моторных лодках. В 1997 году он достиг важной вехи в боевых искусствах, став первым человеком в Западном полушарии, получившим титул гроссмейстера с черным поясом 8-й степени.
Чак и Джина Норрис выступают с презентацией во время благотворительного мероприятия, 24 ноября 2018 г. Будапешт, Венгрия. Фото: Global Look Press