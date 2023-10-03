Сноуборд — его жизнь: почему Вик Уайлд бросил Америку ради России

Вик Уайлд. Фото: соцсети 

37-летний спортсмен теперь не только катается на сноуборде, но и проходит испытания в реалити-шоу для звезд.

Вик Уайлд смог полюбить чужую страну и стать там своим. Любовь привела спортсмена в Россию, хотя родился сноубордист в США.

Детство и юность 

Вик Уайлд появился на свет 23 августа 1986 года в Уайт-Сэлмоне, штат Вашингтон. О ранних годах жизни будущей звезды спорта известно мало.

Уже в семь лет Вик понял, что безумно влюблен в спорт. Мальчик быстро освоил управление сноубордом. И вскоре тренеры заметили талантливого мальчика.

В 14 лет Вик Уайлд стал членом юношеской сборной США. После школы Вик окончил Вестминстерский колледж в Солт-Лейк-Сити. Однако диплом был не нужен Уйалду, так как он выбрал спорт в качестве профессии.

Вик Уайлд с братом в детстве. Фото: соцсети 

Старт спортивной карьеры

Когда Вик перешел в ряды взрослой команды, он показал хорошие результаты в параллельном слаломе – одной из дисциплин сноуборда.

И с 2005 года Уайлда выставляли на Кубках мира, где он демонстрировал высокие результаты. Он даже попал в двадцатку сильнейших сноубордистов на Кубке мира. На Вика возлагали большие надежды.

Вик Уайлд после тренировки. Фото: соцсети 

Вот только сезон 2009/2010 оказался неудачным для Вика. Уайлд не показал тот результат, на который надеялись его тренеры и болельщики.

Таким же оказался 2010/2011 сезон. И для национальной федерации по сноуборду Уайлд стал неинтересным спортсменом.

Продолжение карьеры в Росиии 

В 2011 году Вик Уайлд принял решение переехать в Россию и выступать под другим флагом. Получив второе гражданство, Вик занял третье место на Кубке мира.

Вик Уайлд в России. Фото: соцсети 

В 2014 году Вика уже рассматривали как одного из претендентов на золотую медаль в сочинской Олимпиаде. Главным конкурентом спортсмена был швейцарец Невин Галмарини.

К слову, Уайлд действительно смог стать лидером в Сочи. Для России победа Вика обернулась первой золотой наградой в сноубординге.

И в параллельном слаломе Вик завоевал вторую золотую медаль подряд.

Вик Уайлд на Олимпиаде. Фото: соцсети 

Зато на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Вик Уайлд выбыл в 1/8 финала. Сам спортсмен заявлял, что из-за допинг-скандала вокруг национальной сборной он потерял желание сражаться и выигрывать.

В 2019 году у спортсмена продолжились неудачи – на Кубке мира Вик получил лишь 19-е место.

То же произошло в 2020 году. Ограничения из-за пандемии вынудили Уайлда тренироваться в Европе. Поэтому он не смог должным образом подготовиться к соревнованиям.

Все это повлияло на то, что в 2021 году Вик сообщил о планах завершить карьеру.

Однако Олимпиада-2022 в Пекине показала, что Вика Уайлда рано списывать со счетов. Он стал третьим и от счастья не смог сдержать слез.

Несмотря на свои обещания оставить спорт, Вик этого не сделал. Уайлд весной 2023-го стал поговаривать об открытии собственной академии. А осенью этого же года Уйалд появился в шоу «Новые звезды в Африке».

Вик Уайлд в шоу «Новые звезды в Африке». Фото: соцсети 

Личная жизнь

В 2009 году Вик Уайлд познакомился с российской сноубордисткой Аленой Заварзиной. Они встретились на Кубке мира. А спустя два года Уайлд стал жить в России.

Первое время, несмотря на свои травмы, Заварзина стала личным наставником возлюбленного.

Алена Заварзина и Вик Уайлд. Фото: соцсети 

В 2011 году пара поженилась. Однако в 2018 году Заварзина ушла из спорта и поступила в лондонский Central Saint Martins.

Вика увлеклась профессией дизайнера. Поэтому между влюбленными стала образовываться пропасть из-за разных интересов. Это привело Алену и Вика к разводу в 2021 году.

После развода Вик начал роман с другой русской девушкой. Ее личность он не раскрывает.

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