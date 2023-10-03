Сноуборд — его жизнь: почему Вик Уайлд бросил Америку ради России

Зато на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Вик Уайлд выбыл в 1/8 финала. Сам спортсмен заявлял, что из-за допинг-скандала вокруг национальной сборной он потерял желание сражаться и выигрывать.

В 2019 году у спортсмена продолжились неудачи – на Кубке мира Вик получил лишь 19-е место.

То же произошло в 2020 году. Ограничения из-за пандемии вынудили Уайлда тренироваться в Европе. Поэтому он не смог должным образом подготовиться к соревнованиям.

Все это повлияло на то, что в 2021 году Вик сообщил о планах завершить карьеру.

Однако Олимпиада-2022 в Пекине показала, что Вика Уайлда рано списывать со счетов. Он стал третьим и от счастья не смог сдержать слез.

Несмотря на свои обещания оставить спорт, Вик этого не сделал. Уайлд весной 2023-го стал поговаривать об открытии собственной академии. А осенью этого же года Уйалд появился в шоу «Новые звезды в Африке».