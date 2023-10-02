Поломанная судьба и желание стать леди: кто такая Татьяна Каширина

В жизни этой 28-летней девушки уже произошло много неприятных событий: потеря сестры, моральное и физическое насилие. Татьяна не могла справиться с этим самостоятельно, поэтому обратилась к специалистам программы «Пацанки».

Детство и юность

Татьяна Каширина родилась 24 июня 1995 года в Новокузнецке. Тане только исполнилось полгода, а ее маму лишили родительских прав.

Так Каширина оказалась в детском доме города Кемерово. В интернате над Татьяной Кашириной издевались воспитатели, которые применяли не только эмоциональное, но физическое насилие.