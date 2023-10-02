Поломанная судьба и желание стать леди: кто такая Татьяна Каширина

В жизни этой 28-летней девушки уже произошло много неприятных событий: потеря сестры, моральное и физическое насилие. Татьяна не могла справиться с этим самостоятельно, поэтому обратилась к специалистам программы «Пацанки».
Детство и юность
Татьяна Каширина родилась 24 июня 1995 года в Новокузнецке. Тане только исполнилось полгода, а ее маму лишили родительских прав.
Так Каширина оказалась в детском доме города Кемерово. В интернате над Татьяной Кашириной издевались воспитатели, которые применяли не только эмоциональное, но физическое насилие.
Татьяна Каширина в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Татьяна до сих пор не простила маму за испорченное детство.
Каширина знала, что у нее есть сестра Аня. Но встретиться с родственницей не удалось. Девочка погибла в возрасте одного года после падения с лестницы.
Спорт
Татьяну спасали от негативных эмоций тренировки. С ранних лет Каширина занималась вольной борьбой в кемеровской ДЮСШ № 4.
Она показала себя с лучшей стороны на соревнованиях всероссийского и европейского уровней. Например, в 2009 году Татьяна Каширина стала чемпионкой России.
После этого Каширина вошла в состав юношеской национальной сборной. Вместе с командой Татьяна занимала призовые места на соревнованиях в Европе.
Татьяна Каширина на соревнованиях. Фото: соцсети
«Пацанки»
Со временем Кашириной не нравилась собственная агрессия. Ей захотелось измениться. Поэтому она подала заявку на участие в шестом сезоне проекта «Пацанки».
Девушку взяли в реалити-шоу. Каширина рассказала зрителю, что много лет чувствовала себя очень одинокой. Ей казалось, что она никому не нужна.
Еще Татьяна мечтала стать женственной. Но из-за издевательств в детстве Каширина стала вести себя, словно мужчина. Она боялась показаться слабой.
Татьяна Каширина с другими участницами проекта «Пацанки». Фото: соцсети
С участницами шоу «Пацанки» стали работать педагог по этикету Татьяна Полякова, психолог Лилия Шакалова, искусствовед Мария Третьякова и директор модельного агентства Лаура Лукина.
В первом выпуске Каширина отличилась тем, что стала доказывать превосходство при помощи кулаков.
Девушка даже сломала другой участнице Ларисе Кравцовой ключицу. Все дело в том, что Лариса называла себя и свою сестру Ольгу победительницами сезона. А Кашириной это не понравилось.
Лариса и Ольга Кравцовы. Фото: соцсети
За такое поведение Татьяне Кашириной сделали предупреждение. Участницу назвали самой кровожадной, но все равно зачислили в «Школу леди».
К слову, в финале выиграла золотую брошь и один миллион рублей именно Татьяна Каширина.