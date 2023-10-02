Родственник знаменитости: чем занимается Артем Юнусов и кем он приходится Тимати

Артем Юнусов — младший брат рэп-исполнителя Тимати. В клубной среде он известен как DJ Temniy. Несмотря на большую популярность старшего родственника, Артем Юнусов не остается в тени и тоже считается завидным женихом.

Детство и юность

Артем Юнусов родился 19 февраля 1987 года. Отцом Артема является успешный бизнесмен Ильдар Вахитович Юнусов. А мама Артема Юнусова — блогер Симона Яковлевна Червоморская (Юнусова).

Еще у Артема есть брат Тимур, который старше его на четыре года. Когда Артему было 9 лет, а Тимуру 13, их отец и мать развелись. Несмотря на это, мальчики ни в чем не нуждались.

Симона Юнусова развивала в детях творческое начало, а отец учил самостоятельности.