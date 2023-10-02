Родственник знаменитости: чем занимается Артем Юнусов и кем он приходится Тимати

Артем Юнусов — младший брат рэп-исполнителя Тимати. В клубной среде он известен как DJ Temniy. Несмотря на большую популярность старшего родственника, Артем Юнусов не остается в тени и тоже считается завидным женихом.
Детство и юность
Артем Юнусов родился 19 февраля 1987 года. Отцом Артема является успешный бизнесмен Ильдар Вахитович Юнусов. А мама Артема Юнусова — блогер Симона Яковлевна Червоморская (Юнусова).
Еще у Артема есть брат Тимур, который старше его на четыре года. Когда Артему было 9 лет, а Тимуру 13, их отец и мать развелись. Несмотря на это, мальчики ни в чем не нуждались.
Симона Юнусова развивала в детях творческое начало, а отец учил самостоятельности.
Тимур Юнусов в детстве с братом и мамой. Фото: соцсети
Мать Тимура и Артема рассказывала, что мальчики росли озорниками. Каждый из них с ранних лет чувствовал себя лидером.
Еще в детстве у Артема Юнусова определили врожденный музыкальный слух. Однако мальчик не пошел по стопам старшего брата и не стал учиться в музыкальной школе.
Карьера и творчество
К слову, в осознанном возрасте музыка все же увлекла Артема так, что он сделал ее своей профессией. Правда, Артем Юнусов не поет на сцене, а управляет музыкой за диджейским пультом.
Артем Юнусов с Егором Кридом в клубе. Фото: соцсети
Еще в школе Артем стал осваивать творчество диджея. А в 2006 году Юнусов заметно преуспел на этом поприще, выступая на московских вечерниках под псевдонимом DJ Temniy.
Как и Тимати, Артем Юнусов занимается не только музыкой. Артем помогал брату в организации работы сети ресторанов Black Star.
А позже у Артема появился другой проект — Chicken Mafia. Заведение фастфуда открылось в Москве в 2020 году. На открытии ресторана собралось много звезд, в том числе блюда из курицы оценили продюсер Яна Рудковская и король эстрады Филипп Киркоров.
Артем Юнусов, Симона Юнусова, Тимати с дочкой Алисой, а также Яна Рудковская и Филипп Киркоров с сыном Мартином. Фото: соцсети
Личная жизнь
У Артема Юнусова были отношения с участницей проекта «Дом-2» Лизой Кутузовой.
Ему приписывали отношения с моделью и мастером татуажа Любовью Лишневской.
Связывали романтические отношения Артема Юнусова и с финалисткой шоу «Холостяк» Викторией Коротковой.
Лиза Кутузова, Любовь Лишневская, Виктория Короткова. Фото: соцсети
Однако Артем Юнусов все еще не женился. Он так и не встретил ту единственную, которую был бы готов познакомить с родителями.