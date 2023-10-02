Измены, молодые любовники и новые похождения Алены Свиридовой: бурная личная жизнь «розового фламинго»

«Бедная овечка», о которой пела Алена Свиридова, — это не про нее. Скорее, певицу можно сравнить с другим персонажем ее песни — «розовым фламинго»: она такая же яркая, экзотичная и смелая.
Дочь военного летчика
Алена Свиридова в детстве. Фото: соцсети
Будущая певица родилась 14 августа 1962 года в крымском городе Керчь, в семье военного летчика и сотрудницы местной радиостанции. Алена Леонова (девичья фамилия артистки) была не единственным ребенком: родители воспитывали еще младшего сына, Алексея. Некоторое время назад появились слухи о том, что у нее есть сестра-близнец. На самом деле это не так: у певицы имеется только двоюродная сестра.
Еще ребенком Алена вместе с семьей перебралась сначала в Краснодарский край, а потом в Минск. Там она окончила школу и поступила на музыкально-педагогический факультет вуза. Уже тогда девушка начала петь, она выступала в ансамбле, гастролируя по окрестным городам.
Начало музыкальной карьеры
Алена Свиридова в юности. Фото: соцсети
Тогда же Алена записала свои первые песни — ей нравилось сочинять музыку и слова, а потом исполнять собственные произведения. Они прозвучали на «Минском радио». Окончив институт, девушка стала концертмейстером, а затем ее приняли актрисой в драмтеатр. Помимо этого, она продолжала петь — выступала на «разогреве» у известных музыкантов.
Самые известные песни
Однажды ее увидел на сцене директор Богдана Титомира — и сделал предложение, от которого молодая певица не смогла отказаться: перебраться в Москву. В 1993 году Алена выпустила свои первые хиты — «Высота» и «Просто кончилась зима». Но настоящим прорывом для нее стала песня «Розовый фламинго», занявшая первые строчки хит-парадов.
Потом Алена подкрепила этот успех дуэтом с Валерием Леонтьевым и фотосессией для «Плейбоя». Зрители услышали ее новые композиции — «Бедная овечка» и «Приду к тебе на помощь», а затем певица исполнила одну из ролей в «Старых песнях о главном».
Телешоу и «Секрет на миллион»
Алена с первым мужем, Сергеем Свиридовым. Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»
Алена Свиридова часто радует поклонников своим участием в телепроектах. В середине 2000-х она появилась в программе «Розыгрыш», потом удивила своим мастерством перевоплощения в шоу «Один в один». Она исполняла песни в проекте «Три аккорда», а в «Секрете на миллион» поделилась с Лерой Кудрявцевой и зрителями самыми сокровенными тайнами личной жизни. Много интересного рассказала артистка и в программе «Сегодня вечером», а в феврале 2021 года ее можно было увидеть на шоу «Точь-в-точь».
Доходы Алены Свиридовой
Несколько лет назад Алена Свиридова раскрыла размер своей пенсии: как заслуженная артистка России, она получает 41 тысячу рублей. При этом, по данным СМИ, артистка берет 750 тысяч рублей за выступление на корпоративе.
Сергей Свиридов и сын Василий
Алена Свиридова с сыном Василием. Фото: соцсети
Еще студенткой Алена познакомилась с Сергеем Свиридовым и вышла за него замуж. Сергей работал химиком и был на восемь лет старше Алены. Свободные взгляды Алены подверглись критике окружающих.
«Тогда, если ты влюбилась и с мужчиной спишь, нужно было жениться», — объясняла певица свое решение выйти за Сергея замуж.
К тому моменту, как она получила диплом, у нее уже был сын, которого назвали Василием. Но хранить верность мужу у нее не получилось: Алена влюбилась в актера по имени Артур, изменила Сергею, и сама ему призналась, после чего сохранять отношения стало невозможным, и они расстались.
Когда сыну исполнилось восемь лет, Алена оставила его на бывшего мужа и уехала в Москву — строить карьеру певицы. Она забрала мальчика только через четыре года.
«Сын мне говорил, что я его бросила. Есть ощущение, что я не дала ему достаточно любви», — откровенничала артистка в интервью.
Василий уже давно живет в Канаде, Алена иногда приезжает к нему в гости.
Замужем за американцем
Алена Свиридова и Генри Пикок. Фото: кадр из программы «Алена Свиридова. Жена. История любви». youtube.com
В конце 90-х Алена стала женой американского дипломата Генри Пикока. Он влюбился в нее без памяти и готов был бросить ее ногам целый мир — делал дорогие подарки, устроил роскошную свадьбу на Карибах… Но спустя два года они расстались: по словам Алены, она была не готова погружаться в домашнее хозяйство и становиться примерной женой.
Дмитрий Мирошниченко и сын Григорий
Алена Свиридова и Дмитрий Мирошниченко. Фото: Андрей Кара / КП
В 2002 году Алена в числе других участниц телепроекта «Гарем» отправилась в Кению. Там ее настигла новая любовь. Ее избранника звали Дмитрий Мирошниченко, он работал манекенщиком и был ровесником ее сына. Отношения напоминали качели: они то расходились, то снова мирились… В итоге у пары родился сын Григорий. Но это не помогло скрепить отношения. Когда мальчику исполнилось три года, Свиридова ушла от Дмитрия. Позднее Григорий окончил кадетскую школу.
Давид Варданян — любовь без обручального кольца
Алена Свиридова с сыном Григорием и Давидом Варданяном. Фото: Борис Кудрявов / КП
Своего нового избранника певица представила публике в 2012 году. Мужчину зовут Давид Варданян, он моложе Алены на 16 лет, однако пара выглядит вполне гармонично. Алена и Давид — частые гости светских мероприятий, они бывают на премьерах и фестивалях. Судя по всему, у них счастливый союз. Но, несмотря на это, Алена Свиридова не торопится замуж: по ее словам, у нее слишком велика тяга к свободе и она не хочет никаких ограничений в виде обручального кольца.
Секреты красоты Алены Свиридовой
Алена Свиридова. Фото: Global Look Press
Алене Свиридовой исполнился 61 год, но ее внешность продолжает оставаться яркой и привлекательной. При росте 175 см она сохраняет вес примерно 55 кг. Артистка объясняет, что обязана этим здоровому образу жизни, который ведет всю жизнь, и любовью к спорту и танцам. Многие убеждены в том, что она сохранила молодой вид благодаря пластической хирургии, однако она сама отрицает это.
«Я делала уколы красоты, ультразвуковые процедуры — этого не скрываю. Но принципиально против пластической хирургии: от нее не бывает хороших результатов, потому что люди не останавливаются никогда и после многочисленных операций моложе не становятся. Поэтому нужно расслабиться и с удовольствием принять себя», — утверждает исполнительница хита «Розовый фламинго».
Новые проекты и новая профессия
Алена продолжает петь на сцене, в апреле 2023 года состоялось несколько ее концертов. Кроме того, певица появилась в проекте «Две звезды. Отцы и дети» на телевидении. Зрители увидели ее в этом шоу вместе с младшим сыном — Григорием Мирошниченко.
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А еще Свиридова решила получить новую профессию и поступила для этого на режиссерско-сценарные курсы. Она планирует снять фильм в родном Крыму. В свободное время звезда много путешествует, причем ее любимый вид отдыха — на природе, с палаткой, у костра. Может быть, именно природа и дает ей силы и энергию, необходимые для такого активного образа жизни. И вдохновляет на создание новых песен, которыми Алена Свиридова радует своих поклонников.