Измены, молодые любовники и новые похождения Алены Свиридовой: бурная личная жизнь «розового фламинго»

Будущая певица родилась 14 августа 1962 года в крымском городе Керчь, в семье военного летчика и сотрудницы местной радиостанции. Алена Леонова (девичья фамилия артистки) была не единственным ребенком: родители воспитывали еще младшего сына, Алексея. Некоторое время назад появились слухи о том, что у нее есть сестра-близнец. На самом деле это не так: у певицы имеется только двоюродная сестра.

Еще ребенком Алена вместе с семьей перебралась сначала в Краснодарский край, а потом в Минск. Там она окончила школу и поступила на музыкально-педагогический факультет вуза. Уже тогда девушка начала петь, она выступала в ансамбле, гастролируя по окрестным городам.

Начало музыкальной карьеры

