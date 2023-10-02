Бизнес-леди с чувством стиля: чем была знаменита Алла Вербер

Алла Вербер поставляла модные одежду и аксессуары для дорогих бутиков в России. Она была одной из самых успешных бизнес-леди страны, имела непревзойденное чувство стиля.

Ее карьера в фэшн-индустрии началась в 18 лет. Но модой Алла Вербер заинтересовалась еще в раннем возрасте.

Детство и юность

Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде.

Отец Аллы Вербер был стоматологом и руководил зубопротезным отделением. Мать тоже работала в медицине.

В детстве вместе с сестрой Ириной Алла Вербер часто любовалась театральными спектаклями и заслушивалась классической музыкой в консерватории.