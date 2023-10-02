Бизнес-леди с чувством стиля: чем была знаменита Алла Вербер

Алла Вербер поставляла модные одежду и аксессуары для дорогих бутиков в России. Она была одной из самых успешных бизнес-леди страны, имела непревзойденное чувство стиля.
Ее карьера в фэшн-индустрии началась в 18 лет. Но модой Алла Вербер заинтересовалась еще в раннем возрасте.
Детство и юность
Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде.
Отец Аллы Вербер был стоматологом и руководил зубопротезным отделением. Мать тоже работала в медицине.
В детстве вместе с сестрой Ириной Алла Вербер часто любовалась театральными спектаклями и заслушивалась классической музыкой в консерватории.
Алла Вербер в детстве. Фото: соцсети
Алле Вербер нравилось выбираться в свет. Потому что родители выдавали на этот случай парадный наряд.
Пока родителей не было дома, Алла Вербер с сестрой наряжались как хотели. Будущая бизнесвумен обожала примерять водолазки с короткими юбками и сапоги на каблуках.
Карьера
Родители Вербер хотели, чтобы девочка поступила в медучилище. После восьмого класса Алла Вербер действительно стала получать медицинское образование.
Но уже тогда Вербер понимала, что она создана для другого. Мечтой Аллы Вербер было работать в модном магазине. К слову, в СССР их было очень мало. А родители Вербер считали, что дочка задумывается о непрестижной профессии.
Алла Вербер с мамой. Фото: соцсети
В 1976 году семья Аллы Вербер иммигрировала в Австрию. А после Австрии они переехали на историческую родину в Израиль, так как по национальности были евреями.
Дальше Вербер оказалась в Канаде. Но по-настоящему Алла Вербер полюбила Италию и ее столицу Рим. Позже Алла Вербер будет в городе модных вещей без родителей.
Спустя три месяца пребывания в Италии Алла Вербер нашла работу в бутике. Она не знала итальянского, а по-английски говорила не так бегло. Но все же Вербер смогла понравиться менеджеру, который оценил привлекательную внешность эмигрантки из России.
Однако Алла Вербер проработала в Италии недолго. Отец девушки решил, что ей пора возвращаться в Канаду.
Алла Вербер в бутиках. Фото: соцсети
Уже в 19 Алле Вербер вновь посчастливилось работать в бутике. В Монреале Вербер показала свои знания о мире моды. Она не только продавала вещи, но и оформляла витрины и одевала манекены.
Владельцы бутика заметили талант Вербер, поэтому вскоре она начала ездить на переговоры со знаменитыми дизайнерами. Алле Вербер доверили поставлять новые коллекции.
Когда у Вербер появились связи, она попросила деньги у родителей и открыла в Монреале собственный магазин. К этому времени у Аллы Вербер закончился неудачный брак и осталась на руках годовалая дочка. Это не помешало Вербер получить профильное образование, отучившись два года на факультете менеджмента в Монреальском университете McGuill.
Свадьба Аллы Вербер. Фото: соцсети
Когда у Вербер появилось три магазина, ее заметила большая канадская компания Kmart, которая владела 124 бутиками. Владельцы этой организации предложили Вербер основать бренд московской швейной фабрики.
Алла Вербер вернулась в Россию. Позже она стала работать с ювелирным брендом Mercury. И также Алла Вербер возглавила отдел закупок в ЦУМе.
Алла Вербер. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
С первым мужем Соломоном Тенсером Алла Вербер познакомилась в Канаде. Они вместе прожили три года. В этом союзе у Вербер родилась дочь Екатерина.
А в 1994 году Алла Вербер познакомилась с бизнесменом Давидом Авербахом. Он руководил организацией по производству пищевых продуктов. От этого брака у Вербер не было детей.
Алла Вербер со вторым мужем. Фото: Global Look Press
Дочь Екатерина подарила Вербер внуков Мишель, Элизабет и Майкла.
Алла Вербер с дочерью Екатериной и внуками. Фото: соцсети
Смерть
Алла Вербер умерла шестого августа 2019 года на 62 году жизни. Местом смерти стал итальянский город Форте-дей-Марми.
Журналистка Ксения Собчак узнала у семьи Вербер, что бизнесвумен стало плохо пятого августа и ее экстренно госпитализировали.
Медики диагностировали сепсис. С заражением крови стали бороться местные врачи. Но организм Аллы Вербер не справился с нагрузкой. Причиной смерти бизнес-леди стали анафилактический шок и обширный инфаркт.
К слову, в 50 лет Вербер диагностировали рак. Пять лет ушло на лечение. В последнее годы жизни у Вербер была ремиссия.