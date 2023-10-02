Комедийная звезда 90-х: как актер Джон Риттер добился успеха

Кем был Джон Риттер?

Джон Риттер был американским актером и комиком. Он появлялся в качестве гостя в «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Уолтонах» в 1970 году, «Отдел 5-0» в 1971 году и «Чертова служба в госпитале Мэш» в 1973 году, прежде чем получил роль Джека Триппера в «Трое — это компания».

Наряду с ведущим и главной ролью в различных специальных телевизионных программах, он основал свою собственную продюсерскую компанию в 1984 году. На большом экране он появился в нескольких комедиях.