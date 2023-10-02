Комедийная звезда 90-х: как актер Джон Риттер добился успеха

Кем был Джон Риттер?
Джон Риттер был американским актером и комиком. Он появлялся в качестве гостя в «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Уолтонах» в 1970 году, «Отдел 5-0» в 1971 году и «Чертова служба в госпитале Мэш» в 1973 году, прежде чем получил роль Джека Триппера в «Трое — это компания».
Наряду с ведущим и главной ролью в различных специальных телевизионных программах, он основал свою собственную продюсерскую компанию в 1984 году. На большом экране он появился в нескольких комедиях.
Актеры из сериала «Трое — это компания» (1976–1984) Джон Риттер, Сюзанна Сомерс, Джойс Дьюитт. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Джонатан Саутворт Риттер родился 17 сентября 1948 года в Бербанке, Калифорния. Сын кантри-певца и актера Текса Риттера и актрисы Дороти Фэй Саутворт, Риттер и его старший брат Том выросли в окружении шоу-бизнеса.
В детстве Риттер не стремился пойти по стопам своих родителей. Он учился в Голливудской средней школе и Университете Южной Калифорнии, где специализировался по психологии и изучал архитектуру.
Однако через два года его убедили записаться в класс драматургии, который вел ведущий драматический тренер и актриса Нина Фош. Вскоре он сменил специальность на театральное искусство, окончив его в 1971 году со степенью бакалавра изобразительных искусств в области драматургии.
Джон Риттер с Рикардо Монтальбан и Сюзанн Сомерс. 17 июня 1978 г. Фото: Global Look Press
Ранние роли
С 1968 по 1969 год Риттер появился в нескольких постановках в Европе, включая «Любовные письма», «Стеклянный зверинец» и «Как вам это понравится». Вернувшись в штаты, Риттер появлялся в качестве гостя в таких популярных телешоу, как «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Уолтоны» в 1970 году, «Отдел 5-0» в 1971 году и «Чертова служба в госпитале Мэш» в 1973 году, прежде чем получить роль Джека Триппера в популярном комедийном сериале 1977 года «Трое — это компания».
История о трех привлекательных одиночках, живущих в одной квартире в 1970-х годах, нашла отклик у телезрителей, которые влюбились в бестолкового и склонного к несчастным случаям мальчика по соседству. Его выступление принесло ему «Золотой глобус» в 1983 году и «Эмми» — в 1984 году.
«Настоящие мужчины» Денниса Фельдмана, в главных ролях Джон Риттер, Джеймс Белуши, 1987 г. Фото: Global Look Press
Наряду с ведущим и главной ролью в различных специальных телевизионных программах, включая программу ABC «Джон Риттер: в здравом уме и теле», Риттер в 1984 году основал собственную продюсерскую компанию Adam Productions.
Именно с Adam Productions Риттер выступил продюсером и сыграл главную роль в комедийно-драматическом фильме «Хуперман», за который он заслужил признание критиков.
На большом экране Риттер появился в нескольких комедиях, которые использовали его дар физического юмора. Среди них «Настоящие мужчины» в 1987 году и «Трудный ребенок» в 1990 году. Его фильмы пользовались скромным успехом на протяжении 1990-х годов. В 2001 году он получил премию Theatre World Award за роль в «Званом ужине».
Он снимался в телешоу «8 простых правил свиданий с моей дочерью-подростком» вместе с Кейли Куоко и Кэти Сагал с 2002 года до своей смерти в 2003 году.
Джон Риттер и Эми Ясбек (будущая жена). Фото: кадр из к/ф «Трудный ребенок» (1990)
Трагическая смерть
Риттер заболел во время съемок эпизода сериала «8 простых правил» 11 сентября 2003 года, страдая от боли в груди, тошноты и рвоты. Он был доставлен в больницу через дорогу от студии «Бербанк» и скончался несколько часов спустя от разрыва аорты. Риттеру было 54 года.
В 2004 году, вскоре после своей смерти, Риттер был посмертно номинирован на премию «Эмми» за роль в фильме «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». Шоу, позже переименованное в «8 простых правил», продолжалось еще два сезона, пока его не отменили в апреле 2005 года.
Его последние фильмы «Плохой Санта» и «Большое кино Клиффорда» были посвящены памяти актера. 6 июня 2008 года в голливудской средней школе была открыта фреска с изображением Риттера, написанная Элоем Торрезом.
Актерский состав сериала «8 простых правил для друга моей дочери-подростка» (2002–2005): Мартин Спанджерс, Кейли Куоко, Джон Риттер, Кэти Сагал и Эми Дэвидсон. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
За кадром Риттер помогал Объединенному фонду борьбы с церебральным параличом. Начиная с 1977 года, он и его брат Том (который одержал победу над болезнью) проводили ежегодный телемарафон, собирая для организации миллионы долларов.
Риттер был женат на Нэнси Морган с 1977 по 1996 год. У них было трое детей: Джейсон, Тайлер и Карли. В 1999 году он женился на актрисе Эми Ясбек, от которой в 1998 году у него родился четвертый ребенок, Ной.
Тайлер Риттер, Эми Ясбек, Стивен Вебер на 20-й годовщине Фонда Джона Риттера по здоровью аорты, 4 мая 2023 г., Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global Look Press