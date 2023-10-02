Как Евгений Кафельников прошел путь от юношеских турниров до первой ракетки мира

Детство
Для кого-то море ассоциируется с отпуском, а для Евгения Кафельникова, лучшего теннисиста России, оно напоминает о детстве. Евгений родился и вырос в Сочи. Именно там в 5 лет Кафельников впервые взял в руки теннисную ракетку.
Отец спортсмена, который сам занимался волейболом, заметил у сына способности к теннису, что вскоре подтвердилось: с 6 лет Евгений начал участвовать в турнирах. А всего через год юный теннисист стал участником группы олимпийского резерва советской сборной команды по теннису.
Евгений Кафельников на теннисном корте. Фото: Global Look Press
Перспективы и первые победы
Женя очень быстро обучался всем секретам игры. У него был собственный стиль, мастерство и скорость реакции, которые поражали соперников и восхищали болельщиков.
Первый тренер Валерий Шишкин прочил молодому теннисисту отличные перспективы, и уже в 1990-м Кафельников одержал грандиозную победу на юношеском Кубке мира.
Евгений Кафельников с кубком. Фото: Global Look Press
Следующий год Евгений провел во Флориде. Там он обучался в академии Ника Боллетьери. После возвращения в страну сразу переехал жить в столицу, где Кафельникова приняли в ВФСО «Динамо».
На протяжении многих лет его тренировал ведущий мастер России по теннису Анатолий Лепешин. Евгений до сих пор считает, что именно он помог стать ему настоящим спортсменом. Лепешин находил спонсоров для финансирования обучения и поездок теннисиста на турниры.
Евгений Кафельников с ракеткой. Фото: Global Look Press
Лучший теннисист страны
Спортивная карьера Евгения Кафельникова развивалась стремительно. Всего за несколько лет из нижних строк мирового рейтинга он поднялся до десятки сильнейших.
На корте россиянин соперничал с такими знаменитыми спортсменами, как Томас Мустер, Патрик Рафтер, Андре Агасси, и непременно выигрывал. Стал победителем в финале и четвертьфинале турниров «Кубка Кремля», «Кубка Дэвиса», «Большого шлема».
Евгений Кафельников, Наина и Борис Ельцины и Шамиль Тарпищев на церемонии награждения. Фото: Global Look Press
Но самую важную победу россиянин одержал в 1996 году. Кафельников первый среди российских теннисистов выиграл в одиночном разряде турнир «Ролан Гаррос».
Верхние строчки мирового рейтинга
Покорить Россию было мало, Кафельников поставил цель стать лидером в мировом рейтинге. Для этого сменил тренера, им стал Ларри Стефанки. Уже совсем скоро Евгений выиграл 2-й турнир «Большого шлема», а в 1999 году стал первой ракеткой мира.
Евгений Кафельников, Марат Сафин, Шамиль Тарпищев. Фото: Global Look Press
Триумфальной стала победа в XXVII летней Олимпиаде в Сиднее. В 2001 году состояние теннисиста оценивалось в 15 млн долларов.
«Кубок Дэвиса» в 2002 году сделал Кафельникова настоящей легендой спорта. Благодаря атакующему стилю игры его прозвали «Калашников».
Евгений Кафельников на Кубке Федерации России. Фото: Global Look Press
Уход из тенниса
Когда все цели были достигнуты, Кафельников ушел из тенниса. Но оставить совсем спорт не смог, переключился на гольф. Здесь он тоже одержал немало побед. Однако через некоторое время снова взял в руки ракетку: играл в ветеранских турнирах.
Евгений Кафельников силен не только в теннисе и гольфе, он также прекрасно играет в покер.
Евгений Кафельников. Фото: Global Look Press
Благотворительность
Спортсмен занимается благотворительностью. В Краснодарском крае Кафельников оказывает финансовую поддержку юным теннисистам, а для местной клинической больницы закупил все необходимое оборудование. После победы в «Кубке Кремля» передал родственникам погибших в авиакатастрофе над Черным морем весь свой выигрыш в 100 тысяч долларов.
Евгений Кафельников сейчас. Фото: Global Look Press
Личная жизнь и дочь
Уделяя такое огромное количество времени спорту, Кафельников не отвлекался на личную жизнь. Но в 23 года влюбился в модель Марию Тишкову. Девушка «гастролировала» со своим избранником по турнирам, и в 1998 году они поженились. В этом же году у молодоженов родилась дочь Алеся.
Евгений Кафельников с семьей. Фото: Global Look Press
Но вскоре брак разладился из-за увлечения Маши. Женщина жертвовала на нужды канадской секты, религиозным течением которого очень интересовалась, немалые суммы. Евгений не стал с этим мириться, и пара развелась. После развода дочь осталась с отцом.
Алеся занимается модельным бизнесом. Девушка поступила в Финансовую академию и Школу телевидения «Останкино». Впервые появилась на экране в программе «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
Евгений Кафельников с дочерью Алесей. Фото: социальные сети
Кафельников в настоящее время
В 2016 году в сети Кафельникова появились фото из больничной палаты. Так стало ясно, что теннисист перенес операцию, но какую точно, неизвестно. Он до сих пор наблюдается у врачей и сообщает об этом своим подписчикам.
Евгений Кафельников. Фото: Global Look Press
Последние годы Евгений Кафельников занимает пост вице-президента Федерации по теннису в России.