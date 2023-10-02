Как Евгений Кафельников прошел путь от юношеских турниров до первой ракетки мира

Детство

Для кого-то море ассоциируется с отпуском, а для Евгения Кафельникова, лучшего теннисиста России, оно напоминает о детстве. Евгений родился и вырос в Сочи. Именно там в 5 лет Кафельников впервые взял в руки теннисную ракетку.

Отец спортсмена, который сам занимался волейболом, заметил у сына способности к теннису, что вскоре подтвердилось: с 6 лет Евгений начал участвовать в турнирах. А всего через год юный теннисист стал участником группы олимпийского резерва советской сборной команды по теннису.