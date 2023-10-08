Как богатые чудики выкладывают на аукционах за лоты с «запахом кумира» бешеные деньги

Не надо быть фанатом группы Queen, чтобы знать один из самых сложных и популярных хитов коллектива - «Богемскую рапсодию», экспериментальный многожанровый опус, который привел публику 70-х в экстаз и больше двух месяцев возглавлял британские чарты. Несмотря на возвышенный эмоциональный пафос произведения и богатую мелодику, текст довольно примитивный - это исповедь от парня, совершившего убийство (есть и отсылки к «Постороннему» Камю, и намеки на летальную ВИЧ-инфекцию Фредди Меркьюри).

Так вот, в начале сентября на торгах известного аукционного дома Sotheby’s оригинальный черновик с текстом «Богемской рапсодии» был продан за $1,7 млн (163,9 млн руб.).

Текст песни Фредди написал на бланке ныне не существующей британской авиакомпании British Midland. На том же бланке был напечатан календарь за 1974 год. Это говорит о том, что вдохновение настигло музыканта стихийно.

Рояль и шорты Фредди Меркьюри