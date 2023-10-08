Как богатые чудики выкладывают на аукционах за лоты с «запахом кумира» бешеные деньги

Стартовая цена - 400 млн руб. Торги запланированы на 3 ноября. Аукцион - штука дико популярная. В большинстве своем люди, скупая предметы старины, искусства или вещи своих кумиров, приобретают билет в прошлое, возвращаясь туда, где были молоды и счастливы.
Любимая кассета с фильмом, автограф или фото любимого артиста или музыканта - это то, что может согреть душу и приблизить к объекту восхищения, ибо хранит, как хочется верить, частичку энергии навсегда ушедшего человека. Аукционные дома с радостью спекулируют на этом, зарабатывая на торгах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Черновик «Богемской рапсодии»
Фото: Sotheby's
Не надо быть фанатом группы Queen, чтобы знать один из самых сложных и популярных хитов коллектива - «Богемскую рапсодию», экспериментальный многожанровый опус, который привел публику 70-х в экстаз и больше двух месяцев возглавлял британские чарты. Несмотря на возвышенный эмоциональный пафос произведения и богатую мелодику, текст довольно примитивный - это исповедь от парня, совершившего убийство (есть и отсылки к «Постороннему» Камю, и намеки на летальную ВИЧ-инфекцию Фредди Меркьюри).
Так вот, в начале сентября на торгах известного аукционного дома Sotheby’s оригинальный черновик с текстом «Богемской рапсодии» был продан за $1,7 млн (163,9 млн руб.).
Текст песни Фредди написал на бланке ныне не существующей британской авиакомпании British Midland. На том же бланке был напечатан календарь за 1974 год. Это говорит о том, что вдохновение настигло музыканта стихийно.
Рояль и шорты Фредди Меркьюри
Фото: Global Look Press
Кстати, на том же аукционе был продан и рояль Меркьюри, который служил ему с 1975 года до последних дней. Инструмент фирмы Yamaha купили за $2,2 млн (212 млн руб.).
- Фредди относился к нему с абсолютным уважением, - вспоминала Мэри Остин, которой Меркьюри посвящал песни и называл «любовью всей своей жизни». - Он считал его больше, чем инструментом - продолжением себя самого, орудием творчества. Он никогда бы не стал курить за пианино, никогда бы не поставил сверху стакан и не дал бы этого сделать никому другому.
Фото: omega.auctionary.com
Чуть ранее, в апреле, с молотка ушли экстремально узкие шорты Фредди, в которых он выступал, в том числе и в Бирмингемском выставочном центре в 1980 году. Кожаные шорты реализовали на торгах британского аукционного дома Omega Auctions за 14 тысяч фунтов (1,6 млн руб.).
Портрет «вождя народов»
Известное изображение товарища Сталина с личным автографом, датированное 1950 годом, продал Литфонд в конце сентября. Небольшая цветная карточка (35 на 28 см) ушла за 400 тыс. руб. при исходном ценнике в 250 тыс. руб.
Особую ценность представляет автограф советского лидера: «Т-щу Поскребышеву от И. Сталина. 1950 г.». Подписанное синим карандашом фото генералиссимус подарил после Победы в Великой Отечественной личному помощнику и секретарю Александру Николаевичу Поскребышеву.
Овечки принцессы Дианы
Фото: Global Look Press
В том же аукционном доме Sotheby’s 15 сентября некий покупатель приобрел за $1,14 млн (почти 110 млн руб.) свитер с овечками британской принцессы Дианы, в котором она еще в статусе невесты принца Чарльза появлялась на публике в начале 80-х, в том числе и во время игры в поло.
При этом стартовая цена лота составляла всего $20 тыс. (1,9 млн руб.), а организаторы торгов оценивали реальную стоимость свитера примерно в $50 - 80 тыс. (4,8 - 7,7 млн руб.).
- Этот исключительный предмет одежды, бережно сохраненный, несет в себе нотки грации, очарования принцессы Дианы и ее острого взгляда на моду, - высказалась глава отдела моды и аксессуаров Sotheby’s Синтия Холтон.
Вещицу обнаружили весной текущего года на чердаке у дизайнеров Салли Муир и Джоанны Осборн, которые и создали ее под брендом Warm&Wonderful. Они искали старую выкройку в архиве, когда вдруг обнаружили вещь принцессы Дианы - из-за небольшой дырочки леди Ди вернула шерстяной джемпер его создателям (по дефекту, собственно, подлинность и установили).
Интересно, что торги уже было завершались ставкой $200 тыс. (19,2 млн руб.), но за несколько минут до окончания торгов некий обеспеченный господин влупил за свитер больше миллиона. Видимо, чтобы конкуренты даже не пытались перебить его ставку.
Авангард Шагала
Фото: Christie’s
В конце сентября в Лондоне прошли торги, где выставляли работы русского художника Марка Шагала. Среди прочего гостям приглянулась авангардная литография «Цирковой наездник» 1964 года, за которую неназванный покупатель выложил 8890 фунтов (1 млн руб.).
Для сравнения: в Москве на весенних торгах «Первые имена» лишь эскиз к одной из частей триптиха «Сопротивление. Воскрешение. Освобождение» (1937 - 1952), оригинал которого находится в Ницце в музее Шагала, ушел с молотка за 177 млн руб. (финальная цена 150 млн руб. и комиссия 18%).
«Назад в будущее» на VHS-кассете
Видеодвойки, самопальные гундосые переводы и подписанные вручную видеокассеты - тоже бессмертные атрибуты эпохи, востребованные, между прочим, до сих пор. Так, на онлайн-аукционе Heritage Auctions в Далласе (США) была продана VHS-кассета с культовым фильмом «Назад в будущее» 1985 года.
Пленка ушла с молотка за $10 тыс. (964 тыс. руб.) - мелочь, а приятно. И это притом что аналитики прогнозировали финальную цену вдвое меньше. Более того, пресс-атташе аукционного дома Джей Карлсон пояснил, что в последнее время на многих площадках спрос на эту киноленту в пластмассовой оболочке только растет.