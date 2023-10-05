Увидев себя в «Морозко», Инна Чурикова расплакалась - почему

Первые роли Инна Чурикова исполнила в постановках драматического кружка в пионерском лагере. В 15 лет участвовала в спектаклях молодежной студии. Первый раз экзамены провалила. Но потом поступила и окончила с красным дипломом Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Выпускнице дали направление в Петропавловск-Камчатский. Инна бросилась обивать пороги театров, но в Малый, куда принимали щепкинцев, ее не взяли. Удалось устроиться только в ТЮЗ.

Еще на 2-м курсе она снялась в сказке «Морозко», где перевоплотилась в Марфушеньку-душеньку. На пробах Инна, не жалея зубов, грызла орехи, чем покорила режиссера Александра Роу.

Когда Чурикова впервые увидела себя на экране в фильме, она расплакалась: «Мне казалось, что я такая страшная! После этого всерьез подумывала над тем, чтобы никогда больше не сниматься в кино». А народ ее полюбил - смешную, с вымазанными свеклой щеками.

Будущий муж, режиссер Глеб Панфилов, искал актрису на роль санитарки Тани Теткиной для фильма «В огне брода нет». Панфилов писал сценарий и так ясно представлял героиню, что даже ее нарисовал. Как-то включил телевизор, и вдруг на экране мелькнуло лицо девушки с его рисунка - она танцевала в спектакле, а титров не было.

Панфилов подключил к поискам лица Ролана Быкова, и он узнал артистку Чурикову из Московского ТЮЗа. Панфилов вспоминал:

«Я немедленно отправил туда своего ассистента. Помню как сейчас этот момент: захожу, сидит девушка, поворачивает голову - она! То самое лицо, из телевизора! Вот так мы встретились с Инночкой… Это был подарок небес».

1974