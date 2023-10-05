Увидев себя в «Морозко», Инна Чурикова расплакалась - почему

По случаю дня рождения листаем семейный фотоархив легенды.
1948
Инна Чурикова с родителями. Фото: соцсети
Инна родилась в эвакуации в Башкирии, в городе Белебее. Ее родители Михаил и Елизавета развелись, когда девочка была дошкольницей. Позже Инна с мамой жила в домике в подмосковном селе Гжель. Спустя много лет в Гжели прошло детство сына Чуриковой. Она так рассказывала о родителях:
«Отец - агроном. Мама - биохимик, почвовед, занималась декоративными растениями, работала в Тимирязевской академии и в Ботаническом саду МГУ. Она была профессором, доктором наук, всего добилась в жизни своим трудом. Сколько я помню маму в детстве, она все время сидела за столом и работала. Она написала много книг о цветах».
Елизавета Захаровна Мантрова дожила до 95 лет. Отец-фронтовик умер раньше, Инна Михайловна поддерживала с ним хорошие отношения.
1964
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма «Морозко»
Первые роли Инна Чурикова исполнила в постановках драматического кружка в пионерском лагере. В 15 лет участвовала в спектаклях молодежной студии. Первый раз экзамены провалила. Но потом поступила и окончила с красным дипломом Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Выпускнице дали направление в Петропавловск-Камчатский. Инна бросилась обивать пороги театров, но в Малый, куда принимали щепкинцев, ее не взяли. Удалось устроиться только в ТЮЗ.
Еще на 2-м курсе она снялась в сказке «Морозко», где перевоплотилась в Марфушеньку-душеньку. На пробах Инна, не жалея зубов, грызла орехи, чем покорила режиссера Александра Роу.
Когда Чурикова впервые увидела себя на экране в фильме, она расплакалась: «Мне казалось, что я такая страшная! После этого всерьез подумывала над тем, чтобы никогда больше не сниматься в кино». А народ ее полюбил - смешную, с вымазанными свеклой щеками.
Будущий муж, режиссер Глеб Панфилов, искал актрису на роль санитарки Тани Теткиной для фильма «В огне брода нет». Панфилов писал сценарий и так ясно представлял героиню, что даже ее нарисовал. Как-то включил телевизор, и вдруг на экране мелькнуло лицо девушки с его рисунка - она танцевала в спектакле, а титров не было.
Панфилов подключил к поискам лица Ролана Быкова, и он узнал артистку Чурикову из Московского ТЮЗа. Панфилов вспоминал:
«Я немедленно отправил туда своего ассистента. Помню как сейчас этот момент: захожу, сидит девушка, поворачивает голову - она! То самое лицо, из телевизора! Вот так мы встретились с Инночкой… Это был подарок небес».
1974
Инна Чурикова и Николай Караченцов. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Работу в «Ленкоме» Чурикова получила в 1974 году. На фото - с Николаем Караченцовым в своем первом спектакле «Ленкома» «Тиль». Последний раз на сцену театра она вышла год назад. Чурикова вспоминала, как получила работу:
«Мы с Глебом тогда жили в крошечной квартирке на Ленинском проспекте. Коля Губенко, когда приходил к нам в гости, говорил, что в нашей кухне очень удобно. Сидишь за столом, можно протянуть руку и поставить сковородку на плиту, протянуть руку в другую сторону - помыть посуду. Мы любили эту квартиру. Как-то к нам в гости пришел молодой и очень интересный режиссер Марк Захаров.
Принес мне роскошный букет и предложил сыграть в новом спектакле, причем не одну, а несколько ролей - всех возлюбленных любвеобильного Тиля. Когда Марк Анатольевич сделал это предложение, я посмотрела на мужа, и Глеб сказал: «Мы согласны». Так я пришла в Театр имени Ленинского комсомола».
1983
Инна Чурикова с сыном Ваней и мужем Глебом Панфиловым. Фото: Галина Кику/РИА Новости
Инна Чурикова с сыном Ваней Панфиловым и мужем на Московском международном кинофестивале получают Золотой приз за фильм «Васса». В этой картине Глеба Панфилова Чурикова сыграла заглавную роль.
«Мне с ним очень повезло - он дал мне такие замечательные роли! - хвалила мужа актриса. - Он считает, что я многомерная величина. Это поразительное чувство, когда в тебя верят не как в жену, а как в актрису, которая многое может: способна все понять и сделать так, как хочет режиссер, а может быть, даже и лучше».
А мама говорила артистке: «Инна, стоишь у плиты - работай над ролью». Переживала, чтобы дочь успевала и работать, и по хозяйству управляться.
2017
Инна Чурикова и Глеб Панфилов. Фото: соцсети
У супругов в загородном доме жили две вельш-корги - это пастушьи собаки, происходящие из Уэльса. Настоящие артистки: играли с Инной Михайловной с 2017 до 2022 года в спектакле «Аудиенция».
Идея постановки принадлежит сыну пары - у Ивана Панфилова есть продюсерское агентство. Мужчина жил тогда в Лондоне, но часто бывал у родителей в Москве. Один из удачных продюсерских проектов Ивана в России - как раз спектакль «Аудиенция». Пьесу британского драматурга Питера Моргана о Елизавете II поставил его отец, а главную героиню сыграла мать.
2023
Инна Чурикова и Глеб Панфилов с сыном Иваном. Фото: соцсети
Ночь на 1 января, Иван Панфилов отмечает Новый год с родителями. Это последняя общая фотография семьи. 14 января не стало Инны Михайловны, 26 августа вслед за женой ушел Глеб Анатольевич.