Гламурная и ностальгирующая поэтесса и певица: как Лана Дель Рей пришла к успеху

Ранняя жизнь

Дель Рей родилась как Элизабет Вулридж Грант 21 июня 1985 года в Нью-Йорке. Родители Дель Рей работали в рекламе в Нью-Йорке, когда она родилась, но переехали в Лейк-Плэсид, штат Нью-Йорк, в горах Адирондак, когда Дель Рей была ребенком.

Она росла с младшими братом и сестрой. Ее сестра, фотограф Кэролайн Чак Грант, сняла обложку альбома «Жажда жизни» и сделала рекламные фотографии Дель Рей.

Дель Рей посещала католическую школу, позже родители отправили ее в Кентскую школу-интернат в Коннектикуте.

После этого вместо того, чтобы сразу поступить в колледж, она переехала жить к своим тете и дяде на Лонг-Айленд. Именнно дядя научил ее играть на гитаре. Хотя Дель Рей вскоре поступила в Университет Фордхэма в Бронксе, где изучала философию, музыка стала ее настоящим увлечением.