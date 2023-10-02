Гламурная и ностальгирующая поэтесса и певица: как Лана Дель Рей пришла к успеху

Кто такая Лана Дель Рей?
Лана Дель Рей впервые выступила под своим настоящим именем Лиззи Грант, но получила известность как Лана Дель Рей в 2011 году с самодельным музыкальным клипом на песню Video Games. У нее обширная база поклонников, и она продала миллионы альбомов, а альбомы Ultraviolence 2014 и Lust for Life 2017 годов заняли первое место в Billboard 200.
Певица Лана Дель Рей посетила благотворительный вечер Института костюма в Музее искусств Метрополитен. 7 мая 2018 г. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Дель Рей родилась как Элизабет Вулридж Грант 21 июня 1985 года в Нью-Йорке. Родители Дель Рей работали в рекламе в Нью-Йорке, когда она родилась, но переехали в Лейк-Плэсид, штат Нью-Йорк, в горах Адирондак, когда Дель Рей была ребенком.
Она росла с младшими братом и сестрой. Ее сестра, фотограф Кэролайн Чак Грант, сняла обложку альбома «Жажда жизни» и сделала рекламные фотографии Дель Рей.
Дель Рей посещала католическую школу, позже родители отправили ее в Кентскую школу-интернат в Коннектикуте.
После этого вместо того, чтобы сразу поступить в колледж, она переехала жить к своим тете и дяде на Лонг-Айленд. Именнно дядя научил ее играть на гитаре. Хотя Дель Рей вскоре поступила в Университет Фордхэма в Бронксе, где изучала философию, музыка стала ее настоящим увлечением.
Американская певица Лана Дель Рей выступает на сцене музыкального фестиваля в Грефенхайнихене, Германия, 15 июля 2012 года. Фото: Global Look Press
Ранняя карьера
Дель Рей, тогда еще известная как Лиззи Грант, начала свою карьеру с небольших вечеров и клубных концертов. В 2006 году она участвовала в конкурсе по написанию песен.
Она не выиграла, но судья из жюри помог ей создать демоверсию альбома, что привело к ее подписанию контракта с инди-лейблом 5 Points. На 10 000 долларов, которые она заработала за эту сделку, Дель Рей переехала в трейлерный парк в Нью-Джерси.
Лиззи Грант до того, как стала знаменитой Ланой Дель Рей. Фото: Global Look Press
Стать Ланой Дель Рей
Ко времени выхода ее первого альбома Дель Рей решила, что хочет работать под новым именем. Она попробовала такие имена, как Sparkle Rope Jump Queen и May Jailer, прежде чем остановилась на Lana Del Rey, которая была выбрана во время поездки в Майами.
Дель Рей вернула права на свой первый альбом, чтобы избежать путаницы с ее новым именем. Она также перекрасила свои светлые волосы и приняла более ретрогламурный образ — в какой-то момент назвав себя «гангстерской Нэнси Синатра». Живя в Лондоне и сосредоточившись на написании песен, она выпустила хит Video Games, который стал вирусным.
Новость о том, что Дель Рей подписала контракт с лейблом Interscope, заставила некоторых задуматься, не был ли Video Games маркетинговым ходом, а не видео, которое она создала сама.
Ходили также слухи, что ее отец был миллионером, который финансировал ее (Дель Рей сказала, что ее семья никогда не была богатой).
В 2012 году Дель Рей появилась в Saturday Night Live и подверглась критике за то, что выглядела нервной и неуверенно пела. Однако ее первый студийный альбом все равно имел успех, как и последующие релизы.
Лана Дель Рей в Милане 2013 г. Фото: Global Look Press
Born to Die
Первым альбомом Дель Рей на крупном лейбле был Born to Die, который вышел в 2012 году. Хотя критики не одобрили альбом, он достиг второго места в Billboard 200, было продано более 7 миллионов копий по всему миру и был сертифицирован RIAA как платиновый. В 2012 году также был выпущен EP Paradise, номинированный на «Грэмми», в который вошли песни Ride и Cola.
Обложка сингла Ланы Дель Рей Ride. Фото: Global Look Press
Ultraviolence
Альбом Дель Рей Ultraviolence (2014), содержащий атмосферные баллады, такие как Pretty When You Cry, Sad Girl и West Coast, дебютировал под номером один в Billboard 200. Он также получил платиновый сертификат.
Перед его выпуском Дель Рей переделала законченный альбом с продюсером Дэном Ауэрбахом, используя одиночные дубли и дешевые микрофоны вместо профессионального оборудования.
Лана Дель Рей на музыкальном фестивале, 21 июня 2014 г. L'Olympia Paris, Франция. Фото: Global Look Press
Honeymoon
В 2015 году вышел мрачный, получивший высокую оценку критиков Honeymoon. Дель Рей назвала альбом «данью уважения Лос-Анджелесу». Она переехала в Калифорнию в 2012 году и говорит, что здесь она нашла больше музыкальных сотрудников, чем в Нью-Йорке. Он достиг второго места в Billboard 200 и первого места в таких странах, как Австралия и Ирландия.
Обложка альбома Honeymoon (2015) Ланы Дель Рей
Lust for Life
В 2017 году Дель Рей выпустила альбом Lust for Life. Хотя на альбоме по-прежнему присутствуют мрачные мелодии, такие песни, как Love, придали ему более оптимистичный тон, чем предыдущие проекты Дель Рей.
Этот альбом стал первым с приглашенными исполнителями, включая The Weeknd на Lust for Life, Стиви Никса на Beautiful People, Beautiful Problems и Шона Оно Леннона на Tomorrow Never Came. Альбом достиг № 1 в Billboard 200.
Фото: кадр из официального видео Ланы Дель Рей — Lust For Life при участии The Weeknd
Sublime Doing Time
В сентябре 2018 года Дель Рей выпустила два сингла со своего грядущего шестого студийного альбома, задумчивый Mariners Apartment Complex и более экспансивный Venice Bitch. В январе 2019 года она выпустила песню «Надежда — опасная вещь для такой женщины, как я, но она у меня есть», первоначально названную в честь скандальной американской поэтессы Сильвии Плат, а в мае выпустила мечтательную обложку альбома Sublime Doing Time.
Лана Дель Рей прибывает на гала-концерт перед Грэмми 2020 года в отель Beverly Hilton 25 января 2020 года в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Известные песни и видеоклипы
Творчество Дель Рей не состоит из многочисленных радиохитов, но она создала песни и видеоклипы, которые набрали более миллиарда просмотров на YouTube. Ее эстетика часто сочетает американскую иконографию с более мрачными перспективами.
В вирусном хите Video Games смешались винтажные кадры, старые мультфильмы, голливудские образы, шатающийся Паз де ла Уэрта возле Шато Мармон и кадры самой Дель Рей. Blue Jeans, вышедший после Video Games, был еще одним популярным видео «Сделай сам».
Видеоклип на Born to Die был гораздо более продуманным. В нем были два тигра, и он вызвал Rebel Without a Cause с концовкой в автомобильной катастрофе. Для клипа National Anthem Дель Рей изобразила Жаклин Кеннеди Онассис и Мэрилин Монро вместе с Джоном Ф. Кеннеди из рэпера A$AP Rocky.
Дель Рей также привлекла внимание выпуском в августе 2019 года песни Looking for America с такими текстами, как «Я все еще ищу свою версию Америки / Ту, где нет оружия, где флаг может свободно развеваться», вдохновленную недавними массовыми расстрелами в Эль-Пасо, Техас, и Дейтоне, Огайо.
Кадр из видеоклипа на песню Born to Die Ланы Дель Рей
Успех и другие проекты
Успех принес Дель Рей новые возможности. Она работала моделью для H&M, и для нее была создана фирменная сумочка Mulberry — The Del Rey. В 2013 году она сняла короткометражный фильм под названием Tropico, а также EP Tropico. В том же году Седрик Жерве записал EDM-ремикс на ее Summertime Sadness, который стал платиновым.
В 2014 году Дель Рей отправилась в Версальский дворец, чтобы спеть на предсвадебном ужине для Ким Кардашьян и Канье Уэста. Ее сет-лист включал Young and Beautiful, Summertime Sadness и Blue Jeans. Ее песня Big Eyes для одноименного фильма Тима Бертона 2014 года была номинирована на «Золотой глобус», а Дель Рей исполнила обновленную песню «Однажды во сне» для фильма «Малефисента» (2014).
Дель Рей гастролировала с Кортни Лав в 2015 году и вдохновила Джеймса Франко и соавтора на написание Flip-Side: Реальные и воображаемые беседы с Ланой Дель Рей (2016). В 2018 году Дель Рей приняла участие в большом турне по США. Она присутствовала на Met Gala 2018 вместе с Джаредом Лето, щеголяя нимбом с крыльями и платьем с ножами, торчащими из золотого сердца.
Однако успех также имеет свои подводные камни: в дом Дель Рей вломились, а в феврале 2018 года на концерте в Орландо, штат Флорида, был арестован мужчина за участие в заговоре с целью похищения певицы. А компьютер Дель Рей был взломан в 2012 году, обнажив личную информацию и неизданные песни, многие из которых распространились в Интернете.
Лана Дель Рей в рекламной кампании H&M, 18 июля 2012 г. Фото: Global Look Press
Номинации на «Грэмми»
Дель Рей получила шесть номинаций на премию «Грэмми». Lust for Life была номинирована как лучший поп-вокальный альбом. Дель Рей участвовала в записи песни для альбома The Weeknd Beauty Behind The Madness, который был удостоен премии «Грэмми» в номинации «Альбом года».
Мини-альбом Paradise Дель Рей был номинирован как лучший поп-вокальный альбом, в то время как ее песня Young And Beautiful для фильма 2013 года «Великий Гэтсби» была номинирована на лучшую песню, написанную для визуальных средств. В конце 2019 года исполнительница получила еще две номинации.
Лана дель Рей на 60-й церемонии вручения премии «Грэмми» в Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк, 28.01.2018. Фото: Global Look Press