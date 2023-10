Гламурная и ностальгирующая поэтесса и певица: как Лана Дель Рей пришла к успеху

Lust for Life

В 2017 году Дель Рей выпустила альбом Lust for Life. Хотя на альбоме по-прежнему присутствуют мрачные мелодии, такие песни, как Love, придали ему более оптимистичный тон, чем предыдущие проекты Дель Рей.

Этот альбом стал первым с приглашенными исполнителями, включая The Weeknd на Lust for Life, Стиви Никса на Beautiful People, Beautiful Problems и Шона Оно Леннона на Tomorrow Never Came. Альбом достиг № 1 в Billboard 200.