Что на самом деле произошло с Игорем Николаевым - последние новости

Но уже в сентябре у Игоря Николаева вновь возникли проблемы с сердцем. Его госпитализировали. Проблема та же: нарушенный кровоток. На этот раз композитору сделали коронарное шунтирование - это сложная операция, которую проводят, когда стентирование уже не поможет, так как в сосуде образовалась непроходимая «пробка».

Не так давно это означало, что у пациента самые печальные перспективы. Но теперь в артерию вживляют шунт - сосуд-протез, который соединяет здоровые участки артерии. Проще говоря, строят новую «дорогу» для кровотока в «объезд пробки».

Операция прошла успешно. Сейчас Игорь Юрьевич восстанавливается после операции: гимнастика, массаж, ходьба… К середине октября его должны выписать домой. По неподтвержденной пока информации, композитор ранее перенес несколько инфарктов.

А коллега и товарищ артиста певец Михаил Шуфутинский предположил, что сердечные проблемы у Николаева обострились из-за последствий перенесенного в 2020-м коронавируса. Но это только предположение. «Игорь - сильный человек, и мы за него, конечно, переживаем. Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем», - заверил Шуфутинский. Но пока семья Николаева справляется своими силами.

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«Хочу, чтобы он был здоров!»

Юлия Проскурякова год назад получила диплом актрисы драматического театра и кино - заочно окончила ГИТИС. Сейчас она снимается в продолжении сериала «Детектив на все руки». От переживаний спасают заботы о дочке и работа. К мужу ее не пускают, так как в клинике карантин.

Николаев получает слова поддержки не только от родни и друзей, но и читает комментарии в соцсетях. Там много добрых слов: «Друзья, кто идет мимо храма, не проходите мимо - ставьте свечи за здравие. Игорь Юрьевич, вставайте! Вас ждет многочисленная армия поклонников!»