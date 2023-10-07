Что на самом деле произошло с Игорем Николаевым - последние новости

Игорь Николаев, которому в этом году исполнилось 63 года, и его 41-летняя жена Юлия Проскурякова в конце сентября планировали отметить очередную годовщину со дня свадьбы. Они поженились 13 лет назад, у них растет дочь Вероника, которой скоро исполнится 8 лет. Но памятный день супруги провели порознь - Николаев с середины сентября лежит в больнице.
Дочери Юлии и Игоря Веронике скоро 8. Фото: соцсети
Уставшее сердце маэстро
«Сердечная история» Игоря Николаева взволновала поклонников музыканта впервые в январе этого года, когда артиста госпитализировали в столичный кардиоцентр с подозрением на инфаркт. Сразу отметим, что сам маэстро и его семья никогда не рассказывают подробности о своем здоровье. А когда происходят утечки, один ответ: «Идет плановое обследование и лечение».
Тем не менее подробности по крупицам просачиваются через «друзей семьи» и организаторов концертов. Так стало известно, что в начале года Игорю Юрьевичу провели коронарографию сосудов сердца и обнаружили проблемы, которые надо было срочно решать. Врачи провели стентирование - это интеграция внутрь суженного из-за атеросклеротических бляшек сосуда специального расширяющего устройства, которое вводят через бедренную артерию.
Операция позволяет восстановить просвет в коронарных артериях и наладить кровоток. Этот метод лечения считается малоинвазивным (то есть с небольшим вмешательством в организм). Стент ставят, когда коронарные сосуды сужены не менее чем на 70% - тогда сердце получает недостаточно кислорода и появляются болевые ощущения. После стентирования довольно быстро выписывают: Николаев уже в феврале появился на телесъемках, стал выступать.
Старшая дочь композитора, тоже Юлия, живет в США и очень переживает за отца. Фото: соцсети
Но уже в сентябре у Игоря Николаева вновь возникли проблемы с сердцем. Его госпитализировали. Проблема та же: нарушенный кровоток. На этот раз композитору сделали коронарное шунтирование - это сложная операция, которую проводят, когда стентирование уже не поможет, так как в сосуде образовалась непроходимая «пробка».
Не так давно это означало, что у пациента самые печальные перспективы. Но теперь в артерию вживляют шунт - сосуд-протез, который соединяет здоровые участки артерии. Проще говоря, строят новую «дорогу» для кровотока в «объезд пробки».
Операция прошла успешно. Сейчас Игорь Юрьевич восстанавливается после операции: гимнастика, массаж, ходьба… К середине октября его должны выписать домой. По неподтвержденной пока информации, композитор ранее перенес несколько инфарктов.
А коллега и товарищ артиста певец Михаил Шуфутинский предположил, что сердечные проблемы у Николаева обострились из-за последствий перенесенного в 2020-м коронавируса. Но это только предположение. «Игорь - сильный человек, и мы за него, конечно, переживаем. Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем», - заверил Шуфутинский. Но пока семья Николаева справляется своими силами.
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«Хочу, чтобы он был здоров!»
Юлия Проскурякова год назад получила диплом актрисы драматического театра и кино - заочно окончила ГИТИС. Сейчас она снимается в продолжении сериала «Детектив на все руки». От переживаний спасают заботы о дочке и работа. К мужу ее не пускают, так как в клинике карантин.
Николаев получает слова поддержки не только от родни и друзей, но и читает комментарии в соцсетях. Там много добрых слов: «Друзья, кто идет мимо храма, не проходите мимо - ставьте свечи за здравие. Игорь Юрьевич, вставайте! Вас ждет многочисленная армия поклонников!»
Михаил Шуфутинский беспокоится за друга. Кстати, это Николаев написал текст хита «3 сентября» (на музыку Игоря Крутого). Фото: соцсети
Концерты Николаева в регионах передвинули на 2024-й, а вот московский сольник запланирован по старому графику - 26 ноября 2023 года. Сам факт того, что концерт не отменен, свидетельствует о боевом настрое Игоря Юрьевича. Выступит! Конечно, если врачи разрешат. А безалкогольный режим и гипохолестериновое питание (с пониженным содержанием животных жиров) и прием медицинских препаратов обсуждению не подлежат.
Недавно Юлия Проскурякова на музыкальном телешоу эмоционально рассказала о своем главном желании на этот момент: «Я хочу, чтобы муж был счастлив, здоров и радовал нас много-много лет. Обожайте и любите его!»
Выбрать лишь несколько песен Игоря Николаева - дело неблагодарное. Ведь он написал сотни хитов - и для себя, и для других исполнителей. Так что у нас получился список случайных песен из его репертуара, которые так и тянет спеть прямо сейчас. Выздоравливайте, Игорь Юрьевич!
7 песен артиста
- «Выпьем за любовь»
- «Старая мельница»
- «Такси, такси»
- «Малиновое вино»
- «5 причин»
- «Поздравляю»
- «Рояль в ночи»7 песен артиста