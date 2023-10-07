Анатолий Журавлев преподавал в деревне, а Лариса Гузеева доводила мать-историчку

Анатолий Журавлев
Среди наших знаменитостей есть артист, который сам преподавал в сельской школе - это Анатолий Журавлев. Первые четыре класса Толик учился в школе-интернате, куда его отдала мама, так как много работала и часто болела.
Потом мальчика забрала в деревню бабушка - с пятого класса Толя учился в сельской школе в поселке Басьяновский Верхнесалдинского района Свердловской области. Там из бесперспективного троечника вырастили мальчишку с хорошей успеваемостью, который полюбил учиться.
С 5-го класса будущего актера воспитывала бабушка Ульяна. Фото: канал «Россия 1»
«С уроков учителя литературы Веры Александровны Кормишиной началось мое возвращение к нормальному обучению, - вспоминал артист. - Я был рассеян и ничего не понимал. Мое внимание стало фокусироваться на уроках литературы: очень нравились стихи Пушкина, Некрасова и других поэтов. Мне нравилось читать стихи в классе, на школьных вечерах».
Первые четверки и пятерки вдохновили Толика хорошо учиться и по другим предметам. Сельские учителя разглядели, что Журавлев не хулиган, а неусидчивый ребенок. После школы Анатолий провалился на вступительных экзаменах в театральный вуз и решил поступать на учителя литературы - рассматривал это образование как ступень на пути к актерской карьере. После того как Журавлев получил диплом филфака Нижнетагильского государственного пединститута, он по распределению поехал преподавать в сельскую школу. Учеников в ней было всего 30 человек на всю школу.
«Я вел литературу, русский язык и другие гуманитарные науки - географию, историю, пение, рисование, - рассказывал Журавлев. - Так как других учителей не было, мы поделили дисциплины с директором. Она вела математику, физику, биологию».
Журавлев старался, как и его учителя, быть добрым и честным с детьми. Он учительствовал год, после чего исполнил мечту и поступил в театральный институт.
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Лариса Гузеева
Лариса Гузеева с мамой. Фото: Persona Stars
В сельской школе в Оренбургской области мама телеведущей Ларисы Гузеевой преподавала историю. Классный руководитель Гузеевой Нина Логинова вспоминала:
«С математикой Лариса не была на ты. Но в области литературы и русского языка она была на своем месте: прекрасно читала стихи, и у нее были интересные рассуждения. При этом Лариса всегда была лидером. За ней шли ребятки. Она была как ртуть - очень общительная.
Просто скачущий по жизни ребенок! И у нее не было врагов. Мы с мамой Ларисы, Альбиной Андреевной, были дружны. Она мне часто говорила: «Боюсь заходить в учительскую, сейчас опять услышу - Лариса это не сделала, то не сделала».
Как-то Альбина пришла домой и стала воспитывать Ларису, а потом спросила: «Ты поняла?» Лариса выдала: «Поняла, что Нина Матвеевна - ябеда!»
Лариса Гузеева в детстве. Фото: соцсети
Лариса втайне от мамы могла явиться в школу в мини-юбке или не сделать домашнее задание. На последнем звонке Альбина Андреевна подарила дочке Ларисе букет со словами: «Слава тебе господи!»
Учительница мечтала, чтобы ее дочь поскорее окончила школу. После этого мама и дочь стали лучшими подругами, между которыми всегда было полное взаимопонимание.
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин в детстве. Фото: соцсети
Актер любил литературу и историю, а точные науки ему давались непросто. Актер и сценарист говорит, что с учителем математики ему повезло:
«Полина Васильевна Печерникова, царство ей небесное, была очень строгая тетка.Я из-за нее постоянно опаздывал в пионерлагерь - пока все контрольные не перепишу, она меня не отпускала. У Полины Васильевны была своя система обучения.
Но с определенного момента она питала ко мне доброе отношение. Однажды я остался на продленку - переписывать контрольную. Ночь, зима на дворе - и кто-то камнем кинул в школьное окно. Учительница испугалась рефлекторно, а я ей говорю фразой из Высоцкого:
«В гости к Богу не бывает опозданий». Она внимательно так посмотрела на меня и с тех пор так же строго относилась, но я видел тепло в ее глазах.
Позже выяснилось, что она была лютая фанатка Высоцкого: ездила на его концерты, собрала все записи. И она меня так обучила, что у нее я был троечником, а в новой школе стал получать четверки».
Валерия
Валерия с детьми и директором своей школы. Фото: соцсети
На этом фото Валерия с сыном, дочерью и директором школы № 8 города Аткарска Саратовской области Татьяной Николаевной Капраловой.
«По семейным обстоятельствам в 2001 году мы на время переехали в мой родной город, - рассказывала певица. - Дети пошли в мою же школу, которую и тогда возглавляла Татьяна Николаевна. Она удивительный человек - мудрый, понимающий, творческий, всегда уделяла огромное внимание художественному воспитанию детей. Я счастлива, что и мои дети соприкоснулись с этой удивительной личностью».
Валерия не забывает своих школьных педагогов: «Благодаря тем знаниям, которые мне дали, я, 17-летняя девочка из маленького городка, поступила в ведущий музыкальный вуз страны».