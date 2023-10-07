Анатолий Журавлев преподавал в деревне, а Лариса Гузеева доводила мать-историчку

«С уроков учителя литературы Веры Александровны Кормишиной началось мое возвращение к нормальному обучению, - вспоминал артист. - Я был рассеян и ничего не понимал. Мое внимание стало фокусироваться на уроках литературы: очень нравились стихи Пушкина, Некрасова и других поэтов. Мне нравилось читать стихи в классе, на школьных вечерах».

Первые четверки и пятерки вдохновили Толика хорошо учиться и по другим предметам. Сельские учителя разглядели, что Журавлев не хулиган, а неусидчивый ребенок. После школы Анатолий провалился на вступительных экзаменах в театральный вуз и решил поступать на учителя литературы - рассматривал это образование как ступень на пути к актерской карьере. После того как Журавлев получил диплом филфака Нижнетагильского государственного пединститута, он по распределению поехал преподавать в сельскую школу. Учеников в ней было всего 30 человек на всю школу.

«Я вел литературу, русский язык и другие гуманитарные науки - географию, историю, пение, рисование, - рассказывал Журавлев. - Так как других учителей не было, мы поделили дисциплины с директором. Она вела математику, физику, биологию».

Журавлев старался, как и его учителя, быть добрым и честным с детьми. Он учительствовал год, после чего исполнил мечту и поступил в театральный институт.

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Лариса Гузеева