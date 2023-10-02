Как первая красавица Севастополя Кристи Крайм покорила Москву

Детство и юные мечты

Кристина Коснырева, которая известна под псевдонимом Кристи Крайм, стала настоящим подарком своему отцу и родилась в мужской праздник — 23 февраля 2004 года в украинском городе Кировограде. Чуть позже вместе с родителями Кристина переехала в Севастополь, где и провела все детство.

Побывав однажды в Москве, Кристи уже в юности знала, что хочет жить только в столице России.