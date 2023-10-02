Как первая красавица Севастополя Кристи Крайм покорила Москву

Кристи Крайм. Фото: социальные сети

Кристи Крайм работает только в хорошую погоду. Самая красивая девушка Севастополя, российский блогер, певица, телеведущая, модель страдает метеозависимостью.

Детство и юные мечты

Кристина Коснырева, которая известна под псевдонимом Кристи Крайм, стала настоящим подарком своему отцу и родилась в мужской праздник — 23 февраля 2004 года в украинском городе Кировограде. Чуть позже вместе с родителями Кристина переехала в Севастополь, где и провела все детство.

Побывав однажды в Москве, Кристи уже в юности знала, что хочет жить только в столице России.

Кристи Крайм в школе. Фото: социальные сети

В школе Крайм была отличницей, несмотря на занятость. Помимо учебы она занималась танцами и английским, а в будущем мечтала сниматься в кино и получить профессию журналиста.

Кристи Крайм с папой. Фото: социальные сети

Начало карьеры блогера

В 2016 году девушка нашла дома старую камеру и начала снимать видеоролики. Она завела канал на YouTube, где вела свой блог на бьюти-тему, давала советы по макияжу. Но этим не ограничивалась, снимала все, что хотела: выезды на природу, даже выложила ролик для конкурса телеканала «Пятница!».

Кристи Крайм — звезда «ТикТока». Фото: социальные сети

Но по-настоящему популярной Кристи Крайм стала, когда сделала видео с песней Монеточки* «Нимфоманка» для своего TikTok.

Снимать ролики ей помогала мама. Она продумывала образы, делала прически и даже иногда разрешала прогуливать школу. Блог начал набирать популярность, и Кристи стала частично обучаться онлайн.

Кристи Крайм в перерыве между съемками. Фото: социальные сети

Тиктокерский дом

В 2020 году Герман Черных предложил Кристи стать участницей проекта XO Team House. В то время в тиктокерском доме уже состояли Макс Мерш, Ева Миллер, Чана Ник.

Со своими коллегами-блогерами Крайм создавала веселые ролики с участием Ольги Бузовой, Димы Билана, Клавы Коки.

 

Кристи Крайм на прогулке. Фото: социальные сети

Личная жизнь: никаких отношений с коллегами

Кристи впервые влюбилась в 13 лет. Это был самый популярный мальчик в школе. Отношения с ним продлились 9 месяцев.

Крайм наблюдает за романами блогерских пар: Ани Покров и Артура Бабича, Юли Гаврилиной и Дани Милохина, но сама не хочет связывать себя отношениями с тиктокером.

Хотя в сети есть ее совместные фото с артистом и звездой «ТикТока» Виталием Андреевым, а до этого ходили нелепые слухи, что девушка была в связи с Егором Шипом и даже забеременела. 

Кристи Крайм и Виталий Андреев. Фото: социальные сети

Певица и телеведущая

Блогом деятельность Кристи Крайм не ограничивается.

В мае 2021 года вместе с Полиной Фаворской, бывшей солисткой группы «Серебро», она вела программу «PRO-Новости» на «Муз-ТВ».

Вскоре Крайм выпустила свой первый трек «Мама обманула». В июле на цифровых платформах вышла ее песня «Преступление», затем Beembi.

Кристи Крайм на съемках. Фото: социальные сети

Кристина часто придумывает необычные идеи для своих роликов. Выпустила ряд видео из серии «Макияж руками парня». В проекте участвовали Тимур Сорокин, Даня Бум и Макс Немцев. Делает для видео необычный makeup в стиле мультяшных персонажей, а также эпатажных Насти Бэдбарби, Алише Коне, Хлои Буржуа и Бинет Сенн.

Кристи Крайм дает советы по макияжу. Фото: социальные сети

«Севастопольская красавица»

Крайм призналась, что страдает метеозависимостью и не может заставить себя работать в плохую погоду. Однако ей приходится справляться с этой слабостью и брать себя в руки.

Кристи Крайм на конкурсе красоты. Фото: социальные сети

С генетикой Кристи повезло — она не следит за своим весом, а лишние калории сжигает, поднимаясь и спускаясь по лестнице, и считает это отличной альтернативой фитнесу.

Кристи Крайм с подругами. Фото: социальные сети

Кристи занимается модельным бизнесом, но при росте 165 см не может работать за рубежом. В 2018 году стала победительнице конкурса красоты в Севастополе.

* Елизавета Гырдымова (Монеточка) включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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