Как первая красавица Севастополя Кристи Крайм покорила Москву

Детство и юные мечты
Кристина Коснырева, которая известна под псевдонимом Кристи Крайм, стала настоящим подарком своему отцу и родилась в мужской праздник — 23 февраля 2004 года в украинском городе Кировограде. Чуть позже вместе с родителями Кристина переехала в Севастополь, где и провела все детство.
Побывав однажды в Москве, Кристи уже в юности знала, что хочет жить только в столице России.
Кристи Крайм в школе. Фото: социальные сети
В школе Крайм была отличницей, несмотря на занятость. Помимо учебы она занималась танцами и английским, а в будущем мечтала сниматься в кино и получить профессию журналиста.
Кристи Крайм с папой. Фото: социальные сети
Начало карьеры блогера
В 2016 году девушка нашла дома старую камеру и начала снимать видеоролики. Она завела канал на YouTube, где вела свой блог на бьюти-тему, давала советы по макияжу. Но этим не ограничивалась, снимала все, что хотела: выезды на природу, даже выложила ролик для конкурса телеканала «Пятница!».
Кристи Крайм — звезда «ТикТока». Фото: социальные сети
Но по-настоящему популярной Кристи Крайм стала, когда сделала видео с песней Монеточки* «Нимфоманка» для своего TikTok.
Снимать ролики ей помогала мама. Она продумывала образы, делала прически и даже иногда разрешала прогуливать школу. Блог начал набирать популярность, и Кристи стала частично обучаться онлайн.
Кристи Крайм в перерыве между съемками. Фото: социальные сети
Тиктокерский дом
В 2020 году Герман Черных предложил Кристи стать участницей проекта XO Team House. В то время в тиктокерском доме уже состояли Макс Мерш, Ева Миллер, Чана Ник.
Со своими коллегами-блогерами Крайм создавала веселые ролики с участием Ольги Бузовой, Димы Билана, Клавы Коки.
Кристи Крайм на прогулке. Фото: социальные сети
Личная жизнь: никаких отношений с коллегами
Кристи впервые влюбилась в 13 лет. Это был самый популярный мальчик в школе. Отношения с ним продлились 9 месяцев.
Крайм наблюдает за романами блогерских пар: Ани Покров и Артура Бабича, Юли Гаврилиной и Дани Милохина, но сама не хочет связывать себя отношениями с тиктокером.
Хотя в сети есть ее совместные фото с артистом и звездой «ТикТока» Виталием Андреевым, а до этого ходили нелепые слухи, что девушка была в связи с Егором Шипом и даже забеременела.
Кристи Крайм и Виталий Андреев. Фото: социальные сети
Певица и телеведущая
Блогом деятельность Кристи Крайм не ограничивается.
В мае 2021 года вместе с Полиной Фаворской, бывшей солисткой группы «Серебро», она вела программу «PRO-Новости» на «Муз-ТВ».
Вскоре Крайм выпустила свой первый трек «Мама обманула». В июле на цифровых платформах вышла ее песня «Преступление», затем Beembi.
Кристи Крайм на съемках. Фото: социальные сети
Кристина часто придумывает необычные идеи для своих роликов. Выпустила ряд видео из серии «Макияж руками парня». В проекте участвовали Тимур Сорокин, Даня Бум и Макс Немцев. Делает для видео необычный makeup в стиле мультяшных персонажей, а также эпатажных Насти Бэдбарби, Алише Коне, Хлои Буржуа и Бинет Сенн.
Кристи Крайм дает советы по макияжу. Фото: социальные сети
«Севастопольская красавица»
Крайм призналась, что страдает метеозависимостью и не может заставить себя работать в плохую погоду. Однако ей приходится справляться с этой слабостью и брать себя в руки.
Кристи Крайм на конкурсе красоты. Фото: социальные сети
С генетикой Кристи повезло — она не следит за своим весом, а лишние калории сжигает, поднимаясь и спускаясь по лестнице, и считает это отличной альтернативой фитнесу.
Кристи Крайм с подругами. Фото: социальные сети
Кристи занимается модельным бизнесом, но при росте 165 см не может работать за рубежом. В 2018 году стала победительнице конкурса красоты в Севастополе.
* Елизавета Гырдымова (Монеточка) включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.