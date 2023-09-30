Белокурый покоритель льда, ставший любимчиком Татьяны Тарасовой: чем знаменит фигурист и тренер Илья Кулик

Биография звезды

В спорте, как и в любой другой сфере деятельности, серьезных результатов добивается тот, кто всецело отдает себя работе. Изнурительные часы тренировок ради мига победы, годы практики ради участия в международных соревнованиях, кровь и пот ради медали или звания. Илья Кулик — образец для подражания для молодых спортсменов и просто любителей спорта.

Прирожденная пластика и артистичность

Родился Илья Кулик 23 мая 1977 года в Москве. В пятилетнем возрасте Илюша увидел по телевизору выступление фигуристов и заявил, что хочет быть как они. Поняв, что мальчик не шутит, мама парня отвела сына в местную секцию фигурного катания. Тренер отметил у ребенка артистичность и потрясающую пластику.

Обучив Илью азам, наставник передал его более опытному специалисту — Виктору Кудрявцеву. Под руководством Кудрявцева в 1990 году Кулик завоевал первую награду. Произошло это на соревнованиях Piruetten Juniors competition, проходивших в Норвегии. На тот момент парню было 13 лет. Тогда он понял, что действительно хочет посвятить себя фигурному катанию.