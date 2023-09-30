Белокурый покоритель льда, ставший любимчиком Татьяны Тарасовой: чем знаменит фигурист и тренер Илья Кулик

Биография звезды
В спорте, как и в любой другой сфере деятельности, серьезных результатов добивается тот, кто всецело отдает себя работе. Изнурительные часы тренировок ради мига победы, годы практики ради участия в международных соревнованиях, кровь и пот ради медали или звания. Илья Кулик — образец для подражания для молодых спортсменов и просто любителей спорта.
Прирожденная пластика и артистичность
Родился Илья Кулик 23 мая 1977 года в Москве. В пятилетнем возрасте Илюша увидел по телевизору выступление фигуристов и заявил, что хочет быть как они. Поняв, что мальчик не шутит, мама парня отвела сына в местную секцию фигурного катания. Тренер отметил у ребенка артистичность и потрясающую пластику.
Обучив Илью азам, наставник передал его более опытному специалисту — Виктору Кудрявцеву. Под руководством Кудрявцева в 1990 году Кулик завоевал первую награду. Произошло это на соревнованиях Piruetten Juniors competition, проходивших в Норвегии. На тот момент парню было 13 лет. Тогда он понял, что действительно хочет посвятить себя фигурному катанию.
Илья Кулик в детстве. Фото: соцсети
Первые медали и дебют на чемпионате Европы
Уже через два года на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, проходившем в Сеуле, Илюша стал обладателем бронзовой медали. В 1994 году он выиграл чемпионат России среди юниоров, а в начале следующего опять принял участие в мировом чемпионате, но на этот раз вместо бронзы заполучил золото.
Уже в 1995 году Кулик удачно дебютировал на чемпионате Европы по фигурному катанию, став победителем турнира. В том же году на смену Виктору Кудрявцеву пришел новый тренер — Татьяна Тарасова. Она увидела в Илье нераскрытый потенциал, поэтому предложила ему усложненную программу. Но освоить ее с первого раза не удалось, поэтому в 1996 году на чемпионате Европы парень проиграл.
Илья Кулик. Фото: соцсети
Вернув веру в себя победами на чемпионатах России 1997, 1998 годов и в финале Гран-при по фигурному катанию в 1997 году, Кулик отправился на зимнюю Олимпиаду 1998 года, проходившую в японском городе Нагано. Фигурист стал золотым призером состязания. Помимо олимпийской медали, звезда получил еще и звание кавалера ордена Почета за достижения в спорте.
Тренерская карьера и ледовые шоу
Вместе с женой фигурист открыл тренировочный центр в Калифорнии. В свою школу ребята брали всех — и профессионалов, и детей, и любителей старшего возраста, только начинающих осваивать фигурное катание. Такая практика широко распространена в США.
Илья Кулик тренирует не только фигуристов, он занимается вместе с хоккеистами. Его ученицами в свое время стали и обе дочери — Дарья Гринькова и Елизавета Кулик. Сегодня Илья — обладатель звания заслуженного тренера России.
Илья Кулик (посередине) с коллегами по льду. Фото: соцсети
На следующем этаме профессиональной биографии Кулик решил перебраться из любительского спорта в профессиональный. Он стал участвовать в турнирах Skate America и Skate Canada, а также в соревнованиях Trophee Eric Bompard (Франция), NHK Trophy (Япония).
В молодости, сразу после завершения любительской карьеры, спортсмен снялся в американском художественном фильме «Авансцена», исполнив роль русского парня Сергея. Позже стал участником шоу «Звезды на льду» и «Чемпионы на льду». В 2016 году совместно с женой начал работу над ледовым шоу «Ромео и Джульетта».
Также в 2017 году Илья Кулик и его жена Екатерина Гордеева появились на юбилее Татьяны Тарасовой — выступили с номером, а позже провели автограф-сессию.
Илья Кулик с женой Екатериной Гордеевой. Фото: соцсети
К слову, в период пандемии Кулик не оставлял тренировок, в том числе поддерживал свою форму. В декабре 2020 года он приступил к подготовке к участию в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В этом спектакле спортсмен выступил в образе принца.
Личная жизнь спортсмена
За год до участия в Олимпиаде Кулик познакомился с актрисой Марией Аникановой, которая ранее тоже занималась фигурным катанием. Искренние чувства стали тем катализатором, который помог Илье победить на Олимпийских играх.
Однако роман завершился после того, как фигурист и его избранница переехали в США. Здесь Мария вынуждена была в основном находиться дома, изредка помогая Илье ставить номера. Длительные гастроли фигуриста негативно сказывались на личной жизни. Позже Маша приняла решение вернуться в Россию.
Мария Аниканова и Илья Кулик. Фото: соцсети
Во время участия в шоу Кулик познакомился с Екатериной Гордеевой, российской фигуристкой, ставшей в 1995 году вдовой. Стоит уточнить, что Илья и Катя уже пересекались ранее на тренировках — Кулику тогда было лет девять, а Гордеевой — 14. Фигуристы приглянулись друг другу чисто с профессиональной точки зрения и вскоре стали совместно принимать участие в выступлениях.
Спустя несколько лет ребята подружились, а позже и вовсе образовали пару. В итоге Илья и Екатерина поженились, но от общественности пара продолжала скрывать свой статус.
Свадьба состоялась 10 июня 2001 года в Сан-Франциско, а через год родилась дочь Лиза. Для Гордеевой это был уже второй ребенок — в 1992 году она родила дочь Дарью от своего первого мужа Сергея Гринькова. Катя боялась, что Илья и Дарья не поладят, но вышло даже наоборот — они подружились.
Илья Кулик с женой Екатериной Гордеевой и детьми. Фото: соцсети
О разводе пары стало известно в 2016 году. Спортсмены расстались друзьями, вместе продолжили воспитывать младшую дочь. Екатерина переехала в Канаду, где вышла замуж за Давида Пеллетье. Илья переехал в Техас.
Илья Кулик и Роман Костомаров. Фото: соцсети
Илья Кулик сейчас
Сейчас Кулик не перестает тренироваться на льду и выступать в ледовых шоу. Не прекращается и его тренерская карьера. Фигурист играет в теннис и занимается бегом. В 2022 году Илья выступил в мюзикле на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в городе Тольятти.