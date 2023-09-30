Трудное детство, дружба с Артуром Пирожковым и полное принятие себя: чем прославилась блогер Верона

Биография звезды
Отход от общепринятых стандартов красоты чаще становится источником комплексов или насмешек окружающих, но Вероника Берникова, известная как блогер Верона, сделала свою неформатную внешность настоящим козырем.
Простая, веселая и своя в доску девушка снимает ролики для аудитории, любящей посмеяться над незамысловатыми шутками и поделиться ими с друзьями.
Долго скрывала свой возраст, переживала издевки со стороны отца
Вероника Берникова долго скрывала свой возраст. С одной стороны, как заявляла в интервью сама девушка, она не хотела показаться слишком старой, а с другой — опасалась упреков в том, что она слишком мала, чтобы судить о тех или иных вещах. Однако со временем стало известно, что Верона родилась 28 апреля 2001 года. Ее родной город — Серпухов.
Как-то блогер рассказала, что мать и бабушка окружали ее в детстве любовью и называли самой лучшей, в то время как отец обзывал дочь «майонезной рожей» и ударял лицом о раковину, если та отказывалась чистить зубы.
Вероника Берникова. Фото: соцсети
Развод родителей стал для девочки травмой, хотя и она, и ее младший брат привыкли к тому, что те постоянно ссорятся и мирятся. Сейчас Вероника предпочитает с отцом не общаться, хотя считает, что даже грустные эпизоды биографии превратились в полезный опыт.
Борясь с внутренними комплексами и внешними проблемами, Ника обрела свободу, уверенность в себе и научилась не бояться осуждения и негативных отзывов. Любое внимание она считает ценным, а потому насмешки над лишним весом вызывают у нее только ухмылку.
Даже когда Вероника весила 120 кг при росте 170 см, она не считала это проблемой. Он занималась спортом в свое удовольствие, была подвижной и чувствовала себя здоровой, а потому лишние килограммы не доставляли ей неудобств.
Худой она никогда не была, хотя и пыталась «подсушиться». Сбросив 50 кг, блогер быстро поправилась снова. Вскоре полноту она сделала своей фишкой.
Вероника Берникова. Фото: соцсети
С детства Берникова следила за творчеством блогера Кати Клэп. Вероника наблюдала, как ее кумир развивается и растет, и даже пустила слезу, когда Клэп подарила матери купленный на заработанные деньги шарф от Луи Виттона. Возможно, это послужило внутренним толчком к тому, чтобы попытаться и самой чего-то добиться в этой непростой жизни.
Создала блог по совету подружек
К тому, чтобы завести персональный блог, девушку подтолкнули ее подруги. Они смеялись над шутками приятельницы, считали забавной и уговаривали не скрывать харизму и делиться ею с Интернет-публикой.
Так Вероника и начала снимать короткие видео для влога, где поначалу просто хохмила, а потом стала рассуждать о парнях, родителях и простых повседневных вещах.
Верона говорила на болезненные темы, которые ее волновали, и некоторое время сомневалась, что они затронут публику. Однако оказалось, что людям не чужды ее проблемы.
Блогер Верона. Фото: соцсети
Дружба с российскими поп-звездами и съемки в клипах
Она не любила повторять за другими и стремилась сделать что-то свое. Популярностью у подписчиков пользовались тосты и разговоры с парнем в ванной, где вместо телефонной трубки Верона использовала душевую лейку.
А еще эффектная девушка раскрепощенно танцевала в забавных костюмах под популярную музыку, отмечая исполнителей в хештегах. Благодаря этому произошел очередной всплеск популярности после того, как контентом блогера поделились у себя в аккаунтах Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Звездам российского шоу-бизнеса толстушка без комплексов показалась смешной и харизматичной.
Пригляделся к набирающей популярности девушке и Александр Ревва, пригласивший ее сняться в клипе на песню Артура Пирожкова «Алкоголичка», который сделал лицо Вероны узнаваемым для миллионов. Там она исполнила зажигательный тверк, ставший ее визитной карточкой.
Блогер Верона на съемках клипа «Алкоголичка». Фото: соцсети
Личная жизнь эпатажной звезды Интернета
Блогер уверяет, что проблем в личной жизни у нее нет. Она ходит на свидания, встречается с парнями и довольна своим телом. В 2019 году Верона представила публике бойфренда, которым оказался блогер Дима Ричман. Была ли то любовь или взаимный пиар, доподлинно неизвестно, однако эти отношения уже остались в прошлом.
Вероника уличала бывшего парня в изменах и обвиняла в домашнем насилии, а тот выдвинул встречные претензии по поводу того, что девушка оказалась неряшливой в быту и позволяла себе критику, грубости и рукоприкладство.
Блогер Верона и Дима Ричман. Фото: соцсети
Летом 2021 года Берникова стала выкладывать в соцсетях фото с новым парнем, называя их отношения «союзом крепче СССР».
Верона сейчас
Верона продолжает вести блоги, хотя в 2022 году доступ к ее любимым площадкам оказался затруднен. Теперь Берникова радует новым контентом подписчиков Telegram и «ВКонтакте».
Блогер Верона. Фото: соцсети
Интересный факт
Блогер как-то призналась, что страдает от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), которое заставляет ее с навязчивым вниманием относиться к повседневным вещам. Например, она наливает себе к обеду по три напитка и трижды проверяет упакованный чемодан.