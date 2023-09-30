Трудное детство, дружба с Артуром Пирожковым и полное принятие себя: чем прославилась блогер Верона

Биография звезды

Отход от общепринятых стандартов красоты чаще становится источником комплексов или насмешек окружающих, но Вероника Берникова, известная как блогер Верона, сделала свою неформатную внешность настоящим козырем.

Простая, веселая и своя в доску девушка снимает ролики для аудитории, любящей посмеяться над незамысловатыми шутками и поделиться ими с друзьями.

Долго скрывала свой возраст, переживала издевки со стороны отца

Вероника Берникова долго скрывала свой возраст. С одной стороны, как заявляла в интервью сама девушка, она не хотела показаться слишком старой, а с другой — опасалась упреков в том, что она слишком мала, чтобы судить о тех или иных вещах. Однако со временем стало известно, что Верона родилась 28 апреля 2001 года. Ее родной город — Серпухов.

Как-то блогер рассказала, что мать и бабушка окружали ее в детстве любовью и называли самой лучшей, в то время как отец обзывал дочь «майонезной рожей» и ударял лицом о раковину, если та отказывалась чистить зубы.