Его невероятная мимика заставляет зрителей плакать от смеха: биография Джима Керри

Кто такой Джим Керри?

Комик и актер Джим Керри родился 17 января 1962 года в Ньюмаркете, провинция Онтарио, Канада. Керри переехал в Лос-Анджелес, чтобы заниматься комедийной карьерой, и в конце концов получил место в скетч-комедийном шоу «В ярких красках».

Он добился огромного кассового успеха в комедиях, в том числе «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Маска», а также сыграл известные драматические роли в «Шоу Трумэна», «Человеке на Луне» и «Вечном сиянии чистого разума». Его более поздние фильмы включают «Пингвины мистера Поппера» и «Тупой и еще тупее».

Ранняя жизнь и карьера

Керри начал свою карьеру со стендапа в Comedy club в Торонто, когда ему было всего 15 лет. К 1979 году он оставил работу уборщика на фабрике, на которую устроился в 1978 году, чтобы помочь прокормить свою семью. Зарабатывал на жизнь выступлением на разогреве у успешных комиков Бадди Хакетта и Родни Дэнджерфилда.