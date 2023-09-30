Его невероятная мимика заставляет зрителей плакать от смеха: биография Джима Керри

Кто такой Джим Керри?
Комик и актер Джим Керри родился 17 января 1962 года в Ньюмаркете, провинция Онтарио, Канада. Керри переехал в Лос-Анджелес, чтобы заниматься комедийной карьерой, и в конце концов получил место в скетч-комедийном шоу «В ярких красках».
Он добился огромного кассового успеха в комедиях, в том числе «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Маска», а также сыграл известные драматические роли в «Шоу Трумэна», «Человеке на Луне» и «Вечном сиянии чистого разума». Его более поздние фильмы включают «Пингвины мистера Поппера» и «Тупой и еще тупее».
Ранняя жизнь и карьера
Керри начал свою карьеру со стендапа в Comedy club в Торонто, когда ему было всего 15 лет. К 1979 году он оставил работу уборщика на фабрике, на которую устроился в 1978 году, чтобы помочь прокормить свою семью. Зарабатывал на жизнь выступлением на разогреве у успешных комиков Бадди Хакетта и Родни Дэнджерфилда.
Джим Керри в молодости. Фото: соцсети
В 1983 году Керри отправился на Запад, в Голливуд, где сыграл в фильме «Знакомство», снятом для телевидения. Появления Керри на телевидении в таких программах, как «Утиная фабрика» и «Неестественный поступок Джима Керри» (1991) привели к постоянной роли в популярной комедии «В ярких красках».
Джим Керри в сериале «Утиная фабрика». Фото: кадр из сериала
«Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Маска»
Дебют Керри на большом экране состоялся в 1984 году в фильме «Чур, мое!», но успеха он не добился, пока не сыграл главную роль в комедии 1994 года «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».
С тех пор выразительное лицо Керри, искусная мимика и фирменная комедийная манера держаться стали его фирменным стилем. Далее последовали «Маска» (1994), «Тупой и еще тупее» (1994), «Эйс Вентура 2: когда зовет природа» (1995), «Бэтмен навсегда» (1995), «Кабельщик» (1996) и «Лжец, лжец» (1997).
Джим Керри и Кэмерон Диаз в фильме «Маска». Фото: Global Look Press
«Шоу Трумэна», «Человек на Луне»
Керри успешно сыграл драматическую роль Трумена Бербанка в фильме Питера Вейра «Шоу Трумана» (1998), за которую он получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Затем он объединился с легендарным режиссером Милошем Форманом для биографического фильма Энди Кауфмана «Человек на Луне» (1999) с Кортни Лав в главной роли.
За безупречное исполнение роли Кауфмана Керри получил свой второй «Золотой глобус». Несмотря на успех «Золотого глобуса», он не получил номинации на премию «Оскар». Тем не менее стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда с заявленным гонораром в 20 миллионов долларов.
Джим Керри и Кортни Лав в фильме «Человек на Луне». Фото: кадр из фильма 1999 года
«Я, снова я и Ирэн», «Как Гринч украл Рождество», «Вечное сияние»
Летом 2000 года Керри сыграл персонажа с двумя враждующими характерами (оба влюблены в одну и ту же женщину) в комедии «Я, снова я и Ирен».
Той же осенью, облачившись в килограммы зеленого меха и килограммы грима, он снялся в роли скряги в долгожданной высокобюджетной киноверсии Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», режиссер Рон Ховард.
Джим Керри в фильме «Как Гринч украл Рождество». Фото: Global Look Press
В 2003 году актер снялся в роли человека, наделенного божественными способностями, в фильме «Брюс Всемогущий» с Дженнифер Энистон. В следующем году Керри снялся вместе с Кейт Уинслет в фильме Чарли Кауфмана «Вечное сияние чистого разума».
Джим Керри и Кейт Уинслет в фильме «Вечное сияние чистого разума». Фото: Global Look Press
«Аферисты Дик и Джейн», «Тупой и еще тупее»
Керри продолжала играть множество комедийных ролей, снявшись в таких фильмах, как «Аферисты Дик и Джейн» (2005), «Рождественская история» (2009) и «Пингвины мистера Поппера» (2011).
Теа Леони и Джим Керри в фильме «Аферисты Дик и Джейн». Фото: Global Look Press
Ему также понравились роли второго плана в фильме «Невероятный Берт Уандерстоун» (2013) со Стивом Кареллом и «Пипец – 2» (2013). В 2014 году Керри вновь сыграл с Джеффом Дэниелсом в фильме «Тупой и еще тупее 2».
Джим Керри и Джефф Дэниелс в фильме «Тупой и еще тупее 2». Фото: кадр из фильма 2014 года
«Шучу»
В 2018 году Керри появился на малом экране в комедийном сериале Showtime «Шучу», истории о знаменитом детском телеведущем по имени Джефф (он же мистер Пиклз), чья семейная жизнь начинает рушиться гораздо быстрее, чем он в состоянии справиться.
До этого проекта Керри работал за кулисами на Showtime в качестве исполнительного продюсера в драмеди «Я здесь умираю».
После трех с лишним лет перерыва на большом экране Керри вернулся в начале 2020 года, чтобы сыграть злого доктора Роботника в адаптации популярной видеоигры 1990-х годов «Соник в кино».
Джим Керри и Соник в фильме «Соник в кино». Фото: кадр из фильма 2020 года
Картины
В то время, как его карьера звезды большого экрана шла на убыль, Керри всерьез занялся своим хобби — рисованием. В 2017 году он выпустил шестиминутный документальный фильм «Мне нужен был цвет», в котором он объяснил свою страсть к искусству и продемонстрировал свои завершенные работы.
В 2018 году Керри подвергся критике за публикацию в соцсети нелестного портрета человека, похожего на пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс, с подписью: «Это портрет так называемого христианина, единственная цель которого в жизни — лгать ради нечестивых. Чудовищно!» Представитель подтвердил, что фрагмент был сделан Керри, но не подтвердил, был ли Сандерс объектом съемки.
Личная жизнь и дочь
Джим Керри и Лорен Холли. Фото: соцсети
У Керри есть дочь Джейн от брака с Мелиссой Уомер (с 1987 по 1995 год). Он некоторое время был женат на партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, а затем завязал годичный роман с главной героиней фильма «Я, снова я и Ирэн» Рене Зеллвегер. Позже у него были отношения с актрисой и моделью Дженни Маккарти.
Джим Керри и Катриона Уайт. Фото: соцсети
В 2015 году умерла подруга Керри, Катриона Уайт. Ее муж и мать подали в суд на Керри, обвинив его в смерти Катрионы. Обвинения в конечном итоге были сняты.