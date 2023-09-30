Да пребудет с ней Сила! Биография актрисы Кэрри Фишер

Кем была Кэрри Фишер?
Актриса Кэрри Фишер прославилась благодаря роли принцессы Леи в фильме «Звездные войны» и его продолжениях, которые сделали ее знаменитой. В 1987 году она выпустила книгу «Открытки с края бездны», которую она экранизировала в фильме с Мэрил Стрип в главной роли.
Она продолжала играть второстепенные роли в фильмах и была активным автором и сценаристом. Фишер повторила свою роль Леи в «Звездных войнах: Эпизод VII - Пробуждение силы» в 2015 году. Фишер умерла 27 декабря 2016 года, ей было 60 лет.
Кэрри Фишер в образе Принцессы Леи Органы. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и «Звездные войны»
Фишер родилась 21 октября 1956 года в Бербанке, округ Лос-Анджелес, Калифорния. Ее отцом был певец Эдди Фишер, а матерью - актриса Дебби Рейнольдс. Во время одного из семейных скандалов Фишер ушел от Рейнольдс, когда Кэрри было два года, к актрисе Элизабет Тейлор.
В раннем возрасте Фишер проявила интерес к книгам и написанию стихов. В конце концов она последовала за своими знаменитыми родителями в шоу-бизнес, впервые появившись в возрасте 15 лет в бродвейском шоу «Ирен» с ее матерью в главной роли.
В 1975 году она дебютировала в кино в фильме «Шампунь» с Уорреном Битти, Джули Кристи и Голди Хоун в главных ролях. Но ее большим прорывом стала роль принцессы Леи в блокбастере Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977) с Марком Хэмиллом и Харрисоном Фордом.
Роль умной и остроумной принцессы сделала Фишер иконой поп-культуры, и она повторила эту роль в продолжениях фильма «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983).
Маленькая Кэрри Фишер с отцом Эдди Фишером и матерью Дебби Рейнолдс. Фото: Global Look Press
В 1980 году она появилась в «Братьях Блюз» с Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши. В том же году актриса вернулась на Бродвей в подвергнутых цензуре сценах из «Кинг-Конга», а два года спустя снялась в бродвейской постановке «Агнессы Божьей».
Позже она сыграла в менее заметных фильмах «Под радугой» (1981) и «Голливудский отдел нравов» (1986).
Но когда десятилетие подошло к концу, Фишер снова вступила в свои права, как на экране, так и за его пределами. В 1987 году она опубликовала свой первый роман «Открытки с края бездны» - успешную полуавтобиографическую историю матери и дочери из шоу-бизнеса.
Позже она адаптировала роман в сценарий, который был снят в фильме 1990 года с участием Мерил Стрип и Ширли Маклейн режиссером Майком Николсом.
Кэрри Фишер, Джон Белуши и Дэн Эйкройд. Фото: кадр из к/ф «Братья Блюз» (1980)
Востребованный сценарист, а затем и актерская карьера
Фишер также сыграла ряд солидных ролей второго плана в таких фильмах, как «Ханна и ее сестры» Вуди Аллена (1986), «Когда Гарри встретил Салли» (1989) и «Мыльница» (1991).
Позже она выпустила свое собственное интервью-шоу под названием «Беседы с края» с Кэрри Фишер (2002-2003). Другие выступления на телевидении включали озвучивание персонажа Анджелы в сериале «Гриффины» и небольшие появления в сериалах «Секс в большом городе», «Теория большого взрыва», «30 Rock» и «Красавцы».
У нее также была повторяющаяся роль матери Роба в британском ситкоме «Катастрофа» (2015).
Кэрри Фишер. Фото: кадр из сериала «Катастрофа» (2015-2019)
Будучи талантливым сценаристом, Фишер помогла пересмотреть многие голливудские сценарии, в том числе «Сестричка, действуй» (1992), «Эпидемия» (1995) и «Певец на свадьбе» (1998). Она также использовала свой собственный жизненный опыт для создания таких бестселлеров, как «Лучший ужас на свете» (2004), «Лучшее питье» (2009) и «Шокоголик» (2012).
Фишер также вернулась к кинофраншизе, которая сделала ее знаменитой, появившись в «Звездных войнах: Эпизод VII - Пробуждение силы» вместе с Фордом и Хэмиллом. Фильм режиссера Дж.Дж. Абрамса вышел в прокат в Соединенных Штатах 18 декабря 2015 года и побил множество кассовых рекордов, заработав внутри страны более 247 миллионов долларов за первый уик-энд.
Фишер также завершила съемки восьмого эпизода саги «Звездные войны: Последние джедаи», который вышел в кинотеатрах в декабре 2017 года.
Кэрри Фишер. Кадр из к/ф «Звездные войны: Последние джедаи» (2017)
В ноябре 2016 года она выпустила «Дневник принцессы», мемуары, которые она писала во время съемок оригинальной трилогии «Звездные войны»
. В книге Фишер рассказывает, что у нее был роман с коллегой по фильму Фордом в 1976 году во время съемок первого фильма. Позже она получила посмертную премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом со словами» за чтение своей книги.
Импровизированный мемориал Кэрри Фишер на Аллее славы в Голливуде, 4 января 2017 г. – Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Смерть и наследие
23 декабря 2016 года у Кэрри Фишер не случился обширный сердечный приступ во время перелета из Лондона в Калифорнию. Ей сделали искусственное дыхание, и после приземления в Лос-Анджелесе срочно доставили в больницу, где, как сообщалось, она находилась в критическом состоянии.
Фанаты по всему миру выразили Фишеру свою поддержку в социальных сетях, используя хэштег #Maytheforcebewither.
Четыре дня спустя, 27 декабря 2016 года, Фишер скончалась в больнице в возрасте 60 лет. Представитель семьи Фишер опубликовал заявление от имени ее дочери Билли Лурд:
«Ее любил весь мир, и нам будет очень не хватать ее. Вся наша семья благодарит вас за ваши мысли и молитвы».
Кэрри Фишер с матерью Дебби Рейнолдс, с братом Тоддом Фишером и дочерью Билли Кэтрин Лурд, 25 января 2015 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Ее мать, легенда экрана Дебби Рейнольдс, умерла через день после смерти дочери. Актриса вместе со своим сыном Тоддом Фишером организовывала похороны Кэрри и перенесла возможный инсульт. По словам ее сына, за несколько часов до того, как Дебби доставили, она сказала:
«Я так по ней скучаю, я хочу быть с Кэрри».
5 января 2017 года в доме Фишер в Беверли-Хиллз состоялись похороны актрисы, которые посетили ее дочь Билли, брат Тодд, сводные сестры Джоэли Фишер и Трише Ли Фишер и ее любимый французский бульдог Гэри.
Присутствовали и друзья-знаменитости, в том числе Пенни Маршалл, Мег Райан, Ричард Дрейфусс, Бак Генри, Кэндис Берген, Джордж Лукас, Эллен Баркин, Эд Бегли-младший и Гвинет Пэлтроу., Мэрил Стрип, Трейси Уллман, писатель Брюс Вагнер и комик Стивен Фрай.
Стрип также исполнила одну из любимых песен Фишер Happy Days Are Here Again. Кэрри Фишер кремировали, а ее прах поместили в урну в форме таблетки. Ее мать была похоронена на следующий день в мемориальном парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе.
7 января 2017 года вышел документальный фильм «Яркие огни» об отношениях матери и дочери - Добби Рейнольдс и Кэрри Фишер. Премьера фильма, режиссерами которого выступили Алексис Блум и Фишер Стивенс, состоялась на Каннском кинофестивале 2016 года.
Кэрри Фишер и Харрисон Форд, 24 марта 1979 г. – Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
У Фишер был один ребенок, дочь Билли Кэтрин Лурд, от отношений с агентом Брайаном Лурдом. В 1980-х она также была недолго замужем за певцом и автором песен Полом Саймоном.
Кэрри Фишер в молодости. Фото: Global Look Press