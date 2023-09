Да пребудет с ней Сила! Биография актрисы Кэрри Фишер

Ее мать, легенда экрана Дебби Рейнольдс, умерла через день после смерти дочери. Актриса вместе со своим сыном Тоддом Фишером организовывала похороны Кэрри и перенесла возможный инсульт. По словам ее сына, за несколько часов до того, как Дебби доставили, она сказала:

«Я так по ней скучаю, я хочу быть с Кэрри».

5 января 2017 года в доме Фишер в Беверли-Хиллз состоялись похороны актрисы, которые посетили ее дочь Билли, брат Тодд, сводные сестры Джоэли Фишер и Трише Ли Фишер и ее любимый французский бульдог Гэри.

Присутствовали и друзья-знаменитости, в том числе Пенни Маршалл, Мег Райан, Ричард Дрейфусс, Бак Генри, Кэндис Берген, Джордж Лукас, Эллен Баркин, Эд Бегли-младший и Гвинет Пэлтроу., Мэрил Стрип, Трейси Уллман, писатель Брюс Вагнер и комик Стивен Фрай.

Стрип также исполнила одну из любимых песен Фишер Happy Days Are Here Again. Кэрри Фишер кремировали, а ее прах поместили в урну в форме таблетки. Ее мать была похоронена на следующий день в мемориальном парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе.

7 января 2017 года вышел документальный фильм «Яркие огни» об отношениях матери и дочери - Добби Рейнольдс и Кэрри Фишер. Премьера фильма, режиссерами которого выступили Алексис Блум и Фишер Стивенс, состоялась на Каннском кинофестивале 2016 года.