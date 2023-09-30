Да пребудет с ней Сила! Биография актрисы Кэрри Фишер

Ранняя жизнь и «Звездные войны»

Фишер родилась 21 октября 1956 года в Бербанке, округ Лос-Анджелес, Калифорния. Ее отцом был певец Эдди Фишер, а матерью - актриса Дебби Рейнольдс. Во время одного из семейных скандалов Фишер ушел от Рейнольдс, когда Кэрри было два года, к актрисе Элизабет Тейлор.

В раннем возрасте Фишер проявила интерес к книгам и написанию стихов. В конце концов она последовала за своими знаменитыми родителями в шоу-бизнес, впервые появившись в возрасте 15 лет в бродвейском шоу «Ирен» с ее матерью в главной роли.

В 1975 году она дебютировала в кино в фильме «Шампунь» с Уорреном Битти, Джули Кристи и Голди Хоун в главных ролях. Но ее большим прорывом стала роль принцессы Леи в блокбастере Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977) с Марком Хэмиллом и Харрисоном Фордом.

Роль умной и остроумной принцессы сделала Фишер иконой поп-культуры, и она повторила эту роль в продолжениях фильма «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983).