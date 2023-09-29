Мальчик из австрийской деревни, добившийся огромных высот: история успеха Арнольда Шварценеггера

Кто такой Арнольд Шварценеггер?

Уроженец Австрии Арнольд Шварценеггер прославился как лучший культурист мира, начав карьеру, которая сделала его гигантской голливудской звездой в 1980-х годах благодаря таким фильмам, как «Конан-варвар», «Терминатор» и «Вспомнить все».

После нескольких лет ролей в блокбастерах Шварценеггер занялся политикой, занимая пост губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год. Покинув эту должность, он вернулся на большой экран, добившись успеха во франшизе «Неудержимые» и возвратившись к франшизе «Терминатор».

Ранние годы

Арнольд Алоис Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в Талле, Австрия, недалеко от города Грац. Детство Шварценеггера было далеко от идеального.

Его отец, Густав, был начальником полиции, который явно предпочитал брата Арнольда, Мейнхарда, своему долговязому, на вид менее спортивному младшему сыну.