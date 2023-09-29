Мальчик из австрийской деревни, добившийся огромных высот: история успеха Арнольда Шварценеггера

Кто такой Арнольд Шварценеггер?
Уроженец Австрии Арнольд Шварценеггер прославился как лучший культурист мира, начав карьеру, которая сделала его гигантской голливудской звездой в 1980-х годах благодаря таким фильмам, как «Конан-варвар», «Терминатор» и «Вспомнить все».
После нескольких лет ролей в блокбастерах Шварценеггер занялся политикой, занимая пост губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год. Покинув эту должность, он вернулся на большой экран, добившись успеха во франшизе «Неудержимые» и возвратившись к франшизе «Терминатор».
Ранние годы
Арнольд Алоис Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в Талле, Австрия, недалеко от города Грац. Детство Шварценеггера было далеко от идеального.
Его отец, Густав, был начальником полиции, который явно предпочитал брата Арнольда, Мейнхарда, своему долговязому, на вид менее спортивному младшему сыну.
Арнольд Шварценеггер в детстве. Фото: соцсети
Сообщается, что Густав избивал и запугивал Шварценеггера и, когда мог, натравливал двух своих мальчиков друг на друга. Он также высмеивал ранние мечты Шварценеггера стать культуристом.
«Дома было очень напряженное чувство», — позже вспоминал Шварценеггер.
Позже он отказался присутствовать на похоронах своего отца, который умер в 1972 году, и своего брата, который погиб в автокатастрофе в 1971 году.
Арнольд был намного ближе к своей матери, Аурелии, которая всю свою жизнь жила в Австрии и принимала активное участие в местных программах защиты дикой природы. Она умерла от сердечного приступа в возрасте 76 лет в августе 1998 года.
«С потерей моей матери мой мир развалился на части», — сказал тогда Шварценеггер.
Арнольд Шварценеггер в юности. Фото: соцсети
Чемпион по бодибилдингу
Чтобы отвлечься, Шварценеггер обратился к кино, в частности к фильмам Рэга Парка, культуриста и звезды фильмов о Геркулесе уровня B. Фильмы также помогли продвинуть собственную одержимость Шварценеггера Америкой и будущим, которое, как он чувствовал, ждало его там.
Добраться до своей новой страны было проблемой. Шварценеггер нашел помощь у Джо Уайдера, человека, стоящего за Международной федерацией бодибилдинга - организацией, которая спонсировала такие конкурсы, как «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия».
Арнольд Шварценеггер в молодости. Фото: Global Look Press
Вейдеру понравились бравада Шварценеггера, чувство юмора и потенциал, который он увидел в молодом культуристе. Инстинкты Вейдера не могли быть более точными. В целом, Шварценеггер выиграл беспрецедентные пять титулов «Мистер Вселенная» и семь титулов «Мистер Олимпия» за свою карьеру в бодибилдинге.
Не менее важно и то, что Шварценеггер, иммигрировавший в Соединенные Штаты в 1968 году, помог популяризировать спорт. Кульминацией этого стал документальный фильм 1977 года «Качая железо», рассказывающий историю защиты Шварценеггером своей короны «мистера Олимпия». Он стал гражданином США в 1983 году.
Звезда боевиков: «Конан», «Терминатор», «Вспомнить все» и не только
Сара Дуглас и Арнольд Шварценеггер в фильме «Конан-разрушитель» (1984). Фото: Global Look Press
С его восхождением на вершину мира бодибилдинга это был только вопрос времени, когда Шварценеггер станет звездой экрана. После нескольких небольших ролей Шварценеггер получил премию «Золотой глобус» за лучшую роль новичка в фильме «Оставайся голодным» (1976).
Благодаря своей огромной физической силе и габаритам, Шварценеггер был прирожденным актером для боевиков. Он стал главной фигурой в нескольких популярных боевиках 1980-х годов, включая «Конан-варвар» (1982) и его продолжение «Конан-разрушитель» (1984). Ш
варценеггер также сыграл роль смертоносной машины из будущего в «Терминаторе» (1984), а позже повторил роль в «Терминаторе-2: Судный день» (1991) и «Терминаторе-3: Восстание машин» (2003).
Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор». Фото: Global Look Press
Дополнительные боевики периода расцвета актера включают «Коммандос» (1985), «Хищник» (1987), «Бегущий человек» (1987), «Вспомнить все» (1990) и «Правдивая ложь» (1994). Он также использовал свое телосложение для комедийного эффекта в фильмах «Близнецы» (1988) и «Полицейский из детского сада» (1990).
Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис в фильме «Правдивая ложь». Фото: кадр из фильма 1994 года
Жена и дети
За кадром Шварценеггер продолжил свою замечательную историю, породнившись с семьей Кеннеди в 1986 году, связав себя узами брака с Марией Оуингс Шрайвер, дочерью Юнис Кеннеди Шрайвер и ее мужа Р. Сарджента Шрайвера.
По словам People, общий друг познакомил их на теннисном турнире в 1977 году. Вскоре после этого они начали встречаться, и Шварценеггер сделал предложение спустя восемь лет их отношений.
Свадьба Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Фото: соцсети
В мае 2011 года пара объявила о своем решении расстаться после признания Шварценеггера о том, что у него есть сын Джозеф Баэна от Милдред Баэна - домашней прислуги семьи. Шварценеггер и Шрайвер окончательно развелись в 2021 году.
У Шварценеггера и Шрайвер четверо детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер. Патрик последовал примеру своего отца в актерском бизнесе, снявшись в нескольких фильмах в детстве, прежде чем получить главную роль в подростковом сериале «Полночное солнце» 2018 года.
Арнольд Шварценеггер с дочерью Кристиной Марией Аурелией. Остеррайх, Китцбюэль, 21 января 2023 года. Фото: Global Look Press
Губернатор Калифорнии
В 2003 году Шварценеггер снова продемонстрировал свою решимость, когда решил участвовать в выборах губернатора Калифорнии. В штате, который погряз в серьезных бюджетных проблемах, новоизбранный губернатор-республиканец пообещал обеспечить экономическую стабильность.
Арнольд Шварценеггер — губернатор Калифорнии. Фото: соцсети
Как и ожидалось, Шварценеггер привнес в свою новую работу свой собственный уникальный стиль .
«Если у них не хватает смелости, я называю их «девчачьими парнями», — сказал он о демократах в начале своего первого срока. — Они должны вернуться за стол переговоров и скорректировать бюджет».
Помимо сосредоточения внимания на финансовом положении штата, губернатор Шварценеггер занимался продвижением новых предприятий и защитой окружающей среды. В 2006 году он легко выиграл свою заявку на переизбрание.
На протяжении всей своей политической карьеры Шварценеггер считал бывшего президента США Рональда Рейгана личным вдохновителем. Вспоминая свои ранние годы в Соединенных Штатах, Шварценеггер однажды сказал:
«Я стал гражданином Соединенных Штатов, когда [Рейган] был президентом, и он первый президент, за которого я проголосовал как американский гражданин. Он вдохновил меня и заставил еще больше гордиться тем, что я новый американец».
Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер представляет свое предложение по государственному бюджету на 2010–2011 гг. в Сакраменто, Калифорния, 8 января 2010 г. Фото: Global Look Press
Однако его второй срок на посту президента прошел не так гладко, поскольку Шварценеггер изо всех сил пытался помочь государству в трудные финансовые времена. Покинув свой пост в январе 2011 года, он стремился возродить свою карьеру в индустрии развлечений.
В марте того же года Шварценеггер объявил о планах поработать со знаменитым создателем комиксов Стэном Ли над новым мультсериалом, вдохновленным его пребыванием на этом посту.
Возвращение в Голливуд: продолжения «Неудержимых» и «Терминатора»
В 2010 году Шварценеггер появился вместе с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэтхэмом, Джетом Ли и Брюсом Уиллисом в боевике «Неудержимые». В августе 2012 года тем же актерским составом они снялись в «Неудержимых-2». Всего через неделю после премьеры сиквела он поднялся на первое место в прокате, собрав почти 28,6 миллиона долларов.
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне в фильме «Неудержимые». Фото: кадр из фильма
Позже, в 2012 году, Шварценеггер снова попал в заголовки газет, когда он впервые признался, что у него был роман со своей партнершей по фильму «Красная Соня» Бриджит Нильсен в середине 1980-х, когда он встречался и жил с Марией Шрайвер.
Нильсен написала об измене в своих мемуарах 2011 года «У тебя есть только одна жизнь», но Шварценеггер публично не подтверждал рассказ Нильсен до осени 2012 года, когда были опубликованы его мемуары «Вспомнить все».
Продолжая свою актерскую карьеру, Шварценеггер присоединился к Сталлоне в «Неудержимых-3» в 2014 году. В следующем году он вернулся к кинофраншизе, которая сделала его звездой в фильме «Терминатор: Генезис».
В январе 2017 года Шварценеггер сменил нового президента США Дональда Трампа на посту ведущего реалити-шоу NBC «Ученик знаменитости», продюсером которого является Марк Бернетт. Однако рейтинги шоу упали до низких, и в течение нескольких месяцев актер объявил, что не вернется.
В том же году Шварценеггер сообщил, что работает над новым фильмом «Терминатор». С объявлением о том, что его коллега Линда Хэмилтон также возвращается, шумиха поднялась в преддверии выхода «Терминатора: Темные судьбы» осенью 2019 года, хотя высокобюджетный фильм в конечном итоге разочаровал своими кассовыми сборами в первый уикенд.
Арнольд Шварценеггер и Маккензи Дэвис в фильме «Терминатор: Темные судьбы». Фото: кадр из фильма 2019 года
Телешоу
Шварценеггер перенес свою актерскую карьеру на телевидение, начав с фильма Стэна Ли «Детский сад супергероев». Семейный мультфильм, первый сезон которого вышел в 2021 году, показал Шварценеггера в роли Арнольда Армстронга и капитана Куража. Он также продюсировал шоу.
В 2023 году Шварценеггер стал хедлайнером сериала Netflix «Фубар» о дуэте отца и дочери из ЦРУ. Это быстро стало телешоу № 1 на стриминговой платформе, несмотря на посредственные отзывы критиков.
Арнольд Шварценеггер в сериале «Фубар». Фото: кадр из фильма 2023 года
Проблемы со здоровьем
Шварценеггер перенес операцию по замене катетерного клапана в больнице Лос-Анджелеса в марте 2018 года. Замена клапана не удалась, в результате чего была проведена экстренная операция на открытом сердце, которая оказалась успешной.
По словам его представителя, Шварценеггер вскоре был в стабильном состоянии и, как сообщается, проснулся со словами «Я вернулся», как дань уважения своему знаменитому персонажу — Терминатору.
Арнольд Шварценеггер в больнице. Фото: соцсети