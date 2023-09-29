Добродушный герой комедий и рекордсмен «Ералаша», переживший тяжелое испытание: что известно об актере Михаиле Казакове

Биография артиста

Михаил Казаков — российский актер театра и кино. Пик кинокарьеры звезды пришелся на его детские и подростковые годы. Сейчас актерская стезя осталась в прошлом, а на первый план вышел собственный бизнес.

Правда, он не отказывается от предложений сняться в коммерческих съемках или провести праздничное мероприятие. Жизнь Михаила состояла как из взлетов, так и из падений, любви и предательства со стороны самых близких.

Рекордсмен «Ералаша» и любитель путешествий

Михаил Казаков родился и вырос в Твери 28 января 1988 года в семье крупного предпринимателя Сергея Казакова, который выпускал собственную марку газированной воды «Казаков». У актера есть старший брат Стас.

Семья парня была дружной. Родители с детьми много путешествовали по разным странам мира, а летние каникулы Миша чаще всего проводил в деревне, где катался на велосипеде и увлекался разведением экзотических растений. Также в детстве Казаков впервые очутился на съемочной площадке.

Он стал не просто еще одним актером юмористического киножурнала «Ералаш», а его настоящим рекордсменом: талантливый Миша появился более чем в 20 сюжетах, причем снимался в киножурнале до 16 лет, хотя обычно режиссеры ограничивают возраст юных артистов 14 годами. Позднее он был участником аналогичных комедийных проектов «Фитиль» и «6 кадров».