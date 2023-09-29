Добродушный герой комедий и рекордсмен «Ералаша», переживший тяжелое испытание: что известно об актере Михаиле Казакове

Биография артиста
Михаил Казаков — российский актер театра и кино. Пик кинокарьеры звезды пришелся на его детские и подростковые годы. Сейчас актерская стезя осталась в прошлом, а на первый план вышел собственный бизнес.
Правда, он не отказывается от предложений сняться в коммерческих съемках или провести праздничное мероприятие. Жизнь Михаила состояла как из взлетов, так и из падений, любви и предательства со стороны самых близких.
Рекордсмен «Ералаша» и любитель путешествий
Михаил Казаков родился и вырос в Твери 28 января 1988 года в семье крупного предпринимателя Сергея Казакова, который выпускал собственную марку газированной воды «Казаков». У актера есть старший брат Стас.
Семья парня была дружной. Родители с детьми много путешествовали по разным странам мира, а летние каникулы Миша чаще всего проводил в деревне, где катался на велосипеде и увлекался разведением экзотических растений. Также в детстве Казаков впервые очутился на съемочной площадке.
Он стал не просто еще одним актером юмористического киножурнала «Ералаш», а его настоящим рекордсменом: талантливый Миша появился более чем в 20 сюжетах, причем снимался в киножурнале до 16 лет, хотя обычно режиссеры ограничивают возраст юных артистов 14 годами. Позднее он был участником аналогичных комедийных проектов «Фитиль» и «6 кадров».
Михаил Казаков в детстве. Фото: соцсети
Однако биография артиста весьма трагична. Он был еще подростком, когда убили отца. А через два года и сам Михаил оказался втянутым в преступление. В январе 2005 года, сразу после новогодних праздников, 16-летний школьник стал участником бытовой ссоры между девушкой Викторией, с которой Казаков учился в одной школе, и ее бывшим парнем, 20-летним Кириллом.
Защищая знакомую, во время драки Казаков нанес противнику ножевые удары в сердце и в сонную артерию. От полученных травм Кирилл скончался, а Миша, убивший человека, признался в содеянном и предстал перед судом. Он был обвинен в совершении непреднамеренного убийства и отправился отбывать наказание.
В тюрьме Казаков пробыл год, после чего родственники убитого отозвали судебный иск. Вскоре уголовное дело было пересмотрено. Статья о «превышении мер самообороны» предполагала меньший срок, который Михаил к тому времени отсидел.
Став звездой, Казаков окончил Московскую финансово-юридическую академию, во время учебы работал маркетологом в строительной компании, а позднее у него появился свой бизнес.
Михаил Казаков. Фото: соцсети
Съемки в кино и сериалах
После разноплановых сюжетов в «Ералаше» Михаил стал получать роли и в большом кино. Он появлялся в эпизодах психологической драмы «Демон полдня», боевика «Побег», комедии «День денег» и ситкома «Моя прекрасная няня – 2: Жизнь после свадьбы». Но всероссийскую славу принес Казакову ситком «Папины дочки».
В этом комедийном сериале он начал сниматься в 2007 году в роли двоечника Ильи Полежайкина, у которого завязывается дружба, а затем и романтические отношения с героиней актрисы Лизы Арзамасовой — Галиной Сергеевной.
Миша Казаков в «Ералаше». Фото: кадр из выпуска тележурнала «Ералаш»
Актер также появился и в сиквеле «Папины дочки. Суперневесты», в общей сложности приняв участие в 20 сезонах за пять лет. Этот фильм стал главной работой в фильмографии Казакова.
Кроме того, актер снялся в главной роли в лирической комедии «Стройбатя». Михаил предстал в образе доброго и недалекого Владимира Булкина, страдающего от лишнего веса.
В 2018 году зрители увидели артиста в комедии «Каникулы президента». По сюжету фильма глава государства решает провести отпуск в поездке по стране, изменив внешность с помощью грима.
Стоит отметить: хотя Михаилу присуще амплуа недалекого парня, вечно мечтающего о еде, сам актер воздержан в еде, а во время съемок в «Папиных дочках» похудел на 20 килограммов.
Михаил Казаков в сериале «Папины дочки». Фото: кадр из сериала (2007)
В марте 2018 года артист стал участником праздничного выпуска ток-шоу «Привет, Андрей!», посвященного юбилею юмористического журнала «Ералаш». На встрече присутствовали актеры, в разное время участвовавшие в создании киножурнала.
Казаков поразил публику своим внешним видом. Из полного розовощекого парня артист превратился в высокого красавца с накачанным торсом. Вес похудевшего мужчины составил 68 кг при росте 180 см.
Бизнес по всей России
Устроив личную жизнь, Михаил также хотел добиться высот и в бизнесе. Казаков неоднократно говорил, что не собирается на всю жизнь связываться с актерским ремеслом, но продолжал появляться в Твери на местных корпоративах.
Бизнесмен открыл собственный магазин одежды, однако главные надежды Михаила обращены в сторону сети кастинговых агентств. Первый из филиалов он создал в своем городе, а затем открыл новые отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Йошкар-Оле.
Михаил Казаков. Фото: кадр из фильма «Стройбатя» (2010)
Личная жизнь артиста
Во время учебы в Москве Миша познакомился с красавицей Юлией Котовой, студенткой Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Они встречались и даже жили в гражданском браке, но официально не расписывались, хотя некоторые СМИ называют Юлию первой женой актера. Они действительно собирались сыграть свадьбу, но в итоге расстались.
Бывшая жена артиста Елена Казакова окончила экономический факультет и работала бухгалтером. Влюбленные были знакомы давно, но поженились в 2011 году. Девушка, как и сам Михаил, из Твери. До свадьбы они знали друг друга около восьми лет, а Елена успела побывать замужем за другим человеком и родить ребенка.
Михаил Казаков и Юлия Котова. Фото: соцсети
Дочь жены от первого брака Викторию Михаил воспитывал как родную. А в 2012 году артист впервые стал отцом: жена подарила ему сына Мирослава Казакова. Семейные фото нередко появлялись в персональном профиле актера в соцсетях. Лишь в 2023 году выяснилось, что после тяжелой травмы Михаила жена ушла от него.
Травма во время съемок, инвалидное кресло и выздоровление
Летом 2020 года актер, будучи на съемках в Твери, сорвался с пожарной лестницы и упал с 12-метровой высоты. Он остался жив, но серьезно повредил обе ноги. Мише вызвали скорую и отправили в реанимацию.
Уже в октябре Казаков появился в студии ток-шоу «Звезды сошлись» в инвалидном кресле и рассказал о происшествии. Михаил приземлился прямо на ноги, получив 22 компрессионных перелома. По счастливой случайности при падении позвоночник не пострадал. Артист пережил сложную 6-часовую операцию, ему в ноги вставили болты и пластины.
В ходе реабилитационных мероприятий артисту удалось сменить инвалидное кресло на костыли. В марте 2021 года в программе «На самом деле» Казаков заявил, что его падение было покушением — лестница была подпилена. Таким образом с ним расправился ревнивый муж его бывшей возлюбленной Юлии.
Михаил Казаков и Елена Казакова. Фото: соцсети
Михаил Казаков сейчас
В октябре 2022 года Михаил вновь стал гостем шоу «Звезды сошлись», где продемонстрировал костыли. Увидев недоумение аудитории, артист объяснил, что вынужден был вернуться к вспомогательным средствам ходьбы.
Казаков, после того как стал ходить самостоятельно, начал ощущать еще большую боль, поэтому обратился к врачам. Обследование показало, что правая нога знаменитости значительно короче левой. Медики провели повторную операцию, чтобы выровнять конечности. Но для пациента это означало практически возвращение к отправной точке — костыли и реабилитация.
Михаил Казаков. Фото: соцсети
Весной 2023 года, когда зрители с нетерпением ждали выхода сериала «Папины дочки. Новые», Михаил рассказал, что его персонажа — Полежайкина — в новых сериях не будет.
Интересные факты
1. Помимо того, что Михаил прославился как киноактер, он еще сыграл кота Бегемота в постановке «Мастер и Маргарита» на сцене Московского драматического театра имени Константина Станиславского.
Михаил Казаков с сыном Мирославом. Фото: соцсети
2. У Казакова аллергия на золото, поэтому он купил себе платиновое обручальное кольцо.