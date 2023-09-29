Была диджеем, а стала женой футболиста: что известно о Карине Истоминой

Карина Истомина. Фото: соцсети 

29-летняя блогер увлекается музыкой и психологией. Именно это помогло знаменитости реализоваться в жизни.

Карина Истомина — модель и диджей, стала известна своими музыкальными сетами и кадрами. А теперь девушка основала вместе с подругой канал на YouTube, где они с экспертами обсуждают ментальное здоровье и способы его улучшения.

Детство и юность 

Карина Истомина родилась в Москве 20 апреля 1994 года. С детства Карина хотела подражать своей маме, которая была прекрасной хозяйкой и при этом всегда следила за собой. Но другая часть малышки Карины хотела стать рок-музыкантом.

Карина Истомина в детстве. Фото: соцсети 

В школе Карина Истомина любила гуманитарные науки. А в 16 лет Истомина стала заниматься моделингом. И в 18 лет заключила контракт с агентством Avant Models Management.

Истомина стала путешествовать благодаря моделингу и зарабатывать свои первые деньги. Работа помогла Карине оплатить престижное образование – она окончила Высшую школу экономики по специальности «журналистика».

Карина Истомина в роли модели. Фото: соцсети 

Бизнес и творчество 

В 22 года Карина закончила модельный бизнес, поскольку не видела в нем перспективы. 

В планах у Карины пройти обучение на факультете музыкального бизнеса Нью-Йоркского университета. А сейчас Карину называют одним из главных инфлюенсеров Москвы.

Она создает музыкальные плейлисты, которые обожает молодежь. А еще Карина собирает толпы ценителей музыки на своих диджей-сетах. Истомина обожает сочетать стили disco, new wave, funk и hip-hop old school.

Не так давно Карина реализовала способности журналиста в шоу «Музыкальный четверг». Собеседником Карины Истоминой стал Илья Лагутенко, позднее студию посетили GONE.Fludd и Cakeboy и другие артисты.

Карина Истомина на диджей-сете. Фото: соцсети 

Еще у Карины Истоминой есть опыт участия в шоу «Подруги» на YouTube.

Вместе с блогерами Ксенией Дукалис, Татьяной Мингалимовой и Татьяной Стариковой Карина Истомина беседовали на откровенные темы и обсуждали неудобные темы, которые волнуют многих девушек. Но проект закрыли из-за разногласий ведущих.

А Карина с Ксюшей успели записать музыкальный альбом «Подкомодные змеи» под их собственным лейблом ASC.

Несмотря на то что Истомина перестала быть профессиональной моделью, она периодически появляется в рекламе автомобилей и брендовой одежды. 

А в 2021 году вместе с Наташей Каданцевой Карина Истомина основала проект о ментальном здоровье «Справиться проще», который появился на YouTube. Каждый выпуск девушки вместе с экспертом обсуждают одну психологическую проблему.

Ксюша Дукалис, Карина Истомина, Татьяна Мингалимова, Татьяна Старикова. Фото: соцсети

Личная жизнь 

Одним из бойфрендов Карины Истоминой был музыкант Антон Севидов. Карина работала PR-менеджером группы Tesla Boy, которую основал Севидов. Так личная жизнь Истоминой переплелась с рабочими моментами.

После измен бойфренда Карина ушла к создателю проекта Resonance диджею Никите Забелину. Молодые люди вновь расстались из-за измен. А после Карина Истомина тяжело пережевала разрыв с клипмейкером Алексеем Жуковым.

Карина Истомина с Антоном Севидовым. Фото: соцсети 

После осознанного периода без отношений Карина Истомина начала встречаться с футболистом Федором Смоловым. 

Карина Истомина и Федор Смолов. Фото: соцсети 

В 2023 году Карина вышла замуж за спортсмена и поделилась радостной новостью – она беременна.

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