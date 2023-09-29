Была диджеем, а стала женой футболиста: что известно о Карине Истоминой

Карина Истомина — модель и диджей, стала известна своими музыкальными сетами и кадрами. А теперь девушка основала вместе с подругой канал на YouTube, где они с экспертами обсуждают ментальное здоровье и способы его улучшения.

Детство и юность

Карина Истомина родилась в Москве 20 апреля 1994 года. С детства Карина хотела подражать своей маме, которая была прекрасной хозяйкой и при этом всегда следила за собой. Но другая часть малышки Карины хотела стать рок-музыкантом.