«Деньги решают все»: чем известен Григорий Мамурин и кто оставил ему наследство в 150 миллиардов рублей

Российский блогер и бизнесмен, а также внук миллиардера успел прославиться скандальными роликами на YouTube и бесконечными романами. Однако недавно знаменитость остепенился.

Детство и юность

Григорий Мамурин родился 20 августа 1998 года в Москве. Мать будущей звезды блогов – Лариса Мамурина – была президентом сети фитнес-клубов World Class. А отец Григорий занимался карате киокушинкай.

Самым богатым родственником Гриши был его дед – Игорь Неклюдов. Родственник Мамурина являлся главой группы девелоперских компаний «Дальрео», а также владел в Хабаровске местным телеканалом «Даль-ТВ».

Также Неклюдову принадлежали региональное «Авторадио», речной порт с пограничным пунктом, туристический комплекс «Заимка Плюснина», кинотеатры и гостиницы.