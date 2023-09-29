«Деньги решают все»: чем известен Григорий Мамурин и кто оставил ему наследство в 150 миллиардов рублей

Григорий Мамурин. Фото: соцсети

25-летний внук миллиардера из скандального блогера превратился в состоятельного бизнесмена.

Российский блогер и бизнесмен, а также внук миллиардера успел прославиться скандальными роликами на YouTube и бесконечными романами. Однако недавно знаменитость остепенился.

Детство и юность 

Григорий Мамурин родился 20 августа 1998 года в Москве. Мать будущей звезды блогов – Лариса Мамурина – была президентом сети фитнес-клубов World Class. А отец Григорий занимался карате киокушинкай.

Самым богатым родственником Гриши был его дед – Игорь Неклюдов. Родственник Мамурина являлся главой группы девелоперских компаний «Дальрео», а также владел в Хабаровске местным телеканалом «Даль-ТВ».

Также Неклюдову принадлежали региональное «Авторадио», речной порт с пограничным пунктом, туристический комплекс «Заимка Плюснина», кинотеатры и гостиницы.

Григорий Мамурин в детстве. Фото: соцсети 

Связь с богатыми родственниками всегда отражалась на Григории. В 2010 году сестру Григория Анну-Марию похитили. Оказалось, начальник охраны сети кафе с подельником потребовали выкуп 500 миллионов рублей за Анну-Марию. Преступники были пойманы и осуждены на 7,5 и 9 лет.

Сам Мамурин заявлял, что учился в Московском государственном институте международных отношений МИД. Однако некоторые журналисты подвергали сомнению этот факт. Еще в детстве Мамурин занимался теннисом и даже получал награды на соревнованиях. 

Игорь Неклюдов – дед Григория Мамурина. Фото: соцсети

Блог и бизнес

В 2015 году Григорий Мамурин создал YouTube-канал «Деньги решают все» вместе с сопродюсером Амираном Сардаровым. 

Мамурин снимал ролики в Парке Горького. Григорий хотел показать, что за деньги люди готовы на многое. Он раздевал прохожих, заставляется лизать обувь и так далее. 

Григорий Мамурин и Амиран Сардаров. Фото: соцсети 

К слову, не все верили в правдивость блога Григория Мамурина. Его коллеги были уверены, что съемки внука богатого бизнесмена – просто муляж.

Со временем Мамурин стал придумывать более жестокие задания. Он предлагал интимную связь за деньги и даже причинять вред животным. 

Но в 2017 году парень взялся за голову и начал заниматься гостиничным бизнесом. Григорий стал совладельцем «Хартвел ЛТД» и «Хартвел отель».

В 2018 году дед Григория умер от инфаркта после ДТП, во время которого бизнесмен сбил годовалого мальчика. Григорию Мамурину досталось наследство в 150 млрд руб.

Григорий Мамурин. Фото: соцсети 

Личная жизнь

В 2015 году Григорий Мамурин состоял в романтических отношениях с другим блогером Кариной Каспарянц.

Также Григорию Мамурину приписывали роман с актрисой Дианой Мелисон. К слову, с этой девушкой Мамурина связывает скандальный случай в ночном клубе. Диана хотела поцеловать бойфренда. А Григорий в состоянии алкогольного опьянения оттолкнул Мелисон так, что та «впечаталась» в диван.

Позже Мамурин стал близким другом экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой. Он даже снимался в клипе артистки и читал закадровый текст в музыкальном ролике «Держи рядом».

Диана Каспарян, Диана Мелисон, Юлия Волкова. Фото: соцсети 

А 30 мая 2021 года Григорий женился на Миранде Шелии, бывшей пассии футболиста Федора Смолова. 

К слову, жену Григория Мамурина сравнивают с моделью Ириной Шейк.

Миранда Шелия и Ирина Шейк. Фото: соцсети 

Свадьба прошла в Барвихе. Певица Кети Топурия лично присутствовала на свадьбе. А телеведущая Ольга Бузова поздравила молодоженов онлайн.

Григорий Мамурин с женой Мирандой. Фото: соцсети 

Сейчас Григорий Мамурин продолжает заниматься бизнесом.

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