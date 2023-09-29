«Деньги решают все»: чем известен Григорий Мамурин и кто оставил ему наследство в 150 миллиардов рублей

Российский блогер и бизнесмен, а также внук миллиардера успел прославиться скандальными роликами на YouTube и бесконечными романами. Однако недавно знаменитость остепенился.
Детство и юность
Григорий Мамурин родился 20 августа 1998 года в Москве. Мать будущей звезды блогов – Лариса Мамурина – была президентом сети фитнес-клубов World Class. А отец Григорий занимался карате киокушинкай.
Самым богатым родственником Гриши был его дед – Игорь Неклюдов. Родственник Мамурина являлся главой группы девелоперских компаний «Дальрео», а также владел в Хабаровске местным телеканалом «Даль-ТВ».
Также Неклюдову принадлежали региональное «Авторадио», речной порт с пограничным пунктом, туристический комплекс «Заимка Плюснина», кинотеатры и гостиницы.
Григорий Мамурин в детстве. Фото: соцсети
Связь с богатыми родственниками всегда отражалась на Григории. В 2010 году сестру Григория Анну-Марию похитили. Оказалось, начальник охраны сети кафе с подельником потребовали выкуп 500 миллионов рублей за Анну-Марию. Преступники были пойманы и осуждены на 7,5 и 9 лет.
Сам Мамурин заявлял, что учился в Московском государственном институте международных отношений МИД. Однако некоторые журналисты подвергали сомнению этот факт. Еще в детстве Мамурин занимался теннисом и даже получал награды на соревнованиях.
Игорь Неклюдов – дед Григория Мамурина. Фото: соцсети
Блог и бизнес
В 2015 году Григорий Мамурин создал YouTube-канал «Деньги решают все» вместе с сопродюсером Амираном Сардаровым.
Мамурин снимал ролики в Парке Горького. Григорий хотел показать, что за деньги люди готовы на многое. Он раздевал прохожих, заставляется лизать обувь и так далее.
Григорий Мамурин и Амиран Сардаров. Фото: соцсети
К слову, не все верили в правдивость блога Григория Мамурина. Его коллеги были уверены, что съемки внука богатого бизнесмена – просто муляж.
Со временем Мамурин стал придумывать более жестокие задания. Он предлагал интимную связь за деньги и даже причинять вред животным.
Но в 2017 году парень взялся за голову и начал заниматься гостиничным бизнесом. Григорий стал совладельцем «Хартвел ЛТД» и «Хартвел отель».
В 2018 году дед Григория умер от инфаркта после ДТП, во время которого бизнесмен сбил годовалого мальчика. Григорию Мамурину досталось наследство в 150 млрд руб.
Григорий Мамурин. Фото: соцсети
Личная жизнь
В 2015 году Григорий Мамурин состоял в романтических отношениях с другим блогером Кариной Каспарянц.
Также Григорию Мамурину приписывали роман с актрисой Дианой Мелисон. К слову, с этой девушкой Мамурина связывает скандальный случай в ночном клубе. Диана хотела поцеловать бойфренда. А Григорий в состоянии алкогольного опьянения оттолкнул Мелисон так, что та «впечаталась» в диван.
Позже Мамурин стал близким другом экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой. Он даже снимался в клипе артистки и читал закадровый текст в музыкальном ролике «Держи рядом».
Диана Каспарян, Диана Мелисон, Юлия Волкова. Фото: соцсети
А 30 мая 2021 года Григорий женился на Миранде Шелии, бывшей пассии футболиста Федора Смолова.
К слову, жену Григория Мамурина сравнивают с моделью Ириной Шейк.
Миранда Шелия и Ирина Шейк. Фото: соцсети
Свадьба прошла в Барвихе. Певица Кети Топурия лично присутствовала на свадьбе. А телеведущая Ольга Бузова поздравила молодоженов онлайн.
Григорий Мамурин с женой Мирандой. Фото: соцсети
Сейчас Григорий Мамурин продолжает заниматься бизнесом.