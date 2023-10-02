Кого в фильме «Вам и не снилось...» жаль больше всех — не Катю и не Ромку

Пересматривая в очередной раз щемяще-трогательный фильм Ильи Фрэза о первой любви – «Вам и не снилось...», – задумайтесь: кого из героев вам жаль больше всех? Если перебрать в памяти всех, то становится ясно: вовсе не Ромка с Катей вызывают наибольшее сострадание.

Они-то счастливы. Безусловно счастливы – независимо от того, что все им мешают. Таково свойство первой (и не первой) любви. Мир окрашивается в радужные тона, и все неприятности и преграды воспринимаются лишь фоном, а основной мелодией звучит мощное чувство.

Учительница Танечка

