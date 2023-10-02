Кого в фильме «Вам и не снилось...» жаль больше всех — не Катю и не Ромку

Пересматривая в очередной раз щемяще-трогательный фильм Ильи Фрэза о первой любви – «Вам и не снилось...», – задумайтесь: кого из героев вам жаль больше всех? Если перебрать в памяти всех, то становится ясно: вовсе не Ромка с Катей вызывают наибольшее сострадание.
Они-то счастливы. Безусловно счастливы – независимо от того, что все им мешают. Таково свойство первой (и не первой) любви. Мир окрашивается в радужные тона, и все неприятности и преграды воспринимаются лишь фоном, а основной мелодией звучит мощное чувство.
Учительница Танечка
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось...»
Рядом с юными влюбленными, не видящими и не слышащими никого вокруг себя, живут другие. Например, учительница Татьяна Николаевна – Танечка. Еще довольно молодая, вполне симпатичная, умная, добрая. И – отчаянно одинокая. Красавец Миша, который навещает ее время от времени, – птица не ее полета, будем честны.
Он слишком яркий, слишком громкий, слишком многого хочет – «будешь покорной, глупой, самой обыкновенной бабой». Ей это не подходит. Ей нужен более духовный мужчина – как Чехов. И в конце концов врач Миша уходит от Танечки. Чтобы жениться вот на такой «бабе», которая «стережет чемоданы», – на своей медсестре с влюбленными и покорными глазами. А Танечка остается одна. И на вопрос своей ученицы Кати – «А как вы живете без любви?» – ей нечего ответить.
Мама Ромки
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось...»
А Вера – мама Романа? Веру вам не жаль? Она как умеет сражается за свое счастье. Рядом, в соседнем доме, вдруг появилась школьная любовь ее мужа – красотка-блондинка, стройная, моложавая, модно одетая Люся.
И она же вдобавок – мать Кати, в которую влюбился ее сын! А муж вдруг решил сшить себе новый костюм. Конечно – чтобы Люся обратила на него внимание! Как же Вере больно, должно быть, от этих его прыжков по газону и криков – «Люся!» Дома он с больной спиной лежит, кряхтит, а Вера делает ему массажи и прогревания…
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Влюбленная Алена
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось...»
Но мы предлагаем вспомнить еще одну героиню фильма. Девочку, которая любит Романа, но на которую он не обращает внимания. Алену – помните, с двумя косичками? Рома грубо выбрасывает ее портфель, увидев такую необычную новенькую, Катю: хрупкую, изящную, в больших очках и с наивными детскими глазами. Никто в классе даже не подумал – каково в тот момент было Алене? Ее унизили и оскорбили, но никто не заступился.
Потом класс едет на прогулку в парк. Гуляют, болтают, включают магнитофон. И Алена, в отчаянной надежде привлечь к себе внимание любимого мальчика, бросается танцевать. И делает это, согласитесь, превосходно – пластично, раскованно, самозабвенно!
Но все напрасно. Рома и Катя настолько погружены друг в друга, что никого не видят и не слышат. Она зря старается. Расстроенная Алена с размаху выключает магнитофон и уходит, опустив голову.
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось...»
Когда родители переводят Ромку в другую школу, Алена совершает свой подвиг любви – бросает привычную школу, чтобы учиться вместе с Ромой. Катя, заметьте, ничего такого не совершила – она просто тихо и очень показательно страдает. А Алена каждый день старается идти из школы вместе с Ромой. Девочка просто не может без него. Рома же поступает очень некрасиво – он высмеивает Алену в разговоре с Катей.
«Она тебе совсем не нравится? – Алена? Нравится. Как все большое. Останкинская башня. Слон. Панелевоз. МГУ… Идет рядом, как конвоир. – И что? – Я не умею разговаривать с неживой природой».
В фильме всячески подчеркивается «некрасивость» Алены и то, что по сравнению с маленькой хрупкой Катей она – этакая «бой-баба», крупная, широкоплечая, грубоватая. Но присмотритесь: она же красавица! Типаж молодой Нонны Мордюковой. Ну да – «на любителя», но некрасивой ее точно не назовешь, а если бы у нее была взаимная любовь – Алена бы расцвела, как яркая роза в саду.
А под воздействием эгоистичных шуточек и унижений девочка буквально на глазах вянет и тускнеет, сутулится, хмурится… Вот кого по-настоящему жаль. Зрителю остается лишь надеяться, что Алена, устав от безответной любви, встретит другого и будет счастлива. Правда, в продолжении книги «Вам и не снилось…» ее судьба складывается очень неожиданно. Но это – тема уже другого материала.