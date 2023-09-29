Как Инга Лепс снималась в американском кино и нашла мужчину, похожего на отца

Идеалом мужчины певица и актриса Инга Лепс (настоящая фамилия – Лепсверидзе) считает своего отца. По ее мнению, Григорий Викторович талантлив, успешен, финансово независим и любит своих детей. Инга верит, что тоже нашла такого мужчину. Хотя она и сама твердо стоит на ногах и занимается любимым делом.

А в прошлом году дочь народного артиста России, певца Григория Лепса познала и радость материнства. Подробнее об этом и не только – в материале Teleprogramma.pro.

Детство

Инга родилась 23 декабря 1984 года в Сочи. Ее отца все знают, а вот мама девушки – актриса Светлана Дубинская. Пара поженилась еще студентами, но вскоре союз распался. Впоследствии Григорий Лепс женился на танцовщице Анне Шаплыковой, у него появились другие дети – Иван и Ева. Но Григорий не оставил старшую дочь, а продолжил активно участвовать в ее судьбе.

Когда Инга была маленькой, ее отец только начинал свою карьеру певца, выступал в Сочи. Хотя уже в 90-е годы отовсюду доносился его знаменитый хит «Натали». В то время девочка ходила в обычную школу, увлекалась кино и иногда сбегала с уроков, чтобы посмотреть интересный фильм в местном кинотеатре.