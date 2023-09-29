Как Инга Лепс снималась в американском кино и нашла мужчину, похожего на отца

Идеалом мужчины певица и актриса Инга Лепс (настоящая фамилия – Лепсверидзе) считает своего отца. По ее мнению, Григорий Викторович талантлив, успешен, финансово независим и любит своих детей. Инга верит, что тоже нашла такого мужчину. Хотя она и сама твердо стоит на ногах и занимается любимым делом.
А в прошлом году дочь народного артиста России, певца Григория Лепса познала и радость материнства. Подробнее об этом и не только – в материале Teleprogramma.pro.
Детство
Инга родилась 23 декабря 1984 года в Сочи. Ее отца все знают, а вот мама девушки – актриса Светлана Дубинская. Пара поженилась еще студентами, но вскоре союз распался. Впоследствии Григорий Лепс женился на танцовщице Анне Шаплыковой, у него появились другие дети – Иван и Ева. Но Григорий не оставил старшую дочь, а продолжил активно участвовать в ее судьбе.
Когда Инга была маленькой, ее отец только начинал свою карьеру певца, выступал в Сочи. Хотя уже в 90-е годы отовсюду доносился его знаменитый хит «Натали». В то время девочка ходила в обычную школу, увлекалась кино и иногда сбегала с уроков, чтобы посмотреть интересный фильм в местном кинотеатре.
Инга Лепс с мамой в детстве. Фото: соцсети
Как вспоминала сама Инга в одном из своих интервью, в детстве она хотела быть балериной, археологом, директором и даже куклой. Желание превратиться в последнюю возникло у девочки после просмотра фильма «Три толстяка».
В этой картине главная героиня Суок перевоплощалась в куклу наследника Тутти, который в итоге оказался ее братом. Инга Лепс поняла, что с помощью кино действительно может перевоплотиться в кого угодно.
Уже тогда съемки начали плотно входить в ее жизнь. Можно сказать, что на съемочную площадку дочь Григория Лепса попала еще в младенчестве. Так, в годовалом возрасте она снялась в рекламе, а будучи подростком, сыграла в экспериментальном фильме «Побег».
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Учеба
К тому времени, когда Инга окончила школу, ее отец уже стал настоящей звездой и отправил дочь учиться за границу, в Лондонский университет Goldsmiths. Окончив этот вуз, девушка стала студенткой другого - Института искусств Sotbis. А вскоре Инга вспомнила свое главное увлечение – кинематограф и поступила в Американскую академию драматического искусства.
Инга Лепс в юности с отцом. Фото: соцсети
Во время учебы в США Инга начала потихоньку сниматься в кино, но преимущественно играть в короткометражках. В 2012 году ей посчастливилось сыграть в голливудском фильме «Анна Каренина» с Кирой Найтли, правда, только в эпизодической роли посетительницы галереи.
Инга сотрудничала не только с американскими кинематографистами. Так, она сыграла андроида в короткометражке Zf461, в фильме французского режиссера Антуана Комбелле.
Девушка не чуралась и съемок в клипах. Например, в видео на песню популярного музыканта DIPLO она перевоплотилась в хулиганистую-девушку панка, которая попала в эмоциональную зависимость от своего друга. Снималась красотка и в клипах наших звезд, например, у Александра Панайотова в видео на композицию «Чувствовать тебя», в клипе группы OQJAV на песню «Блондинка», а также в ролике к треку Corners of the Earth дуэта Odesza.
Инга Лепс и Александр Панайотов. Фото: кадр из клипа «Чувствовать тебя»
Также Инга проявила себя и как сценарист, написав сценарий к короткометражному фильму «Высокая вода», вышедшему в 2014 году.
В 2021 году дочь Григория Лепса открыла школу актерского мастерства, где начинающие артисты могут получить мастер-классы от знаменитых режиссеров, кастинг-директоров и агентств.
Участие в шоу «Голос»
Несмотря на то что Инга Лепс обучалась вокалу с детства, она не ставила музыку во главе угла. Но тем не менее, решилась принять участие в пятом сезоне шоу «Голос» на Первом канале, где в составе жюри находился и ее отец. На этапе слепых прослушиваний она исполнила песню Not About Angels из репертуара Birdy.
Григорий Викторович, конечно, узнал голос дочери, но не повернулся к ней. Этого не сделали и другие представители жюри.
Инга Лепс в шоу «Голос». Фото: Первый канал
Когда же Инга встретилась лицом к лицу со всеми наставниками, отец объяснил ей, что все-таки еще нужно поработать с вокалом. Кстати, рассказывая про папу, девушка говорит, что он строг, но справедлив, и старается поддержать дочь во всех начинаниях.
Но, тем не менее, Ингу Лепс время от времени можно увидеть на сцене. Так, в 2017 году она выступила на сочинском музыкальном фестивале «Роза Хутор», где в тандеме с певцом Данилой Бурановым исполнила песню «Актриса». А в 2018 году большую популярность получила ее композиция «Мир», вышедшая на медиаплатформе I-Tunes.
Муж Михаил Ступахин
В одном из интервью Инга призналась, что искала мужчину, похожего на отца. Сам Григорий Лепс же говорил, что хочет видеть рядом с дочерью просто достойного человека, которого не пришлось бы кормить за свой счет.
Такого Инга нашла в лице выпускника школы-студии МХАТ, режиссера Михаила Ступахина.
Инга Лепс с отцом Григорием Лепсом. Фото: Global Look Press
Инга и Михаил впервые встретились в 2019 году на съемочной площадке. Между ними вспыхнула искра, начался роман. Девушка познакомила избранника с родителями и с остальными представителями семьи. К счастью, он понравился Григорию Викторовичу. 23 апреля 2022 года влюбленные поженились, устроив свадьбу в узком кругу.
Инга Лепс и Михаил Ступахин. Фото: соцсети
Интересно, что супруги родились в один день. Как шутила сама Инга в соцсетях, плюсом этой ситуации является то, что Михаил всегда помнит о ее дне рождения. А вот минус заключается в том, что гости дарят им один подарок на двоих.
«Честное слово, Мишке тоже пригодится эта плойка», - однажды пошутила Инга в соцсетях.
Инга Лепс с новорожденным сыном. Фото: соцсети
В сентябре прошлого года Инга родила сына Константина.
Рост
Рост Инги Лепс - 163 сантиметра.
Инга Лепс сейчас
Сейчас Инга Лепс наслаждается ролью матери и активно делится с подписчиками новостями из своей жизни, рассказывая им о творчестве, путешествиях и самых знаковых жизненных моментах.
Инга Лепс. Фото: соцсети
Инга верит, что лучшие проекты в ее жизни - еще впереди!