Черные глаза и «железные» мышцы: как Бахар Набиева стала популярной благодаря фитнесу

Ее называют ведьмой или демоном в Мексике. В США — вообще инопланетянином. А в России Бахар Набиева считается фриком. Сама же модель про себя говорит как о профессиональной культуристке и не более.

Детство и юность

Бахар Набиева родилась 8 апреля 1994 года. Пока девочка не поступила в школу, она жила в столице Республики Азербайджан — Баку. Затем семья Бахар перебралась в Днепропетровск.

Отец Набиевой – азербайджанец, а мать — украинка. Бахар могла бы пользоваться популярностью у противоположного пола. У Набиевой яркая внешность: большие карие глаза и длинные черные волосы.

Но излишняя худоба девушки стала причиной насмешек сверстников. Так у Бахар появились комплексы, от которых она попыталась избавиться с помощью изменения внешности.