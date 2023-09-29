Черные глаза и «железные» мышцы: как Бахар Набиева стала популярной благодаря фитнесу

Ее называют ведьмой или демоном в Мексике. В США — вообще инопланетянином. А в России Бахар Набиева считается фриком. Сама же модель про себя говорит как о профессиональной культуристке и не более.
Детство и юность
Бахар Набиева родилась 8 апреля 1994 года. Пока девочка не поступила в школу, она жила в столице Республики Азербайджан — Баку. Затем семья Бахар перебралась в Днепропетровск.
Отец Набиевой – азербайджанец, а мать — украинка. Бахар могла бы пользоваться популярностью у противоположного пола. У Набиевой яркая внешность: большие карие глаза и длинные черные волосы.
Но излишняя худоба девушки стала причиной насмешек сверстников. Так у Бахар появились комплексы, от которых она попыталась избавиться с помощью изменения внешности.
Бахар Набиева после работы над своим телом. Фото: соцсети
Как-то Бахар увидела по телевизору парад в Бразилии. Женщины в этой стране имеют гинетическую особенность — объемные ягодицы и крупные бедра. Бахар влюбилась в такую фигуру и решила, что будет похожа на бразильянок.
Вначале Бахар стала «перекраивать» свое тело самостоятельно. Она начала заниматься на тренажерах, прокачивая ноги и ягодицы.
Также Набиева изучала видеолекции по пауэрлифтингу от знаменитых фитнес-моделей. Далее она стала составлять себе спортивную программу.
После спортсменка решилась на поступление в высшее учебное заведение — университет имени Альфреда Нобеля. К слову, диплом экономиста Набиевой не пригодился. Она работает тренером и блогером.
Бахар Набиева до серьезных изменений. Фото: соцсети
Блог
Еще в студенчестве Бахар начала участвовать в соревнованиях и занимать призовые места. Набиева стала получать колоссальное удовольствие от силовых нагрузок. Хотя однокурсники чаще лишь смеялись над Бахар. Они считали, что девушка потеряла всю женственность.
В 2015 году Бахар приняла участие в конкурсе «Мисс фитнес-бикини». Судьи присвоили Бахар лишь пятое место. Хотя в Сети увидевшие выступление Набиевой писали, что она заслужила первое место.
«Стальные» мышцы Бахар Набиевой. Фото: соцсети
С 2014 года Бахар Набиева стала с заниматься пауэрлифтерами. Девушка быстро набрала популярность, так как ее фигура была прямым доказательством эффективности Бахар как тренера.
А в 2015 году Набиева устроилась тренером в клубе Sportlife. Чаще она тренировала мужчин, которые восхищались ее программой.
Также Бахар стала развивать свои социальные сети. Она публиковала фото в купальнике и свои тренировки.
Раньше Бахар принимала специальные препараты для наращивания мышц. Но позже отказалась, отдав предпочтение белковой пище. Хотя хейтеры Набиевой уверены, что бикинистка до сих пор сидит на стероидах.
Еще Бахар полюбила носить склеральные линзы. Они визуально изменили цвет белковой оболочки глаза блогера на черный.
Глаза Бахар Набиевой. Фото: соцсети
Личная жизнь
В 22-летнем возрасте у Бахар случилось болезненное расставание. Из-за чего Набиева даже попала в больницу.
В последнее время Бахар намеренно отказалась от серьезных отношений. Потому что проблемы в личной жизни отвлекают ее и не дают погружаться в тренировочный процесс.
При этом блогер не отрицает, что однажды выйдет замуж.