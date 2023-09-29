Почему Нина Усатова не смогла жить с мужем и скрывает отца своего ребенка — загадки личной жизни звезды «Станицы» и «Управдомши»

Ее героини — женщины из народа, и они очень близки Нине Усатовой, выросшей в крохотной деревне на Алтае. В личную жизнь актриса не впускает никого — и поэтому вокруг ее имени всегда много слухов и домыслов.
Родом с Алтая
Нина Усатова в молодости. Фото: соцсети
Нина Усатова родилась 1 октября 1951 года. Родина актрисы – Алтайский край, маленькая деревня с поэтичным названием Малиновое Озеро. Вскоре семья перебралась в город Курган. Там-то школьница Нина и увлеклась сценой — она стала постоянной участницей театрального кружка.
В рамках школы она была звездой, но признание на более высоком уровне пришло не сразу. Нина четыре раза проваливалась в театральное училище, однако продолжала свои упорные попытки, пока, наконец, не стала студенткой режиссерского факультета «Щуки». Диплом она получила, когда ей исполнилось 28 лет.
Театральная карьера
Нина Усатова в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...». Фото: кадр из фильма
Поработав по распределению в одном из театров Архангельской области, Усатова переехала в Ленинград — там открылся Молодежный театр, и ее охотно приняли на работу. Вскоре актриса Усатова стала знаменитой в Северной столице. Ее карьера продолжилась в Драматическом театре имени Товстоногова, где и работала до 90-х годов, а потом перешла на антрепризные постановки.
Роли в фильмах и сериалах
Нина Усатова в сериале «Невеста комдива». Фото: кадр из сериала
И все же главная слава поджидала Нину Усатову в кино. Ее узнала вся страна, когда на экраны вышла лента «Холодное лето пятьдесят третьего...». В ней актриса исполнила роль немой крестьянки, вместе с ней в фильме снимались такие звезды, как Анатолий Папанов, Валерий Приемыхов, Юрий Кузнецов. Затем последовали новые фильмы: «Чича», «Прощальные гастроли», «Анекдот», «Кавказская рулетка», «Красное небо. Черный снег».
Актрисе почти не доставались главные роли, но зато ее стали называть лучшей актрисой второго плана. Зрителям запомнились ее героини в комедии «Окно в Париж», драме «Мусульманин», мистической комедии «Роковые яйца». Много снималась Усатова и в сериалах — «Бедная Настя», «Станица», «Фурцева», «Гибель империи». Появилась Нина Усатова и в нашумевшем сериале «Березка» — в проекте о легендарном танцевальном коллективе она сыграла костюмера.
Нина Усатова в сериале «Станица». Фото: кадр из сериала
Очень интересной получилась роль Усатовой в сериале «Управдомша», премьера которого состоялась в марте 2019 года. Ее баба Глаша — узнаваемый типаж: бабушка, которая подглядывает за всеми из окошка и всегда в курсе дел всех жильцов. После этого на экраны вышло еще несколько проектов с участием Усатовой — «Невеста комдива», «Теорема Пифагора», «За счастьем».
Старый домик Нины Усатовой
Несмотря на всю свою популярность, Нина Усатова живет скромно — в пригороде, в домике, который построен больше 40 лет назад. Она не стремится к роскоши и проводит свободное время так, как ей нравится: гуляет по лесу, собирает грибы, работает в огороде. После участия в передаче «Идеальный ремонт» актриса получила в подарок новую мебель.
Единственный муж и сын, отца которого она скрывает
Юрий Гурьев. Фото: кадр из фильма «Баллада о бомбере»
Нина Усатова убеждена: счастье любит тишину. Поэтому никогда не впускает посторонних ни в свой дом, ни в свою душу. Актриса наотрез отказала популярному телеведущему Тимуру Кизякову, который хотел снять о ней выпуск программы «Пока все дома». Известно, что Нина Усатова замужем за Юрием Гурьевым, пара счастлива вот уже много лет. Гурьев по специальности — лингвист, он в совершенстве знает немецкий и французский языки, снимался в фильмах «Баллада о бомбере», «Апостол», «Раскол».
Но их брак вызывает у любопытных много вопросов. Дело в том, что Гурьев живет в Туле, а Усатова — в Санкт-Петербурге. Им так удобнее. Супруги сумели сохранить свежесть чувств и с радостью приезжают друг к другу, когда появляется такая возможность.
Еще до того, как выйти замуж за Гурьева, Нина Усатова родила сына и назвала его Николаем. Актриса никому, даже близким подругам, не призналась, кто стал отцом ребенка. Она не скрывает, что счастлива и гордится сыном. Сейчас Николаю — 35 лет, он получил образование юриста и работает по специальности. Несколько лет назад он женился, но, верная своим принципам, Нина Усатова сделала все возможное для того, чтобы не привлекать к этому событию излишнее внимание. Свадьба прошла незаметно, на нее пригласили только самых близких.
Новые спектакли и фильмы — на мотоцикле по сцене
Нина Усатова с сыном Николаем. Фото: соцсети
Нина Усатова и сегодня продолжает радовать поклонников новыми ролями — мам, бабушек, соседок… Она никогда не отличалась эталонной внешностью и не стремилась сохранить стройность: при росте 163 см актриса весит больше 70 кг, однако это нисколько ее не огорчает. Многие героини Нины Усатовой — настоящие женщины из народа: простые, добрые труженицы, сильные и выносливые, привыкшие к любой работе.
Ведь и сама актриса — из таких женщин: выросшая «на земле», умеющая пасти овец и ездить на коне, знающая не понаслышке о крестьянском труде. Иногда Нина Николаевна принимает участие в концертах — исполняет народные песни. Например, ее можно было увидеть на сцене Шукшинского кинофестиваля, в ее исполнении прозвучала композиция «Мне звезда упала на ладошку».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
В 2022 году на сцене БДТ прошла премьера спектакля «Материнское сердце» по произведениям Василия Шукшина — с Ниной Усатовой в главной роли. Постановка интересна тем, что героиня Усатовой — мать, потерявшая четверых сыновей и спасающая от тюрьмы пятого, — едет по сцене на мотоцикле «Урал»: точно таком же, какой когда-то был у отца Нины. Актриса без труда освоила технику, и теперь все новые и новые зрители, посмотрев спектакль «Материнское сердце», чувствуют желание познакомиться с книгами Шукшина. А значит, цель достигнута, дорога к сердцам зрителей найдена. Именно к этому всегда стремилась и продолжает стремиться Нина Усатова.