Почему Нина Усатова не смогла жить с мужем и скрывает отца своего ребенка — загадки личной жизни звезды «Станицы» и «Управдомши»

Нина Усатова убеждена: счастье любит тишину. Поэтому никогда не впускает посторонних ни в свой дом, ни в свою душу. Актриса наотрез отказала популярному телеведущему Тимуру Кизякову, который хотел снять о ней выпуск программы «Пока все дома». Известно, что Нина Усатова замужем за Юрием Гурьевым, пара счастлива вот уже много лет. Гурьев по специальности — лингвист, он в совершенстве знает немецкий и французский языки, снимался в фильмах «Баллада о бомбере», «Апостол», «Раскол».

Но их брак вызывает у любопытных много вопросов. Дело в том, что Гурьев живет в Туле, а Усатова — в Санкт-Петербурге. Им так удобнее. Супруги сумели сохранить свежесть чувств и с радостью приезжают друг к другу, когда появляется такая возможность.

Еще до того, как выйти замуж за Гурьева, Нина Усатова родила сына и назвала его Николаем. Актриса никому, даже близким подругам, не призналась, кто стал отцом ребенка. Она не скрывает, что счастлива и гордится сыном. Сейчас Николаю — 35 лет, он получил образование юриста и работает по специальности. Несколько лет назад он женился, но, верная своим принципам, Нина Усатова сделала все возможное для того, чтобы не привлекать к этому событию излишнее внимание. Свадьба прошла незаметно, на нее пригласили только самых близких.

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