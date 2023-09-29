Не красавица, но особый шарм все же есть: биография актрисы Шелли Дюваль

Кто такая Шелли Дюваль?
Шелли Дюваль стала знаменитой после участия в нескольких фильмах режиссера Роберта Олтмана, включая «Воры как мы» (1974) и «Попай» (1979). В 1980 году вместе с Джеком Николсоном она сыграла в фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Кроме того, она основала две успешные телевизионные компании.
Ранняя карьера
Актриса Шелли Алексис Дюваль родилась в Хьюстоне, штат Техас, 7 июля 1949 года, была одной из четырех детей Бобби и Роберта Дюваль и их единственной дочерью. По ее собственному признанию, Дюваль была артистичной девушкой с большой энергией, которую ее мать в конце концов прозвала «бешеной мышкой». «Иногда я была маленьким ужасом!» Дюваль сказала в интервью 2012 года. «Раньше я много бегала, переворачивая вещи».
Шелли Дюваль в юности. Фото: соцсети
Дюваль окончила среднюю школу Уолтрип в 1967 году, а затем поступила в колледж Южного Техаса, где изучала диетологию. Чтобы платить за учебу, Дюваль работала продавцом косметики в местном универмаге.
Ее актерская карьера началась случайно. В 1969 году, во время посещения вечеринки по случаю помолвки художника из Хьюстона, Дюваль была замечена парой агентов, нанятых режиссером Робертом Олтманом для его предстоящего фильма «Брюстер Макклауд» (1970).
Хотя актерский опыт Дюваль был несколько ограничен — она играла в нескольких школьных спектаклях — Олтман был заинтригован уникальной внешностью Дюваль, в первую очередь ее большими глазами, долговязым телосложением и привлекательной улыбкой, и предложил девушке роль в своем новом фильме.
Бад Корт и Шелли Дюваль в фильме «Брюстер Макклауд». Фото: кадр из фильма 1970 года
Несмотря на плохие кассовые сборы, «Брюстер Макклауд» дал старт карьере Дюваль и положил начало рабочим отношениям с Альтманом, которые принесут пользу им обоим в ближайшие годы.
Пара сотрудничала в следующем фильме Олтмана «Маккейб и миссис Миллер» (1971), а затем в фильмах «Воры как мы» (1974), «Нэшвилл» (1975) и «Три женщины» (1977).
Сисси Спейсек и Шелли Дюваль в фильме «Три женщины». Фото: Global Look Press
С каждым фильмом актерская игра Дюваль расцветала. Вуди Аллен вскоре стал ее поклонником и пригласил ее на роль своей любовницы на одну ночь в оскароносном фильме «Энни Холл» (1977), в котором также снялась Дайан Китон.
Вуди Аллен и Шелли Дюваль в фильме «Энни Холл». Фото: кадр из фильма 1977 года
Заметные роли
К концу 1970-х Дюваль была уважаемой и хорошо известной голливудской актрисой. В 1979 году она снова воссоединилась с Альтманом для съемок в фильме «Попай».
В картине Робин Уильямс сыграл главную роль, а Дюваль — его возлюбленную Олив Ойл. Но Шелли не сразу приняла это предложение, потому что в детстве ее дразнили двойником Олив Ойл. В конце концов, однако, Дюваль изменила свое мнение, и ее игра помогла закрепить успех фильма.
Робин Уильямс и Шелли Дюваль в фильме «Попай». Фото: Global Look Press
В 1980 году Дюваль сыграла роль неуклюжей и невинной Венди Торранс в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» с Джеком Николсоном в главной роли. Позже Дюваль вспоминала, что работа под руководством Кубрика была самым сложным и полезным опытом в ее актерской жизни.
«Первые несколько недель съемок были очень веселыми, и мы все отлично ладили, — вспоминала Дюваль. — Итак, когда дело доходило до съемки серьезной сцены, будь то шокированный или испуганный вид, я не могла этого сделать. Я начинала хихикать. Через некоторое время Стэнли стал нетерпелив со мной и просто дал волю чувствам. И это привело меня в ужас!».
Джек Николсон и Шелли Дюваль в фильме «Сияние». Фото: кадр из фильма 1980 года
Дюваль также проявила свои таланты на малом экране. Она появилась в проекте «Бернис стрижет волосы», части серии «Великие американские рассказы» телеканала PBS. В 1990-х Дюваль также исполнила приглашенные роли в таких сериалах, как «Фрейзер» и «Пришельцы на завтрак».
Детские шоу
В дополнение к своей работе на экране Дюваль также стала уважаемым продюсером детских шоу. В 1982 году она основала свою собственную продюсерскую компанию Platypus Productions и продолжила создавать две отмеченные наградами программы: «Театр сказок Фей» и «Небылицы и легенды Шелли Дюваль».
Шелли Дюваль. 1988 год. Фото: Global Look Press
В 1988 году Дюваль основала вторую продюсерскую компанию Think Entertainment, которая создала несколько других новых шоу, включая «Классику кошмаров», «Сказки на ночь Шелли Дюваль» и «Миссис Пиггл Виггл».
Текущие годы
С 1990-х годов актерская карьера Дюваля была в основном спокойной. Устав от суеты и хаоса городской жизни в Лос-Анджелесе, Дюваль вернулась в Техас, где фактически вышла на пенсию и начала заниматься разведением животных и наслаждаться тишиной.
Шелли Дюваль. 2016 год. Фото: Global Look Press
«Я пишу много стихов, — сказала она. — Мне бы очень хотелось когда-нибудь опубликовать книгу о своих работах».
Однако это не означает, что Дюваль исключила возвращение к актерской карьере.
«Мне до сих пор присылают много сценариев, — сказала она. — О возвращении к актерскому мастерству никогда не может быть и речи».