Не красавица, но особый шарм все же есть: биография актрисы Шелли Дюваль

Кто такая Шелли Дюваль?

Шелли Дюваль стала знаменитой после участия в нескольких фильмах режиссера Роберта Олтмана, включая «Воры как мы» (1974) и «Попай» (1979). В 1980 году вместе с Джеком Николсоном она сыграла в фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Кроме того, она основала две успешные телевизионные компании.

Ранняя карьера

Актриса Шелли Алексис Дюваль родилась в Хьюстоне, штат Техас, 7 июля 1949 года, была одной из четырех детей Бобби и Роберта Дюваль и их единственной дочерью. По ее собственному признанию, Дюваль была артистичной девушкой с большой энергией, которую ее мать в конце концов прозвала «бешеной мышкой». «Иногда я была маленьким ужасом!» Дюваль сказала в интервью 2012 года. «Раньше я много бегала, переворачивая вещи».