Великий океанограф и изобретатель: яркая жизнь Жака Кусто

Кем был Жак Кусто?

Исследователь подводного мира Жак Кусто в 1943 году стал соавтором акваланга — дыхательного устройства для подводного плавания. В 1945 году он основал группу подводных исследований ВМС Франции. В 1951 году он начал совершать ежегодные поездки для изучения океана на «Калипсо». Кусто записал свои путешествия в телесериале «Подводный мир Жака Кусто». В 1996 году «Калипсо» затонула.

Ранняя жизнь и семья

Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 года в деревне Сент-Андре-де-Кубзак на юго-западе Франции. Младший из двух сыновей, рожденных у Дэниела и Элизабет Кусто, он в детстве страдал от проблем с желудком и анемии.

В возрасте четырех лет Кусто научился плавать и на всю жизнь увлекся водой. Когда он вступил в подростковый возраст, он проявил сильное любопытство к механическим предметам и, купив кинокамеру, разобрал ее на части, чтобы понять, как она работает.