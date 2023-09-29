Великий океанограф и изобретатель: яркая жизнь Жака Кусто

Кем был Жак Кусто?
Исследователь подводного мира Жак Кусто в 1943 году стал соавтором акваланга — дыхательного устройства для подводного плавания. В 1945 году он основал группу подводных исследований ВМС Франции. В 1951 году он начал совершать ежегодные поездки для изучения океана на «Калипсо». Кусто записал свои путешествия в телесериале «Подводный мир Жака Кусто». В 1996 году «Калипсо» затонула.
Ранняя жизнь и семья
Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 года в деревне Сент-Андре-де-Кубзак на юго-западе Франции. Младший из двух сыновей, рожденных у Дэниела и Элизабет Кусто, он в детстве страдал от проблем с желудком и анемии.
В возрасте четырех лет Кусто научился плавать и на всю жизнь увлекся водой. Когда он вступил в подростковый возраст, он проявил сильное любопытство к механическим предметам и, купив кинокамеру, разобрал ее на части, чтобы понять, как она работает.
Жак Кусто в молодости. Фото: соцсети
Несмотря на любопытство Кусто, он плохо учился в школе. В 13 лет его отправили в школу-интернат в Эльзасе, Франция. После завершения подготовительного обучения он поступил в колледж Станисласа в Париже, а в 1930 году Кусто поступил во Французскую военно-морскую академию в Бресте, Франция.
После окончания университета в качестве артиллерийского офицера поступил на службу в информационную службу ВМС Франции. Он взял с собой фотоаппарат и отснял множество пленок в экзотических портах захода в Индийском и южной части Тихого океанов.
В 1933 году Кусто попал в крупную автомобильную аварию, которая едва не унесла его жизнь. Во время реабилитации он начал ежедневно купаться в Средиземном море. Друг, Филипп Тайез, подарил Кусто очки для плавания, которые открыли ему тайны моря и положили начало его стремлению понять подводный мир. В 1937 году Кусто женился на Симоне Мельхиор.
Жак Кусто с женой Симоной Кусто. Фото: соцсети
У них родились двое сыновей — Жан-Мишель и Филипп. Оба сына со временем присоединились к своему отцу в подводных экспедициях. Симона умерла в 1990 году, а год спустя Кусто-старший женился на Франсин Триплет, от которой у него родились дочь и сын (еще когда Кусто был женат на Симоне).
Жак Кусто с сыновьями. Фото: соцсети
Знаменитый исследователь и изобретатель акваланга
Во время Второй мировой войны, когда Париж пал под натиском нацистов, Кусто и его семья нашли убежище в маленьком городке Мегрев, недалеко от швейцарской границы. В течение первых нескольких лет войны он спокойно продолжал свои подводные эксперименты и исследования.
В 1943 году он познакомился с Эмилем Ганьяном, французским инженером, который разделял его страсть к открытиям. Примерно в это же время были изобретены баллоны со сжатым воздухом, и Кусто и Ганьян экспериментировали со шлангами для подводного плавания, защитными костюмами и дыхательными аппаратами.
Жак Кусто и Эмиль Ганьян. Фото: Global Look Press
Со временем они разработали первое устройство акваланг, позволяющее дайверам оставаться под водой в течение длительных периодов времени. Кусто также сыграл важную роль в разработке водонепроницаемой камеры, которая могла бы выдерживать высокое давление глубокой воды.
За это время Кусто снял два документальных фильма о подводных исследованиях: Par dix-huit mètres de fond («Глубина 18 метров») и Épaves («Кораблекрушения»).
Первый акваланг Жака Кусто. Фото: соцсети
Во время войны Кусто присоединился к французскому движению Сопротивления, шпионил за итальянскими вооруженными силами и документировал передвижения войск. Кусто получил признание за свои усилия в Сопротивлении и был награжден несколькими медалями, в том числе французским орденом Почетного легиона.
После войны Кусто работал с французским флотом по обезвреживанию подводных мин. В перерывах между миссиями он продолжал свои подводные исследования, выполняя различные тесты и снимая подводные экскурсии.
В 1948 году Кусто вместе с Филиппом Тайезом, опытными дайверами и академическими учеными предпринял подводную экспедицию в Средиземное море, чтобы найти место римского кораблекрушения «Махдия». Это была первая подводная археологическая операция с использованием автономного водолазного аппарата и положила начало подводной археологии.
В 1950 году Кусто взял в аренду бывший когда-то британским тральщик и переоборудовал его в океанографическое исследовательское судно, которое он назвал Calypso.
Исследовательское судно Жака Кусто «Калипсо». Фото: соцсети
Литература, кино, телевидение и более поздние экспедиции
После борьбы за финансирование своих путешествий Кусто вскоре понял, что ему нужно привлечь внимание средств массовой информации, чтобы люди знали, что он делает и почему это так важно. В 1953 году он опубликовал книгу «Безмолвный мир», по которой позже был снят фильм, отмеченный наградами.
Этот успех позволил ему профинансировать еще одну экспедицию в Красное море и Индийский океан, спонсируемую французским правительством и Национальным географическим обществом. В течение оставшейся части десятилетия Кусто провел несколько экспедиций и привлек больше внимания к тайнам и достопримечательностям подводного мира.
Подводная одиссея Жака Кусто. Фото: соцсети
В 1966 году Кусто запустил свой первый часовой телевизионный специальный выпуск «Мир Жака-Ива Кусто». В 1968 году он продюсировал телесериал «Подводный мир Жака Кусто», который длился девять сезонов. Миллионы людей следовали за Кусто и его командой, путешествуя по всему земному шару, демонстрируя интимные подробности морской жизни и среды обитания. Именно в это время Кусто начал понимать, как человеческая деятельность разрушает океаны.
Кусто также написал несколько книг, в том числе «Акула» в 1970 году, «Дельфины» в 1975 году и «Жак Кусто: мир океана» в 1985 году. Благодаря своей возросшей известности и поддержке многих людей Кусто в 1973 году основал Общество Кусто в попытке повысить осведомленность об экосистемах подводного мира. Организация быстро росла и вскоре насчитывала 300 000 членов по всему миру.
В 1980-х Кусто продолжал выпускать специальные телевизионные передачи, но в них было больше экологического посыла и призыва к более строгой защите среды обитания океанической дикой природы. В июне 1979 года разразилась трагедия, когда сын Кусто, Филипп, погиб в авиакатастрофе. Согласно статье Associated Press 1979 года, Филипп управлял самолетом во время испытательного полета, и когда он попытался приземлиться, самолет задел песчаную отмель и рухнул в португальскую реку Тежу.
Жак Кусто и его сын Филипп Кусто. Фото: соцсети
Смерть
8 января 1996 года «Калипсо» был случайно протаранен баржей и затонул в Сингапурской гавани. Кусто пытался собрать деньги на строительство нового судна, но неожиданно скончался в Париже 25 июня 1997 года в возрасте 87 лет.
Его имущество и фонд стали предметом спора между оставшимися в живых. Большинство юридических споров было урегулировано к 2000 году, когда его сын Жан-Мишель отмежевался от Общества Кусто и основал свою собственную организацию — The Oceans Futures Society.
Историческая почтовая марка, Жак-Ив Кусто, 1985 г., Румыния. Фото: Global Look Press